TTNET'den Depremzedelere Destek

TTNET, Van Merkez ve Erciş’de “TTNET İnternet Erişim Merkezi” Kuruyor

TTNET, Van'da Tabanlı köyü merkezli meydana gelen depremin ardından internet erişimi konusunda kesintisiz destek sağlamak üzere harekete geçti. TTNET, depremin hemen ardından Van Merkez ve Erciş’de internet erişim merkezi kurmaya hazırlanıyor. Deprem bölgesinde bulunan WiFi noktalarından 3 ay bedava internet hizmeti sunacak olan TTNET, bu noktalardan sunduğu hizmetin hızını arttıracak. TTNET ayrıca Van ili ve ilçelerinde faturasını ödeyemeyen abonelerinin hatlarını kapatmayacak ve borcundan dolayı kapalı olan hatları hizmete açacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, “Van depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalan yakınlarına başsağlığı diliyoruz. TTNET olarak Van’daki vatandaşlarımızın iletişim ihtiyaçları konusunda üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız“ dedi.

Topluma duyarlı yaklaşımı ilke edinen TTNET, tüm vatandaşlarımızın iletişim konusunda daima yanında oluyor.

Van’da Tabanlı Köyü merkezli meydana gelen deprem üzerine harekete geçen TTNET, Van Merkez ve Erciş’de iletişim merkezi kuracak.

Ayrıca bölgedeki vatandaşlara 3 ay boyunca ücretsiz WiFi internet erişim hizmeti sunmaya hazırlanan TTNET, faturasını ödememiş olan abonelerin hatlarını bu ve önümüzdeki ay kapatmayacak.

Van ili ve ilçelerinde faturasını ödemediği için hattı kapalı olan abonelerin ise hatları açılarak internete bağlanmaları sağlanacak.

Depremden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını ifade TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, “Van depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalan yakınlarına başsağlığı diliyoruz. TTNET olarak abonelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Felaket zamanlarında iletişimin önemi daha da artıyor” dedi.

TTNET, gerektiği takdirde bölgeye ek WiFi noktaları kuracak. Van’da bulunan abonelerine sürekli destek sağlayacak olan TTNET, kuracağı iletişim merkezlerinde ücretsiz internet hizmeti sunacak ve merkezlerde uzmanlar bulunduracak.

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