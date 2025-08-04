Türk Telekom’un imtiyazında son tarih 1 Eylül 2025

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de telefon ve internet altyapısının iyileştirilmesi amacıyla 2001 yılında Türk Telekom ile 25 yıllığına imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştı. Türk Telekom’un imtiyaz sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Gazeteci Kemalettin Bulamacı’nın haberine göre imtiyazın devamı için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından en geç 1 Eylül 2025 tarihine kadar karar alınması gerekiyor.

Türk Telekom’a fiber, bakır, sabit telefon hatları, ankesörlü telefonlar, aktif cihazlar vs. için altyapı işletme hakkı veren imtiyaz sözleşmesi 28 Şubat 2026 tarihinde sonra erecek. Türk Telekom, sözleşmenin uzatılması için BTK'ya başvuru yaptı. Mevcut sözleşme gereği, BTK bu talebe istinaden imtiyazın uzatılıp uzatılmayacağı kararını, imtiyaz süresinin bitmesinden en geç 180 gün öncesinden yani 1 Eylül 2025’ten önce vermek zorunda.

Türk Telekom, Türkiye’de ortalama 358 Mbps bağlantı hızı sunuyor 3 hf. önce eklendi

İmtiyaz uzatılmazsa ne olacak?

İmtiyazın uzatılmaması durumunda Türkiye’deki telekom ve internet altyapısı için yeni bir ihale yapılabilir. İmtiyazın başka firmaya geçmesi durumunda Türk Telekom’un işletmiş olduğu 482 bin kilometreden oluşan ve 33,2 milyon haneye ulaşan fiber altyapıyı, 17,4 milyon sabit erişim hattını, 36 binin üzerindeki ankesörlü telefon hattını, santralleri ve diğer tüm ekipmanları çalışır vaziyette, BTK’nın göstereceği kurum veya kuruluşa teslim etmesi gerekiyor.

İmtiyaz sözleşmesine göre üç unsur öne çıkıyor:

Türk Telekom’un, en geç bir yıl önce (28 Şubat 2025) imtiyazın yenilenmesi için başvuru yapması (Başvuru yapıldı)

BTK’nın Rekabet Kurulu’ndan görüş alması

BTK’nın sözleşme bitiminden en geç 180 gün önce karar vermiş olması (1 Eylül 2025)

Türk Telekom, 3 Ocak 2023 tarihinde imtiyazın uzatılması için başvuru yaptı. BTK’nın Rekabet Kurulu’ndan görüş alıp almadığı henüz bilinmiyor. BTK’nın en geç 1 Eylül 2025 tarihinde karar açıklaması gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Türk Telekom’un çoğunluk hissesini elinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu’nun Genel Müdürü Salim Arda Ermut, 2022 yılının Ocak ayında TBMM görüşmeleri sırasında, değişen teknoloji ve hukuki şartlar nedeniyle, süre sonunda imtiyazın uzatılmaması ve devir zorunluluğu doğması durumunda, altyapı kapsamında “kimde, neyin kalacağının belli olmadığını”, bunun da ciddi bir hukuk savaşı anlamına geleceğini belirtmişti. BTK’nın vereceği karar hukuksal açıdan tartışma yaratabilir.

Fiber için kritik dönem başlıyor

2001 yılında yapılan imtiyaz sözleşmesi o günün şartlarına uygun olarak telekom ve bakır internet altyapısı odaklı şartlar içeriyordu. Türk Telekom, imtiyaz dahilinde fiber yatırımları yapsa da mevcut fiber ağ kapasitesi, Avrupa’nın gerisinde kaldı. Yeni imtiyaz sözleşmesinde fiberin yaygınlaştırılmasına yönelik yükümlülükler yer alacak. Örneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türk Telekom arasında geçen ay imzalanan fiber imtiyaz sözleşmesine göre Türk Telekom 1 yılda 150 bin haneye fiber internet ulaştıracak. Türkiye’de imtiyazın yenilenmesinin ardından 1-2 yıl içerisinde Türkiye’de fiber ağda hızlı büyüme yakalanabilir.

Türk Telekom imtiyazın devamı için favori

İmtiyaz görüşmeleri hakkında BTK’dan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Turkcell CEO’su Ali Taha Koç daha önce yaptığı açıklamada, fiber altyapı yatırımları konusunda ciddi olduklarını belirterek, “2,5 milyar doların üzerinde ödeme yapabiliriz” demişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Önümüzdeki süreçte hem 5G'ye geçiş, hem Türk Telekom'un imtiyazı ile ilgili devam eden süreçte daha fazla yatırım yapıp buradaki durumu daha yukarıdaki seviyelere eriştirmiş olacağız." bilgisini verdi.

Çeşitli mecralarda çıkan haberlere göre mevcut durumda ibrenin Türk Telekom’dan yana olduğu belirtiliyor. 2001 yılında imzalanan sözleşmede belirtildiği üzere imtiyazın devamı hakkındaki durum en geç 1 Eylül 2025 tarihinde netleşecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: