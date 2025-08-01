Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 25,4 milyon oldu

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Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye, Nisan-Haziran 2025 dönemine ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde 29,4 milyar TL servis geliri elde etti. Mobil abone sayısı 25,4 milyona, makinelerarası iletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı ise 31,3 milyona ulaştı. Faturalı abone sayısı 20,9 milyon olurken, toplam bazın %82,4’ünü faturalı kullanıcılar oluşturdu.

Sabit genişbantta 1,4 milyon aboneye ulaştı

Sabit genişbant alanındaki faaliyetlerini de sürdüren Vodafone Türkiye, 1,4 milyon sabit internet abonesine hizmet veriyor. Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi platformlarını kullanan aylık aktif dijital müşteri sayısı 17,9 milyon olarak açıklandı. Dijital kanallar üzerinden gerçekleşen aylık etkileşim sayısı ise 352 milyonu aştı.

5G hayatımızda neleri değiştirecek? Vodafone'a sorduk 3 gün önce eklendi

Vodafone Türkiye müşterilerinin bu çeyrekteki toplam mobil veri kullanımı 1.323 petabyte seviyesinde gerçekleşti. Dijital servislerde de ivme kazanan şirketin mobil finans çözümü Vodafone Pay, toplamda 9,3 milyon kullanıcıya ulaştı. Şirketin yapay zekâ destekli dijital asistanı TOBi, aylık 8 milyon tekil kullanıcı tarafından kullanılırken, ay boyunca gerçekleştirilen sohbet sayısı 27 milyona yaklaştı.

304,8 milyar TL’lik reel yatırım

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, sonuçlarla ilgili değerlendirmesinde Türkiye’deki 19 yıllık faaliyetleri boyunca yaptıklarını yatırımların reel değerinin 304,8 milyar TL seviyesine ulaştığını açıklarken 5G için şunları dedi; “Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen 5G ihalesini Türkiye’nin dijital geleceği için kritik bir eşik olarak görüyor, 5G’nin sunacağı faydaların kısa sürede azami sayıda kullanıcıya ulaşması için ihalenin sürdürülebilir şartlarda yapılması gerektiğine inanıyoruz.”

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