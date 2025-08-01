Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 25,4 milyon oldu

    Vodafone Türkiye, 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde servis gelirini 29,4 milyar TL’ye çıkardı. Şirket, yaptığı açıklamada mobil abone sayısının 25,4 milyon olduğunu duyurdu.

    Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 25,4 milyon oldu Tam Boyutta Gör
    Vodafone Türkiye, Nisan-Haziran 2025 dönemine ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde 29,4 milyar TL servis geliri elde etti. Mobil abone sayısı 25,4 milyona, makinelerarası iletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı ise 31,3 milyona ulaştı. Faturalı abone sayısı 20,9 milyon olurken, toplam bazın %82,4’ünü faturalı kullanıcılar oluşturdu.

    Sabit genişbantta 1,4 milyon aboneye ulaştı

    Sabit genişbant alanındaki faaliyetlerini de sürdüren Vodafone Türkiye, 1,4 milyon sabit internet abonesine hizmet veriyor. Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi platformlarını kullanan aylık aktif dijital müşteri sayısı 17,9 milyon olarak açıklandı. Dijital kanallar üzerinden gerçekleşen aylık etkileşim sayısı ise 352 milyonu aştı.

    Vodafone Türkiye müşterilerinin bu çeyrekteki toplam mobil veri kullanımı 1.323 petabyte seviyesinde gerçekleşti. Dijital servislerde de ivme kazanan şirketin mobil finans çözümü Vodafone Pay, toplamda 9,3 milyon kullanıcıya ulaştı. Şirketin yapay zekâ destekli dijital asistanı TOBi, aylık 8 milyon tekil kullanıcı tarafından kullanılırken, ay boyunca gerçekleştirilen sohbet sayısı 27 milyona yaklaştı.

    304,8 milyar TL’lik reel yatırım

    Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, sonuçlarla ilgili değerlendirmesinde Türkiye’deki 19 yıllık faaliyetleri boyunca yaptıklarını yatırımların reel değerinin 304,8 milyar TL seviyesine ulaştığını açıklarken 5G için şunları dedi; “Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen 5G ihalesini Türkiye’nin dijital geleceği için kritik bir eşik olarak görüyor, 5G’nin sunacağı faydaların kısa sürede azami sayıda kullanıcıya ulaşması için ihalenin sürdürülebilir şartlarda yapılması gerektiğine inanıyoruz.”

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havadan su üreten kahve makinesi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türkiye boy ortalaması humerus kırığı yorumları halı sahada krampon giyilir mi cin isimleri erp çarpma araç alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (2a)
    Nothing Phone (2a)
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum