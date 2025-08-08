Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: “6G için hazırlıkları başlattık”

    Türkiye'de 5G'ye geçiş hazırlıkları devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 6G için hazırlıkların başladığını duyurdu.                

    Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: “6G için hazırlıkları başlattı Tam Boyutta Gör
    Türkiye henüz 5G’ye geçiş yapamamışken Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 6G için hazırlıkların başladığını duyurdu. Sayan, 5G ihalesinin önümüzdeki aylarda yapılacağını açıkladı.

    74 ülke 5G’ye geçti

    5G teknolojisi ilk olarak 2019 yılında Güney Kore’de, 2020’de ise ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkede kullanıma sunuldu. GSACOM verilerine göre günümüzde 74 ülkede 169 operatör tarafından 5G hizmeti sunuluyor. Türkiye’de ise henüz 5G ihalesi yapılmadı. Bu sene 5G ihalesi yapılacak ve 2026’da Türkiye’de 5G kullanıma sunulacak.

    Türkiye 5G’ye 2026’da geçiyor

    2026’da Türkiye’nin tamamında 5G’nin kullanıma sunulacağını vurgulayan Sayan, “2026 hedefimiz net. Türkiye’nin dört bir yanında tamamen yerli ve milli teknolojilerle 5G’yi aktif kullanabilmek. Bakanımız açıkladı, 5G ihalesini önümüzdeki aylarda yapacağız, 2026 yılında 5G ile herkesi buluşturacağız. Bugün sadece deneme noktalarında var” dedi.

    6G hazırlıkları başladı

    6G için hazırlıkların başladığını açıklayan Sayan, “6G ile ilgili teknolojilere yönelik hazırlıkları başlattığımızı gururla sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama bunların hiçbirisi hamaset değil, harekete, eyleme geçmenin çıktıları” dedi.

    Çin 2028'de 6G'ye geçebilir

    6G için Çin'de pilot denemeler başladı. Geçtiğimiz haftalarda Çin’in en büyük mobil operatörü China Mobile tarafından yapılan 6G hız testinde 280 Gbps hıza ulaşıldı. 5G'nin teorik olarak ulaşabileceği en yüksek hızına kıyasla 14 kat daha yüksek hız elde edildi. Küresel beklenti hâlâ 6G'nin geniş çapta 2030'da hayatımıza girmesi yönünde. Ancak Çin'de yapılan pilot uygulamalar ve testler, bu tarihin 2028 gibi daha erken bir döneme çekilebileceğini düşündürüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    A.J. Pacino +180 the flying dutchman +115 3erkay98 +75 EmuDev +69 Richard Parker +67 Gereksiz Ciddiyet +63 CWaRRioR +52 murtazagil +46 vs-fb +44 ctrl-alt-delete +44
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    38 Kişi Okuyor (8 Üye, 30 Misafir) 7 Masaüstü 31 Mobil
    TOWLCU93Q7, BursaliEfsane, Lexco ve 4 üye daha okuyor
    T
    B
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1615 kez okundu.
    51 kişi, toplam 51 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    5g, Türkiye Haberleri ve
    3 etiket daha 6g Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,5b
    Instagram Sayfası50b
    YouTube Kanalı363b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    numara taşımada eski hat ne zaman kapanır fibula kırığı yaşayanlar çamaşır makinesi amortisör arızası nasıl anlaşılır iphone rehberde kayıtlı ama isim çıkmıyor uydu kablosu ek sinyal kaybı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15
    MSI NB MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum