Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: “6G için hazırlıkları başlattık”

Tam Boyutta Gör Türkiye henüz 5G’ye geçiş yapamamışken Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 6G için hazırlıkların başladığını duyurdu. Sayan, 5G ihalesinin önümüzdeki aylarda yapılacağını açıkladı.

74 ülke 5G’ye geçti

5G teknolojisi ilk olarak 2019 yılında Güney Kore’de, 2020’de ise ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkede kullanıma sunuldu. GSACOM verilerine göre günümüzde 74 ülkede 169 operatör tarafından 5G hizmeti sunuluyor. Türkiye’de ise henüz 5G ihalesi yapılmadı. Bu sene 5G ihalesi yapılacak ve 2026’da Türkiye’de 5G kullanıma sunulacak.

Türkiye 5G’ye 2026’da geçiyor

2026’da Türkiye’nin tamamında 5G’nin kullanıma sunulacağını vurgulayan Sayan, “2026 hedefimiz net. Türkiye’nin dört bir yanında tamamen yerli ve milli teknolojilerle 5G’yi aktif kullanabilmek. Bakanımız açıkladı, 5G ihalesini önümüzdeki aylarda yapacağız, 2026 yılında 5G ile herkesi buluşturacağız. Bugün sadece deneme noktalarında var” dedi.

6G hazırlıkları başladı

6G için hazırlıkların başladığını açıklayan Sayan, “6G ile ilgili teknolojilere yönelik hazırlıkları başlattığımızı gururla sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama bunların hiçbirisi hamaset değil, harekete, eyleme geçmenin çıktıları” dedi.

Çin 2028'de 6G'ye geçebilir

6G için Çin'de pilot denemeler başladı. Geçtiğimiz haftalarda Çin’in en büyük mobil operatörü China Mobile tarafından yapılan 6G hız testinde 280 Gbps hıza ulaşıldı. 5G'nin teorik olarak ulaşabileceği en yüksek hızına kıyasla 14 kat daha yüksek hız elde edildi. Küresel beklenti hâlâ 6G'nin geniş çapta 2030'da hayatımıza girmesi yönünde. Ancak Çin'de yapılan pilot uygulamalar ve testler, bu tarihin 2028 gibi daha erken bir döneme çekilebileceğini düşündürüyor.

