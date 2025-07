Oyunlarda yüksek hız tek başına yeterli mi? İSS altyapısı ne kadar önemli?

Türkiye’de oyuncular genellikle kötü internet bağlantısına sahip olduğu için rakiplerin gerisinde kalıyor. İnternet bağlantısını iyileştirmek için yüksek hızlı paketlere geçiş yapsalar dahi yüksek pingler almaya devam ediyor. Peki oyuncular için iyi bir internet nasıl olmalı? Hangi firmalar tercih edilmeli?

Online oyunlarda sahip olduğunuz ekipmanlar ve refleks yeteneğiniz kadar internet bağlantı kaliteniz de başarıyı önemli ölçüde etkiliyor. Türkiye’deki oyuncular genellikle kötü internet bağlantısına sahip olduğu için rakiplerinin gerisinde kalıyor. Oyunlarda daha iyi bağlantı için neler yapmak lazım? İSS altyapısı ne kadar önemli? Bu soruları yanıtlıyoruz.

Sadece hız değil bağlantı kalitesi önemli

Online oyunlarda yüksek performans elde etmek için yüksek hız tek başına yeterli değil. 500 Mbps, 1.000 Mbps gibi yüksek hızlarda internet kullanabilirsiniz ancak indirme hızınız ne kadar yüksek olursa olsun gecikme değeri (Ping) yüksekse ve bağlantıda dalgalanmalar oluyorsa kötü deneyim almaya devam edersiniz. Online oyunlarda düşük ping elde etmek için düşük gecikmeli, kararlı bağlantı sunan ve doğrudan bağlantı (Peering) anlaşmaları olan bir internete ihtiyacınız var.

Ping değeri nasıl düşürülür?

Online oyunlarda çoğunlukla Avrupa sunucularına bağlanıyoruz. Avrupa'daki sunucular ile Türkiye arasındaki mesafe uzak olduğu için yüksek Ping değeri görülüyor. Ping değerini düşürmek için sizin yapabileceğiniz etkili bir yöntem bulunmuyor. Pingi rekabetçi seviyelere düşürmek için internet servis sağlayıcınızın internet altyapısında iyileştirmeler yapması gerekiyor. TurkNet gibi bazı firmalar bu anlamda özel çalışmalar yürütürek oyunlarda düşük ping sunuyor. Ayrıca TurkNet'in Steam ve Tencent Games ile doğrudan bağlantı anlaşması mevcut.

Operatörler Ping'i düşürmek için neler yapmalı?

Oyunlardaki Ping değerinin düşürülmesi için İSS’lerin altyapıda şu alanlarda düzenleme yapması gerekiyor:

Ping Süresi : Oyuncunun cihazı ile oyun sunucusu arasındaki veri gidiş-dönüş süresi. Düşük ping, özellikle rekabetçi oyunlarda ciddi avantaj sağlar.

: Oyuncunun cihazı ile oyun sunucusu arasındaki veri gidiş-dönüş süresi. Düşük ping, özellikle rekabetçi oyunlarda ciddi avantaj sağlar. Jitter : Gecikme süresindeki tutarsızlık. Ne kadar düşükse bağlantı o kadar kararlıdır.

: Gecikme süresindeki tutarsızlık. Ne kadar düşükse bağlantı o kadar kararlıdır. Paket Kaybı (Packet Loss) : Gönderilen verilerin bir kısmının hedefe ulaşamaması. Bu da oyun sırasında donmalar veya gecikmelere neden olabilir.

: Gönderilen verilerin bir kısmının hedefe ulaşamaması. Bu da oyun sırasında donmalar veya gecikmelere neden olabilir. Uluslararası bağlantı rotaları: Yurt dışındaki oyun sunucularına erişimde kullanılan ara bağlantıların kalitesi, oyun deneyimini doğrudan etkiler. Firmalar çeşitli doğrudan bağlantı anlaşmaları yaparak bu rotayı kısaltabiliyor ve düşük ping sunabiliyor.

TurkNet, online oyunlarda daha iyi bağlantı sunmak için bağlantı rotalarını iyileştiriyor, Jitter ve paket kaybı gibi sorunları düzenliyor. Aynı zamanda Steam, Tencent Games gibi oyun firmalarıyla Peering (doğrudan bağlantı) anlaşmaları sayesinde bağlantı deneyimi iyileştirildi ve oyuncuların düşük ping alması sağlandı. Online oyunlarda TurkNet’li takım arkadaşlarınızın en düşük ping değerleriyle oynadığını göreceksiniz.

TurkNet'liler; PUBG Mobile, Honor of Kings ve Call of Duty Mobile gibi Tencent Games oyunlarında 40 ms'in altında, düşük Ping değerleri elde ediyor. Ayrıca sunucuları Türkiye'de bulunan League of Legends ve Valorant gibi oyunlarda 10 ms'e kadar inen Ping değerleri görülebiliyor.

Peering sonrası atılacak adımlar arasında olan CDN sunucu kurulumları ve sunucuların Türkiye'ye taşınması ile oyuncular asıl farkı hissedecek. Peering, ilgili sunucuya daha kestirme rotadan ulaşılmasını sağlıyor ancak sunucusu Avrupa'da ve diğer ülkelerde olan oyunlarda ping süreleri yeteri kadar düşmüyor. Peering yatırımlarının, CDN ve yerel sunucu yatırımları ile desteklenmesi durumunda oyuncular gerçek anlamda düşük ping ve daha stabil bağlantı elde edecek.

TurkNet nasıl daha düşük Ping veriyor?

TurkNet’in iş birlikleri sayesinde; oyuncu ile oyun sunucusu arasındaki veri trafiği, aradaki üçüncü taraf ağlara uğramadan daha kısa, daha doğrudan ve daha kararlı bir rota üzerinden iletilir. Veri paketlerinin izlediği rota kısaltılarak routing gecikmesi minimuma indirilir ve oyun sunucularına erişim süresi anlamına gelen RTT (Round Trip Time) önemli ölçüde düşürülür. Bu da gecikme (ping) süresini düşürür, jitter (dalgalanma) oranını azaltır ve veri paketlerinin kaybolma riskini minimuma indirir. Sonuç olarak, TurkNet kullanıcıları daha düşük ping ile daha akıcı, takılma ve gecikme yaşanmayan bir oyun deneyimi elde edilir.

Steam'de en hızlı indirme yapan İSS: Turknet

Türkiye’deki İSS hızları hakkında hazırlanan çeşitli raporlar TurkNet’in online oyunlardaki başarısını kanıtlıyor. Steam, SpeedTest ve nPerf raporlarında Turk’net zirvede yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Steam her hafta en hızlı İSS’i açıklıyor. TurkNet, bu istatistiklerde aylardır birinci geliyor. Son yayımlanan rapora göre Türkiye’deki kullanıcıların Steam’den ortalama indirme hızı 46,3 Mbps olarak açıklanırken, TurkNet kullanıcılarının ortalaması ise 82,1 Mbps olarak ölçüldü.

TurkNet'in Steam'de sunduğu yüksek indirme hızı, kullanıcılara zaman kazandırıyor. Günümüzde oyunlar çok sık ve büyük güncellemeler alıyor. Çoğu oyuncu okuldan, işten gelip bilgisayarını açtıktan sonra güncellemenin tamamlanmasını bekleyerek dakikalarca vaktini boşa harcıyor. TurkNet'te ise güncellemeler çok daha kısa sürede indirilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Oyunlarda indirme hızından ziyade Ping değerinin önemli olduğunu söylemiştik. nPerf tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanan rapora göre TurkNet rakiplerinden neredeyse iki kat daha düşük Ping değeri sundu. 2025 yılının ilk yarısında yapılan hız ölçümlerine göre TurkNet kullanıcıları ortalama 17,1 ms Ping değeri elde etti. Speedtest tarafından yayımlanan raporlarda da en düşük Ping değerinin TurkNet’te olduğunu görüyoruz.

