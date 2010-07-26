TV sihirbazı Slingbox, Türkiye'de Neotech ile dağıtılıyor

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Tüketici elektroniği firması Sling Media, evinizdeki tüm görüntü ve ses kaynaklarını internet bağlantısı olan herhangi bir noktadan izleme imkanı veren Slingbox SOLO ürününü Türkiye pazarında Neotech ile dağıtıyor. Slingbox SOLO, bilgisayarları ve cep telefonlarını birer kişisel TV'ye dönüştürüyor.

Günümüzün dijital yaşam tarzına uygun tüketici elektroniği ürünleri geliştiren Sling Media, internet bağlantılı herhangi bir bilgisayar ya da cep telefonunu kişisel TV'ye dönüştüren, ödül zengini Slingbox SOLO'yu Türkiye'de Neotech kanalıyla dağıtıyor. Slingbox SOLO, perakende satış noktalarında KDV dahil 399 TL'ye satılıyor.

Slingbox SOLO, tüketicilere, evlerinin oturma odasında izledikleri uydu yayınlarının ya da medya oynatıcılarındaki filmlerin aynısını internet bağlantılı bilgisayarlarını ya da cep telefonlarını kullanarak herhangi bir yerden izleme olanağı veriyor. Ürün, bir kablo yayın alıcısı (TELEDÜNYA gibi), uydu alıcısı (DIGITURK, D-Smart gibi), kamera ya da dijital video kaydediciden (DVR) gelen TV yayın akışını internet üzerinden izleyicinin bilgisayarına ya da cep telefonuna ulaştırıyor. Böylece tüketiciler, nerede olurlarsa olsunlar, sevdikleri TV programlarını kaçırmıyorlar.

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Sling Media EMEA İş Geliştirme Müdürü Baldip Singh, Türkiye'de televizyon izleme oranının son derece yüksek olduğunu, özellikle dizi ve futbol maçlarının hararetle izlendiğini belirterek, 'Türkiye'deki TV izleyicisinin Slingbox SOLO'ya büyük ilgi göstereceğine inanıyoruz. Türkiye pazarı büyük bir potansiyel taşıyor. Slingbox SOLO ile beraber Türk halkının televizyon izleme alışkanlıklarına yeni bir boyut kazandıracağız.'

Her yerden TV izleme devri

Slingbox SOLO, herhangi bir ev sinema sistemi cihazına kolayca bağlanıyor ve isterseniz yan odadan, isterseniz dünyanın herhangi bir yerinden yayın içeriğinin internet üzerinden bir bilgisayar ya da cep telefonuna aktarılmasını sağlıyor. İzleyiciler, bu ürünle, DVR, dijital kablolu set üstü kutusu, uydu alıcısı ya da ev güvenliği kamerası gibi cihazlardan birine bağlanabiliyorlar. Slingbox SOLO, 10 binin üzerinde popüler cihaz ve modeli destekliyor. Ev sinema sistemi, bilgisayarın ya da cep telefonunun ekranında beliren ve evdeki uzaktan kumandanın bire bir aynısı olan bir kumanda sistemiyle kontrol ediliyor. Tüketiciler, en sevdikleri programları herhangi bir yerden ve herhangi bir zamanda masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ya da cep telefonlarını kullanarak internet üzerinden izleyebiliyorlar.

Bir bakışta Slingbox SOLO



Herhangi bir masaüstü ya da dizüstü bilgisayardan (PC ya da Mac) canlı ya da kaydedilmiş TV yayınını izleme ve kontrol etme imkanı

iPhone, BlackBerry, Windows, Symbian Palm gibi uyumlu akıllı telefonlardan canlı ya da kaydedilmiş TV yayınını izleme ve kontrol etme imkanı

Bütün popüler kablo/uydu bağlantılı set üstü kutulara, DVR cihazlarına, DVD oynatıcılara, medya oynatıcılarına ya da ev güvenliği kameralarına bağlantı yeteneği

SD içerik akıtma özelliği







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