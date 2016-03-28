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Tablet ve PC için klavye, fare seti Logitech K480 Bluetooth klavye ve M535 Fare

3 yıl
21,7b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Logitech'in masa üstü bilgisayarlar ve akıllı cihazları aynı anda yönetebilen çok amaçlı klavyesi K480 ve kendi minik işlevi büyük faresi M535 ile tabletinizi PC konforu ile kullanabilirsiniz.
Logitech K480, görünüşü ve boyutlarıyla taşınabilir cihazlar için geliştirilmiş bir klavye gibi görünse de ağırlığı ile pek de taşımaya uygun bir klavye modeli değil. Asıl kullanım alanı masa üstü bilgisayarlar.
Bluetooth üzerinden erişim sağlayan klavye, üzerindeki yuva sayesinde tablet ve cep telefonu gibi cihazlar için de istasyon görevi görüyor.

Bilgisayarlarla olduğu gibi destekli mobil cihazlarla da bluetooth üzerinden haberleşen klavye aynı anda 3 farklı cihaz tanımlanmasına ve sol üst köşeye yerleştirilen seçim tekeri ile bu cihazlar arasında geçiş yapılabilmesine izin veriyor.

Kalevyenin tuşları birbirinden oldukça ayrı yerleştirilmiş, şekilleri itibariyle genel görünüşün daktiloyu andırdığı da söylenebilir. Tuşların basış hissi ortalama düzeyde. Böylesi kalın bir klavyede bir tık daha derine inselermiş daha iyi bir geri bildirim sağlanabilirmiş.

Tuş aralıklarının fazla oluşu da yazmayı biraz zorlaştırıyor zira tuşlar küçük ve araları fazla olduğu için alışılmadık bir kullanım şekli sunuyor. Bilgisayar kullanımında gerekli olan tuşlar yanında F tuşları üzerinde konumlu olan çoklu ortam kısayol tuşları ile tablet ve benzeri cihazlardaki işlevler de yönetilebiliyor.

2 adet ince kalem pille gücünü sağlayan klavye kullanılmadığı durumlarda güç tasarruf moduna geçiyor olsa da tamamen kapatmak isterseniz arka kısımda yer alan güç düğmesini de kullanabiliyorsunuz. Logitech’in belirttiğine göre ortalama 2 yıl süresince pil değiştirmeden klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Bu veri yılda 1 milyon tuş basışı öngürülerek verilmiş. Gayet etkileyici bir süre.

Eğer K480 yanında bir de Logitech M535 fare konumlandırırsanız özellikle Android işletim sistemli tabletinizi bilgisayar vari bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Testlerimizde bize eşlik eden Samsung Tab S 10.5, Touchwiz arayüzünün sağladığı ek kolaylıklar ile K480 klavye ve M535 farenin de desteğiyle oldukça güzel bir kullanım deneyimi sundu.

Tablet ile birlikte ücretsiz sunulan Hancom ofis uygulaması sağ tuş desteği sunuyor olmasıyla masa üstü deneyimi yaşamamızı kolaylaştırıyor.

Logitech K480, ofis veya çalışma masası üzerindeki dağınıklıktan kurtulup bütün cihazları tek noktadan kontrol etmek isteyenler için güzel bir seçenek.

Bu büyüklüğe ulaşılmışken bir de alttan aydınlatma sunulsaymış karanlık ortamda çalışanlar için büyük kolaylık olurmuş.
Tuş diziliminin farklı olması K480’i ofis işlerinden daha çok internet ve benzeri az yoğun görevler için uygun bir klavye sınıfına sokarken M535, ufak olmasına rağmen tutuşu kolay dizaynı ve kolay kullanımıyla ufak bir fareye ihtiyaç duyulan her alanda kullanılabilecek bir fare.

Özellikle fare desteği sunan tabletlerde ofis uygulamaları için iş kolaylaştırıcı bir etkisi olduğunu söylemek gerek.
 

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tuilde 3 yıl en beğenilen
Tabletimize guc kattigi gibi donanimhaberede para katmis anlasilan
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fthkn 3 yıl
donanım reklam diye bir site açın orda yayınlayın bu tür reklamları.
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Ersin ÇAKI 3 yıl
Tablet ve PC için ama görünen o ki iOS tablet veya telefondan hiç bahsedilmemiş. En azından mouse için iOS'da kesinlikle çalışmıyor notu geçilebilirmiş. Ben de sandım birçok telefon ve tablet üzerindeki deneyimlerinizi gösterdiğiniz bir inceleme çekmişsiniz. Oysa sadece Samsung tablette iki görüntü alıp inceleme diye kakalıyorsunuz bize.
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gurkanse 3 yıl
donanımhaberreklam+haber=hybrid(hem para hem haber) ucuz hareketler
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fthkn 3 yıl
donanım reklam diye bir site açın orda yayınlayın bu tür reklamları.
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woozer 3 yıl
820 gramla ağırmış bence pek iyi olmamış insanlar genelde bu klavyeyi android yada windows tabanlı tabletlerle kullanırlar.Tabletlerin ise en önemli katkısı ise taşınabilirliğin yüksek olması.İnsanların tabletten ağır bir klavyeyi yanında taşımak isteyeceklerini sanmıyorum.
İçinde dahili batarya olup tableti şarj etme imkanı sunsalarmış o zaman ağırlık göz ardı edilebilirdi
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Guest-5E274E432 3 yıl
tuilde
Tabletimize guc kattigi gibi donanimhaberede para katmis anlasilan

Adamlar bu işi para için yapıyor zaten.
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FLameS.7 3 yıl
iPad ve iPhone'lar da Jailbreak gerektiriyor mu yoksa gerek yok mu?
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tuilde 3 yıl en beğenilen
Tabletimize guc kattigi gibi donanimhaberede para katmis anlasilan
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