BİM marketler kaynak makinası ve ikinci nesil Samsung Galaxy S21 FE satacak

Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, ses ürünlerinden enerji ürünlerine, elektrikli mutfak aletlerinden tamirat araçlarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

29 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri

29 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında SGS markasına ait kaynak makinası yer alıyor. 25.7A şebekeden akım çeken makina 20-125 ADC kaynak akım aralığına sahip. 2.5Kg ağırlığı olan makina 4500TL fiyat etiketine sahip.

Diğer taraftan 6.4 inçlik ekran, Snapdragon 888 yonga seti, 12MP+12MP+8MP arka kamera, 4500mAh batarya, 32MP ön kamera, 8GB RAM, 128GB depolama ve güncelleme desteği ile birlikte ikinci nesil Samsung Galaxy S21 FE akıllı telefon modeli de 15990TL olarak satılacak.



