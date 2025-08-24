BİM marketler kaynak makinası ve ikinci nesil Samsung Galaxy S21 FE satacak

29 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri
29 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında SGS markasına ait kaynak makinası yer alıyor. 25.7A şebekeden akım çeken makina 20-125 ADC kaynak akım aralığına sahip. 2.5Kg ağırlığı olan makina 4500TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan 6.4 inçlik ekran, Snapdragon 888 yonga seti, 12MP+12MP+8MP arka kamera, 4500mAh batarya, 32MP ön kamera, 8GB RAM, 128GB depolama ve güncelleme desteği ile birlikte ikinci nesil Samsung Galaxy S21 FE akıllı telefon modeli de 15990TL olarak satılacak.