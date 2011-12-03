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Tatil sitesi vooyaj.com yayın hayatına başladı

7 yıl
3,9b
1
Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seyahat planlaması yapan ve farklı tur seçenekleri ya da kampanyalar arasında kaybolmadan tüm alternatifleri bir arada görmek isteyenler için geliştirilen tatil sitesi vooyaj.com yayın hayatına başladı. Farklı firma ve acentelerin yurt içi ve yurt dışı tur operatörlerinin, otel ve cruise firmalarının sunduğu tüm paketler ve seçenekler, vooyaj.com üzerinde listelenebiliyor.
İçerisinde yer alan arama motoru sayesinde seçeneklere hızlıca göz atılabilen sitede ayrıca altenatifler arasında karşılaştırma yapmak ta mümkün. En genç seyahat sitesi olarak yayın hayatına başlayan vooyaj.com'a ulaşmak için adres; http://www.vooyaj.com/

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