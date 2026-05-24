    Uber durmuyor Yemek Sepeti’ni de satın alıyor

    Araç kiralama konsepti ile başladığı ticari hayatında dünya devine dönüşen Uber satın almalara hız kesmeden devam ediyor. Bu kez sırada Delivery Hero var.       

    Geçtiğimiz aylarda yaklaşık 1 milyar dolar ödeyerek hem Getir Yemek hem de Trendyol Go platformlarını bünyesine katan Uber, Türkiye’de tek yemek dağıtım ağı olma yolunda ilerliyor. Şimdi de Yemek Sepeti hedefte.

    Uber ve Yemek Sepeti birleşiyor

    Gelen haberlere göre Uber, Alman teslimat devi Delivery Hero’yu satın almak için olası seçenekleri değerlendirmeye başladı. Firma bu hamleyle ABD dışında DoorDash Inc ile daha sıkı bir rekabete girmek istiyor.

    Uber bir süredir Delivery Hero hisseleri toplamaya devam ediyor. Toplamda yüzde 19.5 hissesi olan şirketin yüzde 5.6 civarında da vadeli hissesi bulunuyor. Uber Alman düzenleyici kuruluşa payını yüzde 30 üzerine çıkarma niyetinin olmadığını ancak cazip bir fırsat gelirse bu kararından dönebileceğini belirtmişti.

    Uber herhangi bir şekilde şirketin yönetim kuruluna karışmayı düşünmüyor. Delivery Hero geçen yıldan bu yana yüzde 110 değer kazanarak pazar değerini 10 milyar Euro seviyesine yükseltti. Uber’in teklifi ise hisse başına 33 Euro olacak.

    Ülkemizi ilgilendiren kısım ise Delivery Hero çatısı altında faaliyet gösteren Yemek Sepeti. Zaten Getir Yemek ve Trendyol Go elindeyken Yemek Sepeti’ni nasıl bünyesine katacağı merak konusu. Bu konuda son kararı Rekabet Kurulu verecek.

