Uber durmuyor Yemek Sepeti’ni de satın alıyor

Uber ve Yemek Sepeti birleşiyor
Gelen haberlere göre Uber, Alman teslimat devi Delivery Hero’yu satın almak için olası seçenekleri değerlendirmeye başladı. Firma bu hamleyle ABD dışında DoorDash Inc ile daha sıkı bir rekabete girmek istiyor.
Uber bir süredir Delivery Hero hisseleri toplamaya devam ediyor. Toplamda yüzde 19.5 hissesi olan şirketin yüzde 5.6 civarında da vadeli hissesi bulunuyor. Uber Alman düzenleyici kuruluşa payını yüzde 30 üzerine çıkarma niyetinin olmadığını ancak cazip bir fırsat gelirse bu kararından dönebileceğini belirtmişti.
Uber herhangi bir şekilde şirketin yönetim kuruluna karışmayı düşünmüyor. Delivery Hero geçen yıldan bu yana yüzde 110 değer kazanarak pazar değerini 10 milyar Euro seviyesine yükseltti. Uber’in teklifi ise hisse başına 33 Euro olacak.
Ülkemizi ilgilendiren kısım ise Delivery Hero çatısı altında faaliyet gösteren Yemek Sepeti. Zaten Getir Yemek ve Trendyol Go elindeyken Yemek Sepeti'ni nasıl bünyesine katacağı merak konusu. Bu konuda son kararı Rekabet Kurulu verecek.
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.