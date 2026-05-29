YouTube videoları otomatik hızlandıracak: Yeni Premium özellikleri duyuruldu

Tam Boyutta Gör YouTube, Premium aboneleri için geliştirdiği yeni özellikleri duyurdu. Şirketin açıkladığı yeniliklerin büyük bölümü, kullanıcıların video ve podcast içeriklerini arka planda daha rahat tüketebilmesine odaklanıyor.

Öne çıkan yeniliklerden biri olan Auto Speed özelliği, içeriklerin oynatma hızını otomatik olarak değiştirebiliyor. Sistem, videoları ve podcast'leri analiz ederek gereksiz veya uzun duraklamaların bulunduğu bölümleri hızlandırıyor. Daha dikkatli dinlenmesi gereken bölümlerde ise konuşma hızını düşürebiliyor.

Bu özellik şu anda Android platformunda YouTube Premium kullanıcılarına sunulmuş durumda. iOS sürümünün ise önümüzdeki aylarda yayınlanması bekleniyor.

Arka plan dinleme deneyimi yenileniyor

YouTube'un duyurduğu bir diğer yenilik ise On-the-go modu oldu. Bu mod, arka planda içerik dinlerken daha büyük oynatma kontrolleri sunan yeni bir arayüz getiriyor. İleri-geri sarma, duraklatma ve sonraki videoya geçiş gibi butonlar büyütülürken, tasarımın Apple Music benzeri müzik uygulamalarını andırdığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca daha önce kullanıma sunulan Ask Music özelliği de güncellendi. Yapay zeka destekli sistem artık podcast'leri de destekliyor ve kullanıcının ruh haline uygun bölümler önerebiliyor. Özellik hem Android hem de iOS kullanıcıları için erişime açılmış durumda.

