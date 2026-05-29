Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    YouTube videoları otomatik hızlandıracak: Yeni Premium özellikleri duyuruldu

    YouTube, Premium abonelerine yönelik yeni özelliklerini duyurdu. Otomatik oynatma hızı ayarı, gelişmiş arka plan dinleme modu ve yapay zekâ destekli podcast önerileri dikkat çekiyor.

    YouTube videoları otomatik hızlandıracak Tam Boyutta Gör
    YouTube, Premium aboneleri için geliştirdiği yeni özellikleri duyurdu. Şirketin açıkladığı yeniliklerin büyük bölümü, kullanıcıların video ve podcast içeriklerini arka planda daha rahat tüketebilmesine odaklanıyor.

    Öne çıkan yeniliklerden biri olan Auto Speed özelliği, içeriklerin oynatma hızını otomatik olarak değiştirebiliyor. Sistem, videoları ve podcast'leri analiz ederek gereksiz veya uzun duraklamaların bulunduğu bölümleri hızlandırıyor. Daha dikkatli dinlenmesi gereken bölümlerde ise konuşma hızını düşürebiliyor.

    Bu özellik şu anda Android platformunda YouTube Premium kullanıcılarına sunulmuş durumda. iOS sürümünün ise önümüzdeki aylarda yayınlanması bekleniyor.

    Arka plan dinleme deneyimi yenileniyor

    YouTube'un duyurduğu bir diğer yenilik ise On-the-go modu oldu. Bu mod, arka planda içerik dinlerken daha büyük oynatma kontrolleri sunan yeni bir arayüz getiriyor. İleri-geri sarma, duraklatma ve sonraki videoya geçiş gibi butonlar büyütülürken, tasarımın Apple Music benzeri müzik uygulamalarını andırdığı belirtiliyor.

    YouTube videoları otomatik hızlandıracak Tam Boyutta Gör
    Ayrıca daha önce kullanıma sunulan Ask Music özelliği de güncellendi. Yapay zeka destekli sistem artık podcast'leri de destekliyor ve kullanıcının ruh haline uygun bölümler önerebiliyor. Özellik hem Android hem de iOS kullanıcıları için erişime açılmış durumda.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 2 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    denizde yüzen on manken avrupa da en çok oynanan maçlar mannol yağ yorumları bimcell yeni hat ücreti kimi benden çok seversen onu senden alırım hangi ayet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P3405CVA-I516512G1D008
    Asus ExpertBook P3405CVA-I516512G1D008
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum