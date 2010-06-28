Tatilde TV Keyfini TİVİBU ile Yaşayın!

TTNET, özellikle televizyon ve sinema tutkunu olan tatilcilere 2010 yazını daha da keyifli geçirebilmeleri Tivibu?yu öneriyor. Yaz tatilinin vazgeçilmez mekanları olan kumsal ve plajlarda da artık TV ve sinema izleme keyfi Tivibu ile doyasıya yaşanacak.

TTNET?in, internet üzerinden televizyon ve sinema izleme deneyimi sunan platformu Tivibu, bu yaz tatilcilere hem yolda hem de plajlar başta olmak üzere tüm tatil mekanlarında TV ve sinema izleme keyfini yaşatacak. Tivibu ile 2010 yazı geçtiğimiz yıllara göre çok daha keyifli geçecek.

Futbol Keyfi de Tivibu?da

Futbol tutkunları, Güney Afrika?da başlayan futbol heyecanını Tivibu ile yaşayabiliyor. Geri Al-İzle özelliği ile canlı yayını 15 dk. geri alabilen tatilciler, deniz keyfinin ardından atılan golleri veya ilginç pozisyonları kolaylıkla izleyebiliyorlar. Gün içerisindeki programları ve fanatiği oldukları dizileri kaçırmak istemeyenler de Tivibu?nun Tekrar-İzle özelliği sayesinde keyiflerine keyif katıyorlar. Tivibu ayrıca, yeni FilmClub kanallarıyla, nefes kesen Hollywood aksiyonlarını, hem küçükler hem de büyükler için en eğlenceli animasyonları, dünyanın dört bir yanından korku filmlerini ve Uzak Doğu sinemasının sıra dışı yapımlarını da üyelerine sunuyor.

Tivibu:

Tivibu, bugün 80 ayrı kanalda yer alan tüm dizi, program, haber ve içerikleri yayın akışıyla aynı anda, yani; internet bağlantısı ile bilgisayarınız üzerinden canlı olarak izleme imkânı sunuyor. Tekrar-İzle, Durdur-İzle, Geri Al-İzle gibi özelliklerin yanı sıra, zengin ve farklı içerikleri Seç-İzle ve Kirala-İzle ile sunan Tivibu, her geçen gün artan bir ilgiyle karşılanıyor.

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Tivibu, TV ve sinema izleme deneyimini zaman ve mekândan bağımsız olarak kullanıcılarına sunuyor. Devamlı olarak yeni içeriklerin eklendiği, yaşayan ve sürekli gelişen bir platform olan Tivibu ile ortalama bir dizüstü bilgisayar son sistem ileri bir televizyon halini alıyor. Tivibu ile evde, ofiste, mutfakta, tatilde, parkta kısacası her yerde; film, belgesel, spor karşılaşmaları, haber, yarışma, dizi, eğlence programı gibi birçok farklı içerik, ?kaçırdım?, ?geç kaldım?, ?yarım bıraktım? derdi olmadan seyredilebiliyor.