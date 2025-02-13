Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, yapay zeka ile kullanıcıların yaşını tespit edecek

    Google, bir kullanıcının yaşını tahmin edebilmek için makine öğrenimini kullanacak. Firma, bu teknoloji sayesinde kullanıcıların yaşına uygun deneyimler sunacağını söylüyor.
    Google, yapay zeka ile kullanıcıların yaşını tespit edecek Tam Boyutta Gör
    Google, kullanıcılarının yaşlarını tahmin etmek için makine öğrenimi tabanlı yeni bir sistem geliştiriyor. Şirket, bu teknolojinin platformlarında “yaşa uygun deneyimler” sunmasını sağlayacağını belirtiyor. İlk olarak ABD’de test edilen model, YouTube ve diğer Google hizmetlerinde 18 yaşın altındaki kullanıcıları belirleyerek onlara özel içerik ve güvenlik önlemleri sunacak.

    Google, yaş tespiti yapacak

    Google’ın geliştirdiği sistem, kullanıcıların çevrim içi davranışlarını analiz ederek yaşlarını tahmin edecek. Ziyaret edilen web siteleri, izlenen YouTube videoları ve hesapların yaşı gibi veriler, bu tahmin sürecinde değerlendirilecek. Şirket, 18 yaşın altında olduğu düşünülen kullanıcılara bu durumu bildirecek ve yaşlarını doğrulamaları için selfie, kredi kartı veya resmi kimlik kullanabilecekleri seçenekler sunacak. Bu esnada firma, kullanıcı için bazı ayarları da otomatik olarak değiştirecek.

    Google, arama sonuçlarından müstehcen içeriğin kaldırılmasına yardımcı olan SafeSearch filtresi de dahil olmak üzere mevcut güvenlik özelliklerini reşit olmayan hesaplarda aktif hale getirecek. YouTube’da da uygun olmayan içerikler kısıtlanacak.

    Google, bu yaş tahmin sistemini zaman içinde daha fazla ülkeye yaymayı planlıyor. Şirketin sözcüsü Matt Bryant, yaptığı açıklamada, “Kullanıcılara hesap düzeyinde yaş tahmini konusunda daha fazla şeffaflık sağlamak için ek fırsatları araştırmaya devam edeceğiz” dedi.

    Google’ın bu yeni hamlesi, ABD’de çocukların çevrim içi güvenliği konusunda artan düzenleyici baskılara bir yanıt olarak görülüyor. Teknoloji devleri, Çevrimiçi Çocuk Güvenliği Yasası (KOSA) ve COPPA 2.0'a ek olarak, 13 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya erişimini engellemeyi amaçlayan Sosyal Medyadan Uzak Çocuklar Yasası’na (KOSMA) uymaya çalışıyor.

    Yaş tahminine yönelik yapay zeka tabanlı çözümler, Meta gibi diğer büyük teknoloji firmaları tarafından da test ediliyor. Ancak bu sistemlerin ne kadar doğru çalışacağı ve kullanıcıların gizlilik haklarını nasıl etkileyeceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Bilindiği üzere Türkiye de yine benzer bir sistemi sosyal medya platformlarından talep ediyor. Türkiye, 16 yaş altı kullanıcıları sosyal medyadan uzak tutmayı, bunu da yapay zeka ile yaş tespiti yapan platformlar ile yapmayı hedefliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

    Profil resmi
    selamivural 22 dakika önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    232 nerenin kodu chevrolet cruze alınır mı telefonum e-sim desteklemiyor ne yapmalıyım bir kıza nasıl yazılır mitsubishi fe 511 yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13
    Redmi Note 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI SWORD 17
    MSI SWORD 17
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum