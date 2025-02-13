Google, yapay zeka ile kullanıcıların yaşını tespit edecek

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Tam Boyutta Gör Google, kullanıcılarının yaşlarını tahmin etmek için makine öğrenimi tabanlı yeni bir sistem geliştiriyor. Şirket, bu teknolojinin platformlarında “yaşa uygun deneyimler” sunmasını sağlayacağını belirtiyor. İlk olarak ABD’de test edilen model, YouTube ve diğer Google hizmetlerinde 18 yaşın altındaki kullanıcıları belirleyerek onlara özel içerik ve güvenlik önlemleri sunacak.

Google, yaş tespiti yapacak

Google’ın geliştirdiği sistem, kullanıcıların çevrim içi davranışlarını analiz ederek yaşlarını tahmin edecek. Ziyaret edilen web siteleri, izlenen YouTube videoları ve hesapların yaşı gibi veriler, bu tahmin sürecinde değerlendirilecek. Şirket, 18 yaşın altında olduğu düşünülen kullanıcılara bu durumu bildirecek ve yaşlarını doğrulamaları için selfie, kredi kartı veya resmi kimlik kullanabilecekleri seçenekler sunacak. Bu esnada firma, kullanıcı için bazı ayarları da otomatik olarak değiştirecek.

Google, arama sonuçlarından müstehcen içeriğin kaldırılmasına yardımcı olan SafeSearch filtresi de dahil olmak üzere mevcut güvenlik özelliklerini reşit olmayan hesaplarda aktif hale getirecek. YouTube’da da uygun olmayan içerikler kısıtlanacak.

Google, bu yaş tahmin sistemini zaman içinde daha fazla ülkeye yaymayı planlıyor. Şirketin sözcüsü Matt Bryant, yaptığı açıklamada, “Kullanıcılara hesap düzeyinde yaş tahmini konusunda daha fazla şeffaflık sağlamak için ek fırsatları araştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Google I/O 2025 konferansı 20 Mayıs tarihinde başlıyor 1 gün önce eklendi

Google’ın bu yeni hamlesi, ABD’de çocukların çevrim içi güvenliği konusunda artan düzenleyici baskılara bir yanıt olarak görülüyor. Teknoloji devleri, Çevrimiçi Çocuk Güvenliği Yasası (KOSA) ve COPPA 2.0'a ek olarak, 13 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya erişimini engellemeyi amaçlayan Sosyal Medyadan Uzak Çocuklar Yasası’na (KOSMA) uymaya çalışıyor.

Yaş tahminine yönelik yapay zeka tabanlı çözümler, Meta gibi diğer büyük teknoloji firmaları tarafından da test ediliyor. Ancak bu sistemlerin ne kadar doğru çalışacağı ve kullanıcıların gizlilik haklarını nasıl etkileyeceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Bilindiği üzere Türkiye de yine benzer bir sistemi sosyal medya platformlarından talep ediyor. Türkiye, 16 yaş altı kullanıcıları sosyal medyadan uzak tutmayı, bunu da yapay zeka ile yaş tespiti yapan platformlar ile yapmayı hedefliyor.

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Google, yapay zeka ile kullanıcıların yaşını tespit edecek