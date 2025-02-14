Deadpool & Wolverine Disney+ kütüphanesine eklendi

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Tam Boyutta Gör Dünya çapında 1.3 milyar doların üzerinde hasılat elde ederek rekorları alt üst eden Marvel yapımı Deadpool & Wolverine, vizyon tarihinden kısa süre sonra Disney+ platformuna eklenmişti. Ne var ki Türkçe kütüphaneye henüz eklendi.

Deadpool & Wolverine artık Türk kullanıcılara da açık

Ülkemizdeki düzenlemeler gereğince sinema filmleri, vizyon tarihinden belirli bir süre sonra dijital platformlara yayınlanabildiği için Deadpool & Wolverine yapımı da ancak 2025 yılında kütüphaneye eklenebildi.

Deadpool & Wolverine, Joker'ı geride bıraktı 6 ay önce eklendi

Marvel sinematik evreninin en fazla kazandıran karakterlerden ikisinin bir araya gelmesi, hayranları da epey mutlu etmişti. Film karışık eleştiriler alsa da izleyiciler sinema salonlarına adeta akın etmişti. Disney+ aboneleri bu haftadan itibaren Deadpool & Wolverine filminin tadını çıkarmaya başlayabilir.

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Deadpool & Wolverine şimdi Disney Plus kütüphanesinde