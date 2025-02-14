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    Anlık Bildirim

    Deadpool & Wolverine Disney+ kütüphanesine eklendi

    Disney+ Türkiye aboneleri bu haftadan itibaren Deadpool & Wolverine filminin tadını çıkarabilir. Kütüphaneye geçen yıl eklenen film, bu hafta Türk kullanıcılara da açıldı.  
    Deadpool & Wolverine Disney+ Tam Boyutta Gör
    Dünya çapında 1.3 milyar doların üzerinde hasılat elde ederek rekorları alt üst eden Marvel yapımı Deadpool & Wolverine, vizyon tarihinden kısa süre sonra Disney+ platformuna eklenmişti. Ne var ki Türkçe kütüphaneye henüz eklendi. 

    Deadpool & Wolverine artık Türk kullanıcılara da açık

    Ülkemizdeki düzenlemeler gereğince sinema filmleri, vizyon tarihinden belirli bir süre sonra dijital platformlara yayınlanabildiği için Deadpool & Wolverine yapımı da ancak 2025 yılında kütüphaneye eklenebildi. 

    Marvel sinematik evreninin en fazla kazandıran karakterlerden ikisinin bir araya gelmesi, hayranları da epey mutlu etmişti. Film karışık eleştiriler alsa da izleyiciler sinema salonlarına adeta akın etmişti. Disney+ aboneleri bu haftadan itibaren Deadpool & Wolverine filminin tadını çıkarmaya başlayabilir. 

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    Rindaman 10 saat önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 17 saat önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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