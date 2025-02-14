Deadpool & Wolverine Disney+ kütüphanesine eklendi

Deadpool & Wolverine artık Türk kullanıcılara da açık
Ülkemizdeki düzenlemeler gereğince sinema filmleri, vizyon tarihinden belirli bir süre sonra dijital platformlara yayınlanabildiği için Deadpool & Wolverine yapımı da ancak 2025 yılında kütüphaneye eklenebildi.
Marvel sinematik evreninin en fazla kazandıran karakterlerden ikisinin bir araya gelmesi, hayranları da epey mutlu etmişti. Film karışık eleştiriler alsa da izleyiciler sinema salonlarına adeta akın etmişti. Disney+ aboneleri bu haftadan itibaren Deadpool & Wolverine filminin tadını çıkarmaya başlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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