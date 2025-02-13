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    Adobe’nin Sora rakibi video oluşturucusu herkesin kullanımına açıldı

    Adobe'nin Sora rakibi yapay zekalı video oluşturucusu artık herkesin kullanımına açıldı. Generate Video özelliği herkese açık beta sürümünde 1080p'de beş saniyelik video üretimine izin veriyor.
    Adobe’nin Sora rakibi video oluşturucusu herkese açıldı Tam Boyutta Gör
    Adobe, OpenAI’ın Sora’sına rakip olarak geliştirdiği yapay zeka destekli video oluşturma aracı Generate Video’yu herkese açık beta sürümüyle kullanıma sundu. Firefly web uygulaması üzerinden erişilebilen bu yeni araç, kullanıcıların yalnızca metin veya görüntü girdileriyle 5 saniyelik, 1080p (24fps) çözünürlüğünde videolar üretmesine olanak tanıyor.

    Video üretiminde yeni oyuncu

    Adobe, geçtiğimiz yıl Firefly Video Model’i duyurarak üreteken video araçlarını test etmeye başlamıştı. Önce Premiere Pro için Generative Extend aracını beta olarak yayınlayan şirket, şimdi ise Generate Video’yu geniş kitlelerin erişimine açarak OpenAI, Google ve ByteDance gibi devlere karşı rekabette iddialı bir adım atıyor. Generate Video’nun sunduğu Text-to-Video (Metinden videoya) ve Image-to-Video (Görütüden videoya) özellikleri sayesinde kullanıcılar, belirli bir metin komutu veya referans bir görüntü ile çeşitli sinematik efektler içeren kısa videolar oluşturabiliyor. Yapay zeka, kamera açısı, hareket, çekim mesafesi gibi detayları da özelleştirme imkânı sunuyor.

    Ancak Adobe’nin sunduğu video uzunluğu şu an için maksimum 5 saniye ile sınırlı. Bu süre, OpenAI’nin 20 saniyeye kadar video üretebilen Sora modeliyle kıyaslandığında daha kısa kalsa da Adobe, yakında 4K video üretimi ve daha hızlı olan ancak düşük çözünürlüklü modeller de sunacağını belirtiyor.

    Üretken yapay zeka tabanlı video üretimi giderek yaygınlaşırken, bu alandaki en büyük tartışmalardan biri telif hakkı ihlalleri ve ticari kullanım riskleri. Adobe, Firefly modellerinin yalnızca kamuya açık ve lisanslı içerikler ile eğitildiğini belirterek, kullanıcıların telif hakkı sorunları yaşamadan ticari amaçlarla bu videoları kullanabileceğini vurguluyor. Şirket, Generate Video aracını "üretim için hazır" olarak tanımlayarak profesyonel içerik üreticilerini de hedefliyor.

    Firefly web uygulaması da yeni bir kullanıcı arayüzüyle güncellendi. Kullanıcılar artık Photoshop, Premiere Pro ve Express ile doğrudan entegrasyon sağlayarak AI destekli içeriklerini daha kolay düzenleyebilecek. Ayrıca Adobe, ses ve görüntü çeviri aracı Translate Audio and Video ve 3D eskiz tabanlı referans oluşturma aracı Scene to Image gibi yeni özellikleri de beta olarak sunuyor. Ancak bunlar ücretsiz değil.

    Adobe, Firefly kullanıcıları için iki yeni abonelik planı da duyurdu:

    • Firefly Standard: Aylık 9,99 dolar karşılığında 2.000 kredi sunuyor ve bu kredilerle 20 adet 5 saniyelik 1080p video üretilebiliyor.
    • Firefly Pro: Aylık 29,99 dolar karşılığında 7.000 kredi veriyor ve 70 adet 5 saniyelik 1080p video üretme imkanı sağlıyor. Her iki plan da sınırsız Firefly görüntü ve vektör oluşturma hizmetini içeriyor.
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    selamivural 2 saat önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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