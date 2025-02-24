Ticaret Bakanlığı'nın kararı hakkında Google'dan açıklama!

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayarak Google’daki restoran ve tesis yorumlarıyla ilgili olarak ceza ve durdurma kararı alındığını duyurmuştu. Google Türkiye konuyla ilgili açıklama yayımlayarak kullanıcıların Google ve Google Haritalar uygulamalarında yorum paylaşmaya devam edebileceğini açıkladı.

Google’dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu karar Google yorumlarını sitesinde paylaşan web sitelerini ilgilendiriyor. Google'da yorum ve derecelendirme yapılması için ilgili malı veya hizmeti satın alınıp almadığı doğrulanmıyor. Bu nedenle satış amaçlı web sitelerinde Google yorumlarına yer verilmeyecek. Bir mal veya hizmet satışı yapılan sitelerde, yalnızca o hizmetten yararlandığı doğrulanan kullanıcıların yorumlarına yer verilecek. Kullanııclar Google ve Google Haritalar uygulamalarında dilediği gibi yorum ve derecelendirme yapmaya devam edebilecek.

Google’ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

“T.C. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun son kararı, üçüncü taraf ticari web sitelerinde doğrulanmamış tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkindir. Söz konusu karara ait haberlerdeki, Google'a para cezası ve Google Yorumlara yasak uygulandığı hakkındaki bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. Google Yorumlar, Reklam Kurulu’nun kararından etkilenmemiştir ve Türkiye'deki kullanıcılar sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilir.”

Reklam Kurulu’ndan Google’daki tesis yorumlarına engel! 3 gün önce eklendi

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"İinternet sitelerinde var olan yorum ve derecelendirme uygulamalarının manipüle edilmesi ile yorum alanlarında sahte ve aldatıcı veya doğruluğu kanıtlanamayacak yorumlara yer verilmesinin önüne geçilmesi amacıyla, yayınlanan yorumların ve derecelendirme uygulamalarının o mal veya hizmeti satın alan tüketiciler tarafından yapılması yönünde ticari uygulamada bulunanlara doğrulama yükümlülüğü getirilmiştir.

Bu kapsamda Reklam Kurulunca gündeme alınan bir incelemede; firmanın “Tesis Yorumları" başlığı altında yer verdiği yorum ve puanlamaların, ilgili mal veya hizmeti satın alanlar tarafından yapıldığına ilişkin doğrulama yapma yükümlülüğü yerine getirilmeden "Google" sistemleri üzerinden edinilen yorumlar temel alınarak yayınlandığı tespit edilmiştir. Bu durumda, Google sistemi üzerinden tesiste konaklamamış veya bu tesislerden herhangi bir hizmet almayan kullanıcıların da yorum yapabilmesi ve tesisten hizmet aldığını iddia eden kullanıcıların ise bu hizmetleri aldığının kanıtlanamaması nedeni ile doğrulama ve ispat yükümlülüğünün karşılanmasının mümkün olmaması nedeniyle, Google, blog sayfaları vb. nitelikte salt kullanıcıların deneyimlerini yansıttıkları platformalar üzerinden yayınlanan yorumların, mal ve hizmet satışında bulunan internet sitelerinde, konuya ilişkin uyarılara yer verilip verilmemesine bakılmaksızın, yayınlanmasının bir haksız ticari uygulama olduğu değerlendirilerek, durdurma cezasının yanı sıra idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

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