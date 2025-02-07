NASA, uzay istasyonundan Twitch yayını yapacak

ISS'ten Twitch yayını
NASA yetkilileri, yayın sırasında astronotların uzay istasyonundaki günlük yaşamlarına ve mikro yerçekimi şartlarında yürütülen bilimsel araştırmalara dair bilgiler paylaşacağını duyurdu. Ayrıca izleyiciler, astronotlara canlı olarak sorular yöneltebilecek. NASA’nın Dijital ve Teknoloji Bölümü Direktörü Brittany Brown, bu yayının bir başlangıç olduğunu belirterek şunları söyledi: “TwitchCon'da dijital içerik oluşturucularla toplulukları göz önünde bulundurularak tasarlanmış yayınlar konusundaki isteklerini konuştuk ve onları dinledik. Uzay yürüyüşlerimiz, fırlatmalarımız ve inişlerimize ek olarak, bunun gibi Twitch'e özel yayınlara daha fazla ev sahipliği yapacağız.”
12 Şubat'ta Türkiye saati ile 19:45’te gerçekleşecek olan yayında astronotlar Don Pettit ve Matt Dominick yer alacak. Her ikisi de sosyal medya hesapları üzerinden sık sık uzaydan çekilmiş etkileyici fotoğraflar paylaşmalarıyla tanınıyor. Özellikle Pettit’in çektiği fotoğraflara göz atmasını kesinlikle tavsiye ederim.
NASA’nın Twitch kanalında gerçekleşecek olan yayının etkileşimli olarak yürütülecek olması oldukça önemli. Zira NASA, bu platformda daha önceleri de uzay yürüyüşleri gibi videolar yayınlamıştı ancak bu yayınlarda astronotlarla etkileşime girilemiyordu.Kaynakça https://www.theverge.com/news/607693/nasa-twitch-stream-iss https://www.twitch.tv/nasa Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.