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Tam Boyutta Gör Halihazırda Dünya üzerinde yaşayan çok az insan uzaya gidebilecek, ancak en azından bu ay, biz sıradan Dünyalılar yukarılarda neler olup bittiğine dair orada olan biriyle sohbet etme şansına sahip olacağız. Nasıl mı? Elbette bir canlı yayın sayesinde. NASA, türünün ilk örneği olarak 12 Şubat’ta Twitch üzerinden Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) astronotların eşliğiyle bir canlı yayın gerçekleştirecek.

ISS'ten Twitch yayını

NASA yetkilileri, yayın sırasında astronotların uzay istasyonundaki günlük yaşamlarına ve mikro yerçekimi şartlarında yürütülen bilimsel araştırmalara dair bilgiler paylaşacağını duyurdu. Ayrıca izleyiciler, astronotlara canlı olarak sorular yöneltebilecek. NASA’nın Dijital ve Teknoloji Bölümü Direktörü Brittany Brown, bu yayının bir başlangıç olduğunu belirterek şunları söyledi: “TwitchCon'da dijital içerik oluşturucularla toplulukları göz önünde bulundurularak tasarlanmış yayınlar konusundaki isteklerini konuştuk ve onları dinledik. Uzay yürüyüşlerimiz, fırlatmalarımız ve inişlerimize ek olarak, bunun gibi Twitch'e özel yayınlara daha fazla ev sahipliği yapacağız.”

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12 Şubat'ta Türkiye saati ile 19:45’te gerçekleşecek olan yayında astronotlar Don Pettit ve Matt Dominick yer alacak. Her ikisi de sosyal medya hesapları üzerinden sık sık uzaydan çekilmiş etkileyici fotoğraflar paylaşmalarıyla tanınıyor. Özellikle Pettit’in çektiği fotoğraflara göz atmasını kesinlikle tavsiye ederim.

NASA’nın Twitch kanalında gerçekleşecek olan yayının etkileşimli olarak yürütülecek olması oldukça önemli. Zira NASA, bu platformda daha önceleri de uzay yürüyüşleri gibi videolar yayınlamıştı ancak bu yayınlarda astronotlarla etkileşime girilemiyordu.

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NASA, uzay istasyonundan Twitch yayını yapacak