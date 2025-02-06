Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ekim ayında ChatGPT'nin ücretli aboneleri için başlatılan, ardından Aralık ayında tüm kullanıcılara genişletilen webde arama özelliği artık hesabı olmayan herkes için kullanılabilir durumda. OpenAI, ChatGPT arama motorunu kullanmak için giriş yapma zorunluluğunu kaldırdığını duyurdu. ChatGPT search, Google ve Bing gibi rakipleriyle doğrudan rekabet edecek.

Google yerine ChatGPT arama motoru nasıl kullanılır? 3 ay önce eklendi

ChatGPT arama motoru herkese açıldı

Daha önce, kullanıcıların ChatGPT arama özelliğini etkinleştirmek için web arama simgesine tıklamaları gerekiyordu. ChatGPT artık web araması başlatılıp başlatılmadığına veya yalnızca yapay zekadan yanıt beklenip beklenmediğine otomatik olarak karar veriyor. ChatGPT arama, yanıt vermekle kalmıyor, bilgilendirildiği kaynakların bir listesini gösteriyor. Bu, kullanıcılarla şeffaf olmayı, bilgilerin nereden geldiği ve ne kadar güvenilir olduğu konusunda daha iyi bir anlayış sağlamayı amaçlıyor.

ChatGPT arama motoru, son güncellemeyle birlikte haritaları, görselleri ve hatta belirli bir alandaki ilgi çekici yerlerin ve noktaların açıklamalarını gösterebiliyor.

ChatGPT aramayı denemek için: https://chatgpt.com

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Yapay zeka arama motoru ChatGPT search herkese açıldı