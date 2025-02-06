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    Yapay zeka arama motoru ChatGPT search herkese açıldı

    OpenAI, ChatGPT arama işlevinin artık giriş yapmadan kullanılabildiğini duyurdu. Bu, ChatGPT hesabı olmayanların da Google'a en iyi alternatiflerden birini kullanabileceği anlamına geliyor.
    ChatGPT arama motoru herkese açıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ekim ayında ChatGPT'nin ücretli aboneleri için başlatılan, ardından Aralık ayında tüm kullanıcılara genişletilen webde arama özelliği artık hesabı olmayan herkes için kullanılabilir durumda. OpenAI, ChatGPT arama motorunu kullanmak için giriş yapma zorunluluğunu kaldırdığını duyurdu. ChatGPT search, Google ve Bing gibi rakipleriyle doğrudan rekabet edecek.

    ChatGPT arama motoru herkese açıldı

    Daha önce, kullanıcıların ChatGPT arama özelliğini etkinleştirmek için web arama simgesine tıklamaları gerekiyordu. ChatGPT artık web araması başlatılıp başlatılmadığına veya yalnızca yapay zekadan yanıt beklenip beklenmediğine otomatik olarak karar veriyor. ChatGPT arama, yanıt vermekle kalmıyor, bilgilendirildiği kaynakların bir listesini gösteriyor. Bu, kullanıcılarla şeffaf olmayı, bilgilerin nereden geldiği ve ne kadar güvenilir olduğu konusunda daha iyi bir anlayış sağlamayı amaçlıyor.

    ChatGPT arama motoru, son güncellemeyle birlikte haritaları, görselleri ve hatta belirli bir alandaki ilgi çekici yerlerin ve noktaların açıklamalarını gösterebiliyor.

    ChatGPT aramayı denemek için: https://chatgpt.com

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