Yapay zeka arama motoru ChatGPT search herkese açıldı

ChatGPT arama motoru herkese açıldı
Daha önce, kullanıcıların ChatGPT arama özelliğini etkinleştirmek için web arama simgesine tıklamaları gerekiyordu. ChatGPT artık web araması başlatılıp başlatılmadığına veya yalnızca yapay zekadan yanıt beklenip beklenmediğine otomatik olarak karar veriyor. ChatGPT arama, yanıt vermekle kalmıyor, bilgilendirildiği kaynakların bir listesini gösteriyor. Bu, kullanıcılarla şeffaf olmayı, bilgilerin nereden geldiği ve ne kadar güvenilir olduğu konusunda daha iyi bir anlayış sağlamayı amaçlıyor.
ChatGPT arama motoru, son güncellemeyle birlikte haritaları, görselleri ve hatta belirli bir alandaki ilgi çekici yerlerin ve noktaların açıklamalarını gösterebiliyor.
ChatGPT aramayı denemek için: https://chatgpt.comBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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