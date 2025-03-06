Google Arama'da yeni dönem: Yapay zeka modu geliyor

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Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka destekli arama özelliklerini daha da ileri taşıyor. Şirketin duyurusuna göre, AI Overviews artık daha fazla sorgu türü için kullanılabilir hale geliyor. Üstelik, kullanıcıların Google hesabına giriş yapıp yapmadığı fark etmeksizin, dünya genelinde herkes bu özelliği deneyimleyebilecek. AI Overviews’ın kapsamı genişletilirken Google, Perplexity gibi diğer yapay zekalı arama motorlarıyla rekabet etmek için “AI Mode” adını verdiği deneysel özelliği de başlatıyor.

Sadece yapay zeka modu olan Google dönemi

AI Mode (Yapay Zeka Modu), klasik arama motoru anlayışını bir adım öteye taşıyor ve Google’ı daha interaktif bir yapay zeka asistanına dönüştürüyor. AI Mode, Google One AI Premium abonelerine özel olarak sunulacak ve kullanıcının Labs bölümünden etkinleştirmesi gerekecek.

AI Mode, kullanıcıların geleneksel mavi renkli bağlantı listesinden ziyade doğrudan yapay zeka tarafından üretilmiş bir yanıt almasını sağlıyor. Bu özellik, OpenAI'ın ChatGPT arama deneyimine ya da Perplexity gibi yapay zeka tabanlı arama motorlarına rakip olacak şekilde tasarlandı. Kullanıcılar AI Mode’a geçtiğinde, Google’ın kapsamlı dizininden ve gerçek zamanlı verilere dayanan bir yanıt alacaklar. Cevaplar, alakalı bağlantılarla desteklenerek sunulacak.

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Google, AI Mode’un tamamen geleneksel aramanın yerini almayacağını savunsa da, yapay zekanın arama deneyimindeki rolü her geçen gün büyüyor. Google Arama Ürünleri Başkan Yardımcısı Robby Stein, yapay zeka destekli aramaların kullanıcıların daha karmaşık ve detaylı sorular sormasına olanak tanıdığını belirtiyor. Gemini 2.0'ın özel bir versiyonunu kullanan bu özellik, gelişmiş muhakeme, düşünme ve çok modlu yetenekler sunacak.

Google, AI Mode’un, eskiden birden fazla arama sorgusu gerektiren detaylı karşılaştırmaları tek bir arama deneyimiyle sunacağını belirtiyor. Bu özellik sayesinde gerçek zamanlı web içeriklerine erişim sağlanırken, aynı zamanda Google Knowledge Graph ve alışveriş verileri gibi büyük veri kaynaklarından da faydalanılıyor.

AI Mode nasıl çalışıyor?

AI Mode’un temelinde, "query fan-out" adı verilen bir teknik yer alıyor. Bu teknik, bir sorguyla ilgili birden fazla arama işlemini aynı anda gerçekleştirerek farklı veri kaynaklarından gelen bilgileri birleştiriyor ve daha anlaşılır bir yanıt sunuyor.

Google Arama Ürünleri Başkan Yardımcısı Robby Stein, AI Mode’un testlerinde kullanıcıların geleneksel arama sorgularına kıyasla yaklaşık iki kat daha uzun sorular sorduğunu ve dörtte biri oranında takip soruları eklediğini belirtiyor. Bu durum, kullanıcıların artık daha detaylı ve iç içe geçmiş konuları keşfetmeye yöneldiğini gösteriyor.

Google, AI Mode’un yanıtlarını oluştururken doğruluk ve güvenilirlik konusunda ekstra özen gösterdiğini belirtiyor. Özellikle sağlık gibi hassas konularda, eğer model yeterince güvenilir bir yanıt üretemezse sadece web sitelerine yönlendirme yaparak kullanıcının doğru bilgiye ulaşmasını sağlıyor. Ancak Stein, bu yeni teknolojinin hatalar yapabileceğini ve mükemmel olmadığını da açıkça ifade ediyor.

AI Mode’a nasıl erişilir?

Google One AI Premium aboneleri, AI Mode’u kullanmak için Search Labs üzerinden etkinleştirme yapabilir veya doğrudan google.com/aimode adresini ziyaret edebilir. Mobil cihazlarda ise Google uygulaması açılarak ana ekranın altındaki “AI Mode” simgesine dokunulması yeterli olacak. Ancak bu özelliğe Türkiye veya farklı ülke ve dillerden erişmek şimdilik mümkün değil. Google, AI Mode’u şimdilik sadece ABD’de ve İngilizce olarak deniyor.

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Google Arama'da yeni dönem: Yapay zeka modu geliyor