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    Reklam Kurulu’ndan Google’daki tesis yorumlarına yasak geldi

    Reklam Kurulu, Google'daki yorum ve derecelendirmeleri dururma kararı aldı. Artık herhangi bir mal veya hizmet sunan tesis hakkında yorum ve derecelendirme yapılamayacak.
    Reklam Kurulu’ndan Google’daki tesis yorumlarına engel! Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, Google’daki tesis yorumları ile ilgili önemli bir karar aldı. Karara göre herhangi bir hizmet sunan tesis için Google ve Google Haritalar’da yorum yapılamayacak ve puan verilemeyecek.

    Google neden ceza aldı?

    Google Haritalar’a kayıtlı herhangi bir tesis ve lokasyon hakkında herkes yorum ve derecelendirme yapabiliyor. Tesisten hizmet almayan kullanıcılar da yorum yapabildiği için Reklam Kurulu kararıyla Google yorumlarına durdurma kararı alındı. Herhangi bir platformda yorum ve değerlendirme yapılabilmesi için mal veya hizmet satın alındığının doğrulanması zorunluluğu getirildi. Google, doğrulama yapmadığı için yorumları ve derecelendirmeyi durdurma cezası ve idari para cezası aldı.

    Reklam Kurulu kararına göre Google Haritalar’da kullanıcılar artık mal veya hizmet sunmayan turistik noktalar ve parklar gibi konumlara yorum yapabilecek. Google henüz Reklam Kurulu kararını yürürlüğe almadı. Google, Türkiye’deki yorum ve derecelendirme özelliğini tamamen kaldırabilir.

    Reklam Kurulu’ndan Google’daki tesis yorumlarına engel! Tam Boyutta Gör
    Reklam Kurulu, 14 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda 205 adet dosyadan 183’ü hakkında toplam 30,2 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Dosyalardan 37’sinde tüketici mağduriyetinin engellenmesi için erişim engeli uygulanması kararlaştırıldı.

    Kurulun açıklaması şu şekilde:

    “İnternet sitelerinde var olan yorum ve derecelendirme uygulamalarının manipüle edilmesi ile yorum alanlarında sahte ve aldatıcı veya doğruluğu kanıtlanamayacak yorumlara yer verilmesinin önüne geçilmesi amacıyla, yayınlanan yorumların ve derecelendirme uygulamalarının o mal veya hizmeti satın alan tüketiciler tarafından yapılması yönünde ticari uygulamada bulunanlara doğrulama yükümlülüğü getirilmiştir.

    Bu kapsamda Reklam Kurulunca gündeme alınan bir incelemede; firmanın “Tesis Yorumları” başlığı altında yer verdiği yorum ve puanlamaların, ilgili mal veya hizmeti satın alanlar tarafından yapıldığını ilişkin doğrulama yapma yükümlülüğü yerine getirilmeden “Google” sistemleri üzerinden edinilen yorumlar temel alınarak yayınlandığı tespit edilmiştir. Bu durumda, Google sistemi üzerinden tesiste konaklamamış veya bu tesislerden herhangi bir hizmet almayan kullanıcıların da yorum yapabilmesi ve tesisten hizmet aldığını iddia eden kullanıcıların ise bu hizmetleri aldığının kanıtlanmaması nedeni ile doğrulama ve ispat yükümlülüğünün karşılanmasının mümkün olmaması nedeniyle; Google, blog sayfaları vb. nitelikte salt kullanıcıların deneyimlerini yansıttıkları platformlar üzerinden yayınlanan yorumların, mal ve hizmet satışında bulunan internet sitelerinde, konuya ilişkin uyarılara yer verilip verilmemesine bakılmaksızın yayınlanmasının bir haksız ticari uygulama olduğu değerlendirilerek, durdurma cezasının yanı sıra idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.”

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 4 saat önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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