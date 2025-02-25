Gmail, iki adımlı doğrulamada SMS kullanımını sonlandırıyor

Tam Boyutta Gör Google, Gmail'de iki faktörlü kimlik doğrulama için SMS kullanımını sonlandırmayı planlıyor. Şirket, bunun yerine QR kodlarına geçiş yapacak.

SMS ile gelen kodlar güvenlik riski oluşturabiliyor

Gmail sözcüsü Ross Richendrher, bu değişikliğin SMS'in kötüye kullanılma riski sebebiyle yapılacağını söylüyor.Suçlular, kullanıcıları SMS ile gönderilen bir kodu paylaşmaları için kandırabiliyor. Ayrıca, kullanıcıların kodları alan cihaza anında erişimi olmayabiliyor. Bunun yanı sıra, bu yöntem, her operatörün kendi güvenlik uygulamalarına ve destek ekiplerinin dolandırıcıların başkasına ait bir mobil numarayı ele geçirmesini engellemedeki titizliğine bağlı olduğu için güvenlik riski oluşturabiliyor.

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Bu hamle, Google’ın daha yeni bir dolandırıcılık yöntemi olan trafik pompalama veya ücret sahtekarlığından kaçınmasına da yardımcı olacak. Richendrfer, bu yöntemde dolandırıcıların, çevrimiçi hizmet sağlayıcılarını, kontrol ettikleri numaralara büyük miktarda SMS göndermeye teşvik ettiklerini ve her mesaj iletildiğinde para kazandıklarını söylüyor.

Değişiklik hayata geçirildiğinde, altı haneli bir kod göndererek telefon numaralarını doğrulamak yerine, kullanıcıların akıllı telefonlarındaki kameralarıyla tarayabilecekleri bir QR kodu sunulacak. Bu sayede, kullanıcıların kodları paylaşmaları için kandırılma riski tamamen ortadan kalkacak ve operatörlerin neden olduğu güvenlik riskleri, örneğin istenmeyen SIM değişiklikleri gibi tehditler, tamamen devre dışı bırakılmış olacak.

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