Tayland felaketi bilgisayar sektörünü önümüzdeki yıl vuracak

Western Digital ve Seagate gibi pek çok HDD üreticisinin üretim tesislerinin durmasına yol açan Tayland'daki sel felaketinin ardından HDD fiyatlarında artış ve buna bağlı olarak da HDD kullanan cihaz fiyatlarında artış göze çarpmaktaydı. Eldeki stokların tüketilmesinin ardından 2012 yılında PC üretiminde de sıkıntılar yaşanacağı tahmin ediliyor.





iSuppli firmasının analizine göre 2012 yılı ilk çeyreğinde PC sevkiyatları Ağustos ayındaki tahminlerden 3.8 milyon daha az olacak. 2012 yılı global PC sevkiyatı büyüme tahminleri de yüzde 9.5'den yüzde 6.8'e inmiş durumda.





2012 yılı ilk çeyrekte sevkiyat tahminleri Ağustos ayında 88 017 000 iken son tahminde 84 235 000 olarak düzeltildi. 2012 yılı sonraki çeyreklerde düşüş kendisini daha çok hissettirecek. Özellikle 4. çeyrekte büyük bir fark oluşuyor.





2012 yılı ikinci çeyrekte Ağustos ayı tahminleri 92 166 000 iken şimdi 90 103 000 olarak değiştirildi. 3. çeyrekte eski tahminler 102 679 000 iken şimdi 97 140 000 civarında. 4. çeyrekte ise 116 246 000 olarak öngörülen rakam 104 512 000 şeklinde revize edildi. Arada 12 milyon üniteye yakın bir azalma görülüyor.





Toplamda 399 milyon olarak belirtilen rakamlar da şimdi 376 milyona çekilmiş durumda. 2012 rakamları böyle giderse ortalamanın yüzde 6 aşağısına inmiş olacak ki bu da tarihi bir düşüşe işaret ediyor.





HDD sıkıntısının vurduğu diğer bir sektör de dizüstü pazarı. 2012 yılında pazarda yüzde 13.8 büyüme beklenirken şimdi bu beklenti yüzde 10.1'e düşmüş durumda.





Sıkıntıyı gören üreticiler şimdiden üretimlerini Tayland dışına kaydırmaya başladı. Bu bir nebze de olsa stok sıkıntısını kapatabilir. iSuppli ayrıca 2012 sonunda dışarıda devam eden üretim ve Tayland'daki tesislerin tam kapasiteye geri dönmesi sonucunda stok fazlası HDD olacağı konusunda da uyarıyor.



