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Tayland felaketi bilgisayar sektörünü önümüzdeki yıl vuracak

7 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Western Digital ve Seagate gibi pek çok HDD üreticisinin üretim tesislerinin durmasına yol açan Tayland'daki sel felaketinin ardından HDD fiyatlarında artış ve buna bağlı olarak da HDD kullanan cihaz fiyatlarında artış göze çarpmaktaydı. Eldeki stokların tüketilmesinin ardından 2012 yılında PC üretiminde de sıkıntılar yaşanacağı tahmin ediliyor.

iSuppli firmasının analizine göre 2012 yılı ilk çeyreğinde PC sevkiyatları Ağustos ayındaki tahminlerden 3.8 milyon daha az olacak. 2012 yılı global PC sevkiyatı büyüme tahminleri de yüzde 9.5'den yüzde 6.8'e inmiş durumda.

2012 yılı ilk çeyrekte sevkiyat tahminleri Ağustos ayında 88 017 000 iken son tahminde 84 235 000 olarak düzeltildi. 2012 yılı sonraki çeyreklerde düşüş kendisini daha çok hissettirecek. Özellikle 4. çeyrekte büyük bir fark oluşuyor.

2012 yılı ikinci çeyrekte Ağustos ayı tahminleri 92 166 000 iken şimdi 90 103 000 olarak değiştirildi. 3. çeyrekte eski tahminler 102 679 000 iken şimdi 97 140 000 civarında. 4. çeyrekte ise 116 246 000 olarak öngörülen rakam 104 512 000 şeklinde revize edildi. Arada 12 milyon üniteye yakın bir azalma görülüyor. 

Toplamda 399 milyon olarak belirtilen rakamlar da şimdi 376 milyona çekilmiş durumda. 2012 rakamları böyle giderse ortalamanın yüzde 6 aşağısına inmiş olacak ki bu da tarihi bir düşüşe işaret ediyor.

HDD sıkıntısının vurduğu diğer bir sektör de dizüstü pazarı. 2012 yılında pazarda yüzde 13.8 büyüme beklenirken şimdi bu beklenti yüzde 10.1'e düşmüş durumda.

Sıkıntıyı gören üreticiler şimdiden üretimlerini Tayland dışına kaydırmaya başladı. Bu bir nebze de olsa stok sıkıntısını kapatabilir. iSuppli ayrıca 2012 sonunda dışarıda devam eden üretim ve Tayland'daki tesislerin tam kapasiteye geri dönmesi sonucunda stok fazlası HDD olacağı konusunda da uyarıyor.


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ewerpower 7 yıl
düşer arkadaşlar merak etmeyin yazının sonunu dikkatle omumanızı tavsiye ederim. üretimi başka yerlere kaydıracaklar tabiki bu hemen olmaz ama 2012 sonuna yetişir diye düşünüyorum.
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alpa07 7 yıl
Bir ara ramler yükseldi şimdi hdd.Bakalım seneye hangi parçaya zam gelcek.
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1Winston 7 yıl
herşeye zam zaten bu neyse böyle.
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S741 7 yıl
ben vallahi 500gb hdd yerine 50 lira daha ucuz 120gb corsair sdd slım artık vursa ne olcak :)
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BalaNari 7 yıl
Artık hdd fiyatına ssd alınıyor. Fakat bir yıl sonrada hddler üretim fazlası çıktığı için ucuzlar. Bence Ağustosa kadar sistem toplayacaklar SATA III bağlantılı 1 TB hdd alacaklarına 64 GB SATA III ssd alsınlar.
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MaDMaxiBo 7 yıl
SSD üreticilerinin fırsattan istifade hdd sektörüne darbe vurması gerekirdi ama işlerine gelmedi sanırım...
HDD artık sadece depo amaçlı kullanılmalıydı...


ama SSD üreticileri halen 2012 bilmemkaçıncı çeyrekte maliyeri GB başına 1 dolara indirmekten bahsediyor. Hiç aceleleri yok anlaşılan. Yıllarca sürecek bu SDD ler çok pahalı muhabbeti.
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DH Misafiri 7 yıl
SSD fabrikalarında yıllardır böyle bir felaket yaşanmamasına rağmen SSD fiyatlarında artışlar, üretimde azalmalar oluyor, HDD'leri fiyatta yakalamamak için nerde beklemek gerekiyorsa bekliyorlar, hiç şaşmıyor.
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icg 7 yıl
bunun anlamı hdd fiyatları o kadar artacak ki pcler bundan pahalandığı için satışlar düşecek. ssd ancak ana disk olarak işe yarar bir çözüm getirebilir. hacimli depolama için yine hdd şart..
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aceleciburak 7 yıl
SSD üreticileri bu olayı bir firsata çevirebilir ama çok yavaş hareket ediyorlar bu konuda... kısacası mekanik disk üreticilerini etkileyen bu felaket SSD üreticileri ve son kullanıcılar için çok büyük bir gelişme olabilir tabiki hem kapasite artışının sağlanması.ayrıca fiyatların belirli zaman aralığı ile kademeli olarak aşağı çekilmesi biz son kullanıcıları bu kıtlıkta mutlu eder.
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