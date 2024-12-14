A101 marketler Radeon RX 560 ekran kartlı bilgisayar satacak

19 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri
19 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Thull markasına ait oyuncu kasaları dikkat çekiyor. Thull Vortex V3 oyuncu kasası Intel Core i3-12100F işlemci, Dual Radeon RX 560 ekran kartı, 16GB DDR4 RAM, 512GB Gen4 SSD, RGB fan gibi özelliklerle 16999TL olarak satılıyor.
Thull Apex V5 oyuncu bilgisayar kasası ise Intel Core i5-12400F işlemci, Dual GeForce RTX 3050 ekran kartı, 16GB DDR4 RAM, 512GB M.2 Gen4 SSD, RGB fan gibi özelliklerle 26999TL seviyesinde fiyat etiketine sahip.
Kasalara uygun olarak 23.8 inçlik IPS panele sahip 250nit monitör 2699TL iken 34 inçlik WQHD VA panele sahip 180Hz oyuncu monitörü 9999TL ve 27 inçlik Full HD VA panele sahip 120Hz oyuncu monitörü de 3799TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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