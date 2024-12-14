Yapay zekâ pilotlar için 100 milyon dolar bütçe ayrıldı

Yapay zekâ pilotlar geliyor
Gelen bilgilere göre ABD Savunma Bakanlığı, yapay zekâ pilot teknolojilerinin araştırılması, gerçek zamanlı dönüşler alma ve taktik seviyede yeni çevreler test edilmesi için 100 milyon dolarlık bir bütçe ayrılmasına karar verdi.
Bu bütçe geçen yıldan bu yana üretken yapay zekâ uygulamalarının Bakanlığın ihtiyaçlarına ne kadar uygun olduğunu araştıran Task Force Lima görevinin sona erdirilerek AI Rapid Capabilities Cell uygulama çözümünün devreye alınmasının bir parçası olacak.
Bu bütçenin 75 milyon doları yapay zekâ pilot projelerine ve Pentagon için proje geliştiren KOBİ’lere ayrıldı. Sonuç olarak alınacak araçlar lojistikten istihbarata ve silah geliştirmeye kadar farklı departmanlara uygulanacak.
Elbette tamamen yapay zekâ pilotlardan oluşan savaş uçakları söz konusu değil. Saldırı esnasında silahların daha hassas hedef seçmesi, radarların daha hassas hale gelmesi, uçuş esnasında pilota veri akışı gibi muhtemel senaryolar mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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