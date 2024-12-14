Lenovo yeni Ryzen AI destekli ThinkPad dizüstü bilgisayarını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Lenovo tarafından piyasaya sürülen yeni ThinkPad modeli yapay zekâ tarafında yüksek performans sunarken dokunmatik ekran ve Wi-Fi 7 gibi iddialı özelliklerle geliyor.

Lenovo ThinkPad T14s özellikleri ve fiyatı

Lenovo ThinkPad T14s altıncı nesil ya da Gen 6 dizüstü bilgisayar modeli 14 inçlik WUXGA dokunmatik ekran ile geliyor. 4nm AMD Ryzen AI 7 PRO 360 işlemciyle desteklenen ürün 50TOPS yapay zekâ performansı sergiliyor. AMD Radeon 880M grafik birimi ile görsel performansta da akıcılık sağlanıyor.

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17 saate kadar kullanım süresi sunan Lenovo ThinkPad T14s bataryası 65W hızlı şarj desteğine sahip. Cihazda USB Tip-A girişleri, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, HDMI ve opsiyonel SIM bağlantıları yer alıyor. Lenovo ThinkShield çözümü ise kişisel verileri en üst seviyede koruyor.

64GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1TB’a kadar SSD depolama seçenekleri olan cihaz 1.3Kg ağırlığında. Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 modeli 1620$ civarından başlayan fiyatlarla Hindistan’da satışa sunulmuş durumda.



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Lenovo ThinkPad T14s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı