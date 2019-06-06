Tek kablo ile hepsine hükmedin | Thunderbolt artık işlemciye entegre

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sunduğu yüksek hız ve esnek kullanımla son yılların en önemli teknolojilerinden biri haline gelen Thunderbolt için en büyük engel kalkıyor. Intel Ice Lake işlemci ailesinde kontrolcü entegre geliyor.
Intel ve Apple öncülüğünde geliştirilen Thunderbolt arayüzü sunduğu yüksek bantgenişliği ve teknolojik olarak esnek kullanım imkanı ile epey iddialı. Şimdiye kadar harici kontrolcü üzerinden istifade edilebilen bu arayüz, Intel 10. nesil mobil işlemci ailesiyle entegre olarak geliyor. Detaylar videomuzda.
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Yok ama gerekte yok. İsterse amd de ücretsiz kullanabilecek. Lisans parası almaktan vazgeçti intel.
Thunderbolt 40Gbps destekli. USB ise yanlış değilsem 10Gbps desteği mevcut. Buna karşın farkın böyle olması Thunderbolt'u pahalı yapmaktan öte gitmiyor. USB 3.2 gen 3 ile bu değer 20Gbps daha sonrasında ise 40Gbps çıkacak. O zaman fark ne olacak diye sorarlar.
İşin teknik kısmı Thunderbolt 3 içerisinde USB ve PCIe 3.0 x4 barındırıyor. Demo USB ile mi yoksa PCIe 3.0 x4 arabirimini mi kullanıyor?