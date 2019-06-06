Tek kablo ile hepsine hükmedin | Thunderbolt artık işlemciye entegre

Sunduğu yüksek hız ve esnek kullanımla son yılların en önemli teknolojilerinden biri haline gelen Thunderbolt için en büyük engel kalkıyor. Intel Ice Lake işlemci ailesinde kontrolcü entegre geliyor.

Intel ve Apple öncülüğünde geliştirilen Thunderbolt arayüzü sunduğu yüksek bantgenişliği ve teknolojik olarak esnek kullanım imkanı ile epey iddialı. Şimdiye kadar harici kontrolcü üzerinden istifade edilebilen bu arayüz, Intel 10. nesil mobil işlemci ailesiyle entegre olarak geliyor. Detaylar videomuzda.