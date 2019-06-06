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Tek kablo ile hepsine hükmedin | Thunderbolt artık işlemciye entegre

2 gün
4b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sunduğu yüksek hız ve esnek kullanımla son yılların en önemli teknolojilerinden biri haline gelen Thunderbolt için en büyük engel kalkıyor. Intel Ice Lake işlemci ailesinde kontrolcü entegre geliyor.
Intel ve Apple öncülüğünde geliştirilen Thunderbolt arayüzü sunduğu yüksek bantgenişliği ve teknolojik olarak esnek kullanım imkanı ile epey iddialı. Şimdiye kadar harici kontrolcü üzerinden istifade edilebilen bu arayüz, Intel 10. nesil mobil işlemci ailesiyle entegre olarak geliyor. Detaylar videomuzda. 

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anteplee35 2 gün
Son zamanlarda çok popüler oldu bu thunderbolt olayı ülkemizde pek fazla yok böyle thunderbolt destekleyen cihaz gelse de çok pahalı oluyor. Laptop için ayrı egpu için ayrı ücretler derken iyice aşıyor. Dağcı çantası gibi laptop çantası almak gerekecek her birine ayrı aparat ayrı yer. Sanırım bir beş sene sonra orta düzey kullanıcılara ulaşacak gibi. O zamana kadar da zaten grafen işlemciler de ortaya çıkar.
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The white warrior 2 gün
Amd'nin Thunderbolt'a alternatif bir projesi var mı?
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KalemKolik 2 gün The white warrior
The white warrior
Amd'nin Thunderbolt'a alternatif bir projesi var mı?

Yok ama gerekte yok. İsterse amd de ücretsiz kullanabilecek. Lisans parası almaktan vazgeçti intel.
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interwap 2 gün
Demo baya saçma saçma olmuş. USB için 15 MB aktarıldığı gösteriyor. Oysa USB 2 ile 50MB aşılıyor. Piyasada halihazırda mevcut ulaşılabilir ürünlerin değerleri aşağıda mecut.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Thunderbolt 40Gbps destekli. USB ise yanlış değilsem 10Gbps desteği mevcut. Buna karşın farkın böyle olması Thunderbolt'u pahalı yapmaktan öte gitmiyor. USB 3.2 gen 3 ile bu değer 20Gbps daha sonrasında ise 40Gbps çıkacak. O zaman fark ne olacak diye sorarlar.
İşin teknik kısmı Thunderbolt 3 içerisinde USB ve PCIe 3.0 x4 barındırıyor. Demo USB ile mi yoksa PCIe 3.0 x4 arabirimini mi kullanıyor?
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Virinom 2 gün interwap
Her şey bant genişliği değildir. Thunderbolt çok düşük gecikme ile donanımla iletişim kurabilen bir protokol. Yakın gelecekte USB ile bilgisayara ekran kartı veya monitör gibi donanımlar takılamayacak gibi duruyor. Monitör desteği nispeten mevcut ama düşük çözünürlük ve frame ratede. Oysa Thunderbolt ile ekran kartı monitör hatta RAM bile takılabilir. Tüm bu bileşenler için tek bir kablo kullanılacak olması yakın gelecekte karşımıza modüler notebooklar çıkarabilir. Temel düzeyde donanımla gelip ihtiyacın olduğu zaman ek donanımı Thunderbolt üzerinden takabilirsin.
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