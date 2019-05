TeknoSA Preo P2 akıllı telefon inceleme videosu

TeknoSA kendi markasını taşıyan ikinci telefon modeliyle karşımızda. Peki ama yeni telefon neler sunuyor, selefinin eksiklerini kapatıp daha rekabetçi olmayı başarıyor mu ? Tüm detaylar videomuzda!

Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdi Özüağ, bu videomuzda TeknoSA Preo P2 akıllı telefonu inceliyoruz. Geçen yıl hem kendi markasını taşıyan ilk akıllı telefonu duyuran hem de TeknoSA Mobil çatısı altında Avea'nın altyapısını kullanarak sanal operatör işletmeticisi olan TeknoSA, fiyat/performans dengesi bizden geçerli not alamayan ilk akıllı telefon girişiminden sonra ikinci defa çıkıyor karşımıza. Yeni telefon neler sunuyor, bunu detaylı bir şekilde sizlere anlatıcam ama öncesinde isterseniz Preo P2'nin teknik özelliklerine göz atalım.





5.5-inç boyutundaki AMOLED ekranı 720p çözünürlük desteği sunan ve piksel yoğunluğu 267 olan telefon, MediaTek'in 8 çekirdekli ve 64-bit destekli MT6753 platformundan güç alıyor. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesiyle donatılan Preo P2'nin ön kamerası 8 Megapiksel, ana kamerası ise 13MP çözünürlüğünde. 3150mAh kapasiteli pilden güç alan telefon, Android 5.1 işletim sistemi üzerinde özelleştirilmiş arayüzle geliyor.

TeknoSA Preo P2'nin kutu içeriğinden cihazın kendisine ek olarak 2 amper gücünde şarj adaptörü, USB tip C uyumlu şarj ve bağlantı kablosu, kulakiçi kulaklık, ekran koruyucu film ve dökümanlar çıkıyor. Kulaklığın ergonomisi kötü değil, ancak ses kalitesi hakkında aynı şeyi söylemeyeceğim, derinden gelen boğuk bir ses veriyor Preo P2'nin kulaklığı.

Üzerindeki hoparlör de hem ses çıkış gücü hem de sesin kalitesi olarak çok tatminkar değil dolayısıyla bu telefonla birlikte bir de kulaklık edinmekte fayda var, eğer müzik önemliyse. Preo P1'de modelinde aslen ZTE imzalı telefon kullanan TeknoSA, Preo P2'de ise yoluna bir başka Çinli üretici olan Gionee ile devam ediyor. Preo P2 genel olarak Gionee'nin S Plus modelini baz alıyor ancak kendi fiyat seviyesine yönelik olarak donanım seviyesinde bazı değişikliklerle geliyor, örneğin 3GB RAM kapasitesinin Preo P2'de 2GB olması gibi.

7.2mm kalınlık ve 155 gram ağırlık ile 5.5-inç boyutundaki bir cihaz için mobilitesi yüksek bir şase tasarımına sahip olan Preo P2, özellikle ön görünümüyle HTC'nin Desire 816 modelini anımsatmıyor değil. Estetik olarak göze batan büyük bir kusur göremediğim telefonda, pratikte kullanımı zorlaştıran eksik, kapasitif butonların aydınlatmaya sahip olmaması. Ekran üzerindeki siyah barlar, telefonun asli rengi olan mavi metal etkisi yaratan çerçeveleriyle ön kısımda üç farklı renge ev sahipliği yapan Preo P2'de fiziksel butonların tamamı sağ tarafa toplanmış. Özellikle güç butonun yeri başarılı, hem sağ hem de sol el kullanıcıları rahatça erişebiliyor. Kulaklık girişinin üst kısımda olan telefonda tip C formundaki USB konnektörü ise telefonun alt kısmında merkez yerine sağ kenara konumlandırılmış.

Preo P2'nin kulaklığı; Müzik tutkunlarını tatmin etmeye yetmez.

Şimdi burada bir detayın altını çizmek istiyorum; malesef hem internet ortamında hem de TeknoSA'nın kendi kanallarında yanlış bilgiler dolaşıyor. Arkadaşlar USB Type-C standardı, konnektörün profilini yansıtır, arka plandaki teknoloji ve veri transfer hızı hakkında mutlak fikir vermez. Yani Type-C tasarımında USB 2.0 bağlantı da olabilir, USB 3.0 veya USB 3.1 de. Preo P2, tip C şeklinde USB 2.0 bağlantı sunuyor. Telefonu şarj ederken, aynı Apple Lightning teknolojisinde olduğu gibi kabloyu ters taktım endişesi olmadan istediğiniz şekilde takabliyorsunuz ama hepsi bu kadar. Yüksek veri transfer hızı, hızlı şarj gibi özellikler eğer ayrıca destekleniyorsa varlar yoksa beklenti içerisine girmemelisiniz. Kaldı ki USB 3.1 desteği için ya işlemci platformunun buna doğal destek sunması ya da baskılı devre kartı üzerinde üçüncü parti bir kontrolcü olması gerekiyor. Bunları lütfen unutmayalım. Her ne kadar USB 2.0 olsa da Preo P2, bu sınıfta tipC bağlantıyla ülkemize gelen ilk cihaz olduğu için övgüyü hak ediyor.

Kulaklık gibi hoparlör de memnun edici değil. Eğlence tarafında müzik, Preo P2'nin en zayıf yanı.

Telefonun arka kapağı, yumuşak dokulu yüzeyi sayesinde tutuş hissiyatını kuvvetlendiren bir etki yaratıyor. Üst kısımda kamera ve yanında tek tonlu LED Flaş'ın bulduğun Preo P2'de, USB portundan çekerek arka kapağı çıkartıp pili değiştirebiliyorsunuz. Uzun vadede zarara görebileceği hesaplanakaran bence kapağı çıkarmak için ayrı bir tırnak kullanılmalıydı telefon üzerinde. Pilin üst kısmında çift SIM kart ve microSD kart slotlarını görüyoruz. Özetliycek olursam eğer, gerek görünümü gerekse de malzeme kalitesi ve kullanımı itibariyle iyi bir izlenim veriyor Preo P2. Butonlara erişim kolay ve basma esnasında tuş yüksekliğine bağlı geri bildirimleri hiç fena değil. Ancak daha önce de ifade ettiğim kapasitif butonlar arka aydınlatma ihtiyaç duyuyor ne yazık ki.

Bu fiyat bandında, USB Type-C ayırt edici bir özellik.





Şimdi isterseniz Preo P2'nin donanımından bahsedelim. 5.5-inç boyutundaki 720p AMOLED ekran çok canlı ama sanki saturasyon yani doygunluğu fazla tutulmuş gibi. Kutudan çıktığı anda gelen ön tanımlı renk profili bir miktar kalibrasyona ihtiyaç duyuyor sanki. Ayarlarda ekran bölümü altındaki LCD etkisi kısmından sıcaklıkla bir miktar oynayabiliyoruz, buradaki soğuk renk seçeneği ben kriterlerime biraz daha uygun bir deneyim sağladı.

Preo P2'nin en güçlü yanı, pil ömrü. Bu konuda sınıf standartlarının çok üzerinde.

Ekranın piksel seviyesi, retina ekran standardının altında kalsa da herhangi bir keskinlik sıkıntısı yaşamıyorsunuz, üstelik telefonun görüş açıları da oldukça iyi. İşlemci tarafında MediaTek MT6753, sınıfı itibariyle Qualcomm'un Snapdragon 615'i ile benzer profil çiziyor. Preo P2'nin işlemci saat hızı 1.3GHz ile rakiplerinden bir miktar daha düşük olsa da tüm çekirdeklerin eş zamanlı olarak devreye girip en yüksek frekans profilinde uzun süre kalabilmesi performans anlamında güçlü bir sonuç çıkmasını sağlıyor.

Preo P2'nin hem ön hem de arka kamerası sınıf standartları ekseninde sırıtmıyor.

Ayrıca MediaTek'in oto-pilot teknolojisi çekirdeklerin dinamik olarak kontrol edilierek, performans ve pil verimliliği arasında denge oluşmasını sağlıyor. Bu arada işlemci için thermal throttling testi de yaptım bir saatlik yoğun yük durumunda bile saat hızından taviz verilmediğini gözlemledim.GPU tarafındaysa Preo P2, MaliT720 ile oyundan oyuna değişen başarım sergiliyor. Bazen rahat akıcı, bazense sınırlarda gezen bir performans elde ediyorsunuz.

Arayüzde uygulama çekmecesi yok. Ayarlara hızlı erişim IOS'deki gibi.

Gelelim kamera performansına. 13MP çözünürlüğünde, F2.0 diyafram değerine sahip olan kameranın en çok sevdiğim özelliği hızlı bir şekilde uyanması ve yine hızlı bir şekilde netleme yapabilmesi. Kayıt tuşuna bastıktan sonra görüntüyü oluşturma süresi de bu sınıf için iyi düzeyde olan telefon, sınıf standartlarına göre fena iş çıkarmıyor. Ortaya çıkan fotoğraf ve videolar genel olarak iyi ve sosyal medya paylaşımı için fazlasıyla yeterli. Benzer şeyleri ön kamera için de söyleyebilirim.

İleri seviye ayarlar bölümünde ilginç bazı özellikler var.

Yalnız ön kamera, arkadan farklı olarak 1080p video kaydı yapamıyor ne yazık ki. Telefonun kamera arayüzü de bence oldukça şık. Değişik seçenekeler sunan bu menüde, Microsoft Office logosuna benzeyen butona basında çıkan menüden profesyonel moduna giriş yapıldığında pek çok ayar üzernde manuel değişiklikler yapabilmek mümkün. Flaşlı ve flaşsız shutter hızı, netleme hızı, kamera açılış süresi ve görüntü kayıt süresi bu seviyede bir cihaz iyi düzeyde. Kısacası bir paket olarak kamera harikalar yaratmıyor ama kullanıcısını da üzmüyor.

Tarayıcı performansı iyi, şişme yapmıyor ama klavye için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.





Gelelim yazılım kısmına. Ekrana çift tıklamayla uyandırabildğimiz telefon, Çinli pek çok telefon gibi menü çekmesine sahip olmayan, IOS mantığı sayfalara yayılan bir arayüzle bizleri karşılıyor. Yine IOS arayüzünde olduğu gibi bildirimleri yukarıdan aşağı kaydırdığımız menüde görürken, diğer tüm her şeye ulaşmak için aşağıda yukarı kaydırmayla çıkan menü kullanmak gerekiyor. Bu menü içerisinde özellikle sahte arama özelliği dikkatimi çekti, bulunduğunuz bir ortamdan uzaklaşmak isterseniz fake çağrı yaparak çıkabilirsiniz gibi :)

Menü geçiş efektlerinin değiştirilebildiği yazılım arayüzü, tema desteği de sunuyor ve önyüklü olarak bazı temalar ile geliyor. Genel olarak hızlı ve akıcı çalışan yazılım arayüzünün dikkatimi çeken problemi, bazı menülerin Türkçe yerine İngilizce olması. Telefon son güncelleme sonrasında bir miktar düzeltmiş gibi görünse de ne yazık ki bazı menü açıklamaları hala ingilizce ve olmaması gereken bir problem, bir anca tüm eksikler giderilmeli. Özelleştirilmiş ayarlar menüsü içerisinde en ilginç bölüm ileri seviye ayarlar kısmnıç. Buradaki seçenekler aracılığu ile ekrana bir harf yazarak uygulama başlatmadan telefonu jestlerle kullanmaya kadar değişik özellikleri yönetip O tulu isimli navigasyon butonuu kontrol edebiliyoruz.

Oyun performansı değişken. Real Racing 3 akıcı, ama Modern Combat 5 bazen şişiyor.

Telefon ve mesajlaşma uygulamalarının standart Android ile son derece yakın olduğu telefonun beraberinde gelen internet tarayıcısı hiç fena çalışmıyor. Performans konusunda kullanıcısını üzmüyor ve çoklu sekme desteğinde de bundan taviz vermiyor. Yalnız klavye kimi zaman bir miktar şişme etkisi hissettirebiliyor ona bir el atılsa iyi olur gibi. Telefonun galeri uygulaması aman aman bir farklılık içermese de video ve müzik uygulamalarında durum biraz daha farklı. Video izlerken isterseniz video ekranını küçültüp bir yandan mail okurken diğer taraftan film izlemeyi sürdürebiliriz. Müzik çalar ise özellikle alt ayar seçeneklerinn zenginliği ve ekolaysız yeteneği ile ön plana çıkıyor.

MediaTek MTK6753, bu sınıfta gördüğümüz bir işlemci.

Artık hemen her telefonda olan bellek temizleme, internet veri tüketimi gibi detayları kontrol eden sistem yöneticisi uygulaması da son güncelleme ardından telefona eklenen özellikler arasında. Benim anlayyamadığım ise araçlar ve sosyal uygulamalar uygulamalar. Her ikisi de Reeder firması tarafından hazırlanan bu uygulamaların tek yaptığı ,popüler uygulamalar için markete kısayol oluşturmak. Bence böylesi basit bir iş için TeknoSA üçüncü parti uygulamala kullanmak yerine kendi içerisinde helledebilseymiş. Tek yaptığı yönlendirme olan bu uygulamaların bir de reklam göstermesi ise işin bir başka önemli byutu. Kısacası Android 5.1 işletim sistemiyle çalışan Preo P2 hız olarak güzel çalşıor lakin bir takım eksikleri var bir an önce gidermesi gereken.

Telefon yük altında rahatsız edici boyutta ısınmıyor, Throttling problemi yaşamıyor.

Buradan test sonuçlarına geçelim isterseniz. Sentetik testler ile elde ettiğimiz sonuçları ekranlarda görmektesiniz. Siz de kendi cihazınızla kıyaslama yapabilirsiniz. Bu değerleri itibariyle Preo P2 diğer operatör telefonlarına ve Sony Xperia M4 Aqua gibi cihazlara rakip oluyor. Oyunlardan bahsetmiştim Real Racing 3, Modern Combat 5 BlackOut ve daha basit ve eğlenceli bir oyun olarak Spider Man Unlimited'de telefonun gösterdiği performansı izlemektesiniz. Daha önce ifade ettiğim gibi oyun performansı sırıtmıyor ama bazı durumlarda sınırlarda gezdiğini belli ediyor açıkçası.





Peki TeknoSA Preo P2 ısınıyor mu ? Arka arkaya çalıştırdığım sentetik testler ve oyunlar esnasında yaptığım ölçümlerde en yüksek 41-42 derece düzeyini gördüm ki bu makul sayılabilecek bir değer, rahattsızlık verecek boyutta bir ısınma yaşamıyorsunuz. Telefonun diğer sesli görüşme kalitesi, soğuk başlangıçta ortaya çıkan GPS performansı, kablosuz ağ bağlantı başarımı ve hoparlörünün genel kalitesi de bu sınıfın standartlarını karşılayacak düzeyde. Özellikle altını çizmem gereken spesifik bir sorun ile karşılaşmadım denemelerim esnasında.

Kamera örneği. (Videodan görüntü alınmıştır. Gerçek kaliteyi yansıtmaz.)

Gelelim pil performansına. TeknoSA Preo P2'nin bence en güçlü yani sunduğu pil performansI. 3150mAh kapasiteli pil, mütevazi donanımla bir araya gelince ortaya hemen her kullanım senaryosunda rekabetçi pil performansı ortaya çıkıyor. Elde ettiğim pil test sonuçlarını ekranda görmektesiniz. Üstelik GeekBench haricindeki sonuçların tamamı, ekran en yüksek parlaklık seviyesindeyken alınan değerler. Bu tablonun günlük hayata yansıması ise kullanıma göre ortalama 1.5 güne denk gelen bir süre ki bu gerçekten iyi bir sonuç. Pil görece büyük olunca şarj süresi de önem arz ediyor pek tabi ki. Pil süresi iyi olan Preo P2'nin pil şarj süresi ise ne yazık ki kötü. Kendi adaptörüyle yaptığım ölçümlerde telefonun 180 dakika civarında bir sürede 0'dan tam doluluk oranına ulaştığını gördüm ki eğer Snapdragon 615 platformu ve Quick Charge teknolojisi olsaydı bu süre daha kısa olabilirdi.





Toparlamam gerekirse, Preo P2 bence TeknoSA'nın telefon pazarına giriş cihazı olmalıydı çünkü sunduğu özelliklerle kendi fiyat segmentinde rekabetçi olabilen bir cihaz. Aynı fiyat bandında özellike operatör cihazlarına baktığımızda benzer performans seviyesinde bazı artılar sunduğunu söyleyebilirim Preo P2'nin, örneğin daha iyi pil ömrü ve Type-C bağlantısı gibi. Bu telefonun eksikleri var mı, pek tabi ki var. Örneğin yazılım optimizasyonu daha iyi olabilir ve illa olacaksa bence daha kullanışlı yazılımlarla gelebilirdi. Gidin mutlaka alın demiyorum ama yolunuz bir TeknoSA mağazasına düşerse PreoP2'ye de bir göz atın derim. Umarım bu telefon tez vakitte Android 6.0 güncellemesini alır ve daha sonrası için de TeknoSA, kendi markasını taşıyan cihazın arkasında duyrmayı sürdürür. Ben Erdi Özüağ, umarım sizler için keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki incelemede görüşene kadar hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.