TeknoSeyir'in katılımıyla Mesut Çevik ile Canlı Yayın Tekrarı

Biz sizlerin katılımıyla Canlı Yayınları çok sevdik. Mesut Çevik ile Canlı'da sektöre yön veren konukları misafir etmeye devam ediyoruz. Yeni sezonda TeknoSeyir ekibi ile güzel bir başlangıç yapacağız

Mesut Çevik ile Canlı 2. Sezon bu Perşembe başlıyor. Sektöre yön veren konukları ağırladığımız Canlı Yayın serimize TeknoSeyir ile başlıyoruz.

TeknoSeyir ekibinden Levent Pekcan ve Murat Gamsız'ın katılımıyla hem sektör hem de TeknoSeyir Plus üzerine konuşacağız. Bekleriz, çayımız da var.