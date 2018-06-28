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TeknoSeyir'in katılımıyla Mesut Çevik ile Canlı Yayın Tekrarı

11 ay
14,1b
1
Mesut Çevik ile Canlı
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Biz sizlerin katılımıyla Canlı Yayınları çok sevdik. Mesut Çevik ile Canlı'da sektöre yön veren konukları misafir etmeye devam ediyoruz. Yeni sezonda TeknoSeyir ekibi ile güzel bir başlangıç yapacağız
Mesut Çevik ile Canlı 2. Sezon bu Perşembe başlıyor. Sektöre yön veren konukları ağırladığımız Canlı Yayın serimize TeknoSeyir ile başlıyoruz.
TeknoSeyir ekibinden Levent Pekcan ve Murat Gamsız'ın katılımıyla hem sektör hem de TeknoSeyir Plus üzerine konuşacağız. Bekleriz, çayımız da var. 
 

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-dehşet- 11 ay en beğenilen
Seviyorum bu adamları.
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Moving On 11 ay


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brhn1 11 ay








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1 Avatar
S A M C R O 10 ay
Bu plusın asıl amacı özel içerik sunmak değil zaten. Adamlar kendilerine destek olmak isteyen insanlara yasal bir zemin hazırlamakta istediler plusın amacı bu. Bu arada öğrenciyim yine de aldım 15 lira kimseye koymaz öğrenciyim alamıyorum diyip hergün bir paket sigaraya para verenler özellikle ayrı samimiyetsiz.
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ffrisby 10 ay
Google'a Adam yazdım Levent Pekcan çıktı

Seviyorum bu Teknoseyir.com'u
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mavizaman 10 ay
gene keyifli izlenesi bir yayındı misafir farkı.
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WarSaw 10 ay
Levent Abi, gönüllerin kralı. Keşke bazı gündem değerlendirmerlini beraber çekseniz. Erdi Özüağ, Mesut Çevik, Murat Gamsız Levent Pekcan bazı yayınlarda beraber gözükseniz fuar gezileri olur vlog tarzı orada beraber geçirdiğiniz bir günde beraber neler yaptığınız söyleşileriniz olur bence çokda güzel olur. Nefis eğlenceli olur sıkılmadan izleriz.
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lofer_freud 11 ay
Youtube düşünce izleyebildim. Yine müthiş keyifli idi.
TV dünyasının bu kadar setup olduğunu da bilmiyordum.
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Sic Parvis Magna 11 ay
Levent abiyi cok seviyorum sabaha kadar konuşsa dinlerim çok keyif alıyorum.
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leventalpsal 11 ay
Geçen seferki sohbet süper ötesi olmuştu. Bunu da ilk fırsatta dinleyeceğim.
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drjacob 11 ay
LP efsanedir
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alaz1903 11 ay
Çok güzel sohbet olmuş. Baştan sona izledim. Monitörden, hoparlörlerden samimiyet aktı.
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lterlemez 11 ay
44:00 Dakikadaki konu için, herkes nemalanmak istediği için öyle. Düşünsenize, PTT'ye en fazla 15 dolar civarına geliyordur. Hatta söyleyeyim, PTT o ürünleri THY Kargo ile göndermiyor ise şaşarım. Bu ülkede, artık kimse sadece sana, sadece bana dedirtmiyorlar. Devlet bile bu hale geldi (doğal olanları ayrı tutuyorum-örneğin, haklı vergi kalemleri-).
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