Teknoloji Tutkunlarının Yeni Yıl Hayali WD ile Gerçekleşiyor

TEKNOLOJİ TUTKUNLARININ YENİ YIL HAYALİ WD® İLE GERÇEKLEŞİYOR



Tam Boyutta Gör Yenilenmiş Dış Görünümü, Küçük, Şık ve Birbirinden Cezbedici Renkleriyle Yeni My Passport™ USB 3.O Taşınabilir Sürücüleri ve WD TV Live HD Media Player Ev Eğlence Sistemi, Bu Senenin En İdeal Yılbaşı Hediyesi Olmaya Aday

Harici depolama çözümlerinde dünya lideri olan WD® (NYSE: WDC), bu sene en ideal yılbaşı hediyesi olarak, sürekli hareket halindeki tüketiciler için tasarlanmış My Passport Essential™ USB 3.0 taşınabilir sürücüleri ve WD TV Live HD Media Player’ı sunuyor.



Dünyanın en çok satan taşınabilir sürücüsü olan “My Passport Essential” şimdi de, USB 2.0 ve USB 3.0 bağlanabilirliğe sahip yüksek kapasiteli depolama sunuyor.



My Passport Essential USB 3.0 ile, bir kez ayarlama sonrasında, dosyalarınız otomatik ve sürekli olarak Tam Boyutta Gör yenileniyor.



My Passport Essential USB 3.0, teknolojiyi yakından takip edenlere 3 kata kadar daha hızlı aktarım seçeneği sunarken, kırmızı, gri, siyah, beyaz, maviden oluşan beş farklı renk seçeneği ile gözlere de hitap ediyor.



Evini medya merkezi haline dönüştürmek isteyenler için, WD’nin bir diğer hediye alternatifi ise “WD TV Live HD Media Player”.



HD videolar, fotoğraflar ve müzikler; bilgisayarınızda, USB sürücülerinizde, internetteler.. Bunların keyfini televizyonunuzda çıkarmak artık çok kolay! Ağ için hazır HD ortam yürütücüsü olan WD TV Live HD Media Player ile bir dünya dolusu Full HD 1080p ortamı büyük ekran televizyonunuzda oynatabilirsiniz.

Fiyat ve Bulunabilirlik



WD’nin, My Passport Essential USB 3.0 Sürücülerini, WD’nin seçkin satış noktalarından temin edebilirsiniz.

WD My Passport Essential USB 3.0 Sürücüleri için önerilen perakende satış fiyatları, KDV dahil olmak üzere,

500GB ; 159 TL,



750GB ; 229 TL,



1TB ; 289 TL’dir.



WD TV Live HD Media Player için önerilen perakende satış fiyatı, KDV dahil olmak üzere,

229 TL ‘dir.

