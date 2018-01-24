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Telefonu mobil hastaneye dönüştürün

1 yıl
4,9b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yanımızdan ayırmadığımız akıllı telefonumuz, sağlığımızı daha iyi takip etmemizi sağlayan aksesuarlarla zenginlik kazanacak gibi görünüyor. Yeni bir aksesuar, önemli vücut değerlerimizi ölçüyor.

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zurrani 1 yıl
Benzer bir şey daha dün gördüm: wiwe
WIWE the Smart Pocket ECG
youtube.com/...
Başarılı buldum, yavaş yavaş yeni teknolojilerin son kullanıcıya ulaşması problemini aşacağız.
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ilkercom 1 yıl
değerler sallamasyon. %93 oksijen ile dudakların morarır. tansiyon da pek doğru değil muhtemelen. nabız ve oksijeni samsunglar 4 senedir ölçüyor nerdeyse.
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__montana 1 yıl
böyle bi sistem yapılsın wifi ile pc ekranını bu cihaza aktarsın kablo derdı fılanda olmasın bunu akıl edemıyolarmı benmı cok zekıyım :):):):):):
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sniper23 1 yıl
1:59
İyi gönderme...
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likeablex 1 yıl
Şimdilik çok hantal duruyor. İlerleyen yıllarda geliştirilip tasarım konusunda daha yenilikçi olursa neden olmasın ki?
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