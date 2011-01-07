Tesla Motors Model S, NVIDIA Tegra İşlemcilerine Sahip Olacak

Düşük Güç Tüketimli Tegra, Tamamen Elektrikli Sedan’ın

Bilgi-Eğlence, Navigasyon , Araç-Kümesi Sistemlerini Yönetecek

NVIDIA bugün, NVIDIA® Tegra™ işlemcilerinin bir elektrikli araç olarak geliştirilen ilk sedan olan Tesla Model S’deki bilgi-eğlence, navigasyon ve araç kümesi sistemlerini güçlendireceğini duyurdu. Sürücüye odaklanarak geliştirilen Model S, üstün nitelikli ilk sedanın geliştirilmiş versiyonudur. Bilgi-eğlence sistemi, bir arabada bugüne kadar en geniş ekran olan ve canlı 3D grafikler sunan 17-inç dokunmatik ekran merkez konsoluna sahip olacaktır.

Tegra işlemci, benzersiz grafik olanaklarına ek olarak elektrikli arabalar için kritik öneme sahip bir özellik olan olağanüstü enerji verimliliği sunmaktadır. Bir işlemci bilgi-eğlenceyi güçlendirmek için, diğeri ise araç kümesi için kullanılacak.

Bilgi-eğlence ve navigasyon sistemleri aşağıdaki özelliklere sahiptir:

17-inç yüksek çözünürlüklü ekran, bir arabada bugüne kadar en geniş ekran



Tamamen sezgisel kullanıcı arayüzlü hızlı yanıt veren dokunmatik ekran



Canlı trafik, ilgi noktaları ve hava ile bağlantılı navigasyon



Dokunmatik ekran tabanlı klima kontrol sistemi

Tümü dijital araç kümesi aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Ultra yüksek çözünürlüklü, sürücü dostu 12.3” LCD ekran



Araç ile ilgili veriler sunan gelişmiş 3D grafikler

CES 2011 katılımcıları, Central Plaza’daki Las Vegas Kongre Merkezinin dışında CP7 no’lu bölmede görebilecekler.

NVIDIA’nın geleceğin arabalarına görsel hesaplamayı taşımak üzere Tesla Motors ile yaptığı işbirliği hakkında bilgi edinmek için South Hall 3, 31431 no’daki NVIDIA standını ziyaret edin.

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