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Thermaltake'den USB 3.0 destekli yeni disk istasyonu: BlacX 5G

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den USB 3.0 destekli yeni disk istasyonu: BlacX 5G
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Oyuncular için hazırladığı yeni kasa modeli V9 Black Edition'ı geçtiğimiz günlerde duyuran Thermaltake, USB 3.0 destekli yeni disk istasyonunu duyurdu. BlacX 5G olarak isimlendirilen 73 x 136 x 88 mm boyutlarındaki yeni disk istasyonu, 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki HDD ve SSD'lerle kullanılabiliyor. USB 3.0 desteği ile USB 2.0'a göre 10 kata kadar daha yüksek veri transfer hızı vaad eden disk istasyonu, hot swap desteği ve ekstra dayanıklılık için korozyon koruma plakasına da sahip.

Thermaltake'den yapılan açıklamaya göre BlacX 5G, yurt dışında 49.99$ seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

Thermaltake'den USB 3.0 destekli yeni disk istasyonu: BlacX 5G
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Thermaltake'den USB 3.0 destekli yeni disk istasyonu: BlacX 5G
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vidoko 9 yıl
thermaltake gerçekten ürünleri kaliteli yapıyor ..bu üründe de göstermiş kendini
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deepestlove 9 yıl
bunların wifi.N destekli ve kart okuyuculu bir modeli çıksa.
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maglev45 9 yıl
Evet, zaten USB3.0 cihazlara göre nispeten ucuz bile. Neden acaba?
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