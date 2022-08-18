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    Anlık Bildirim

    Et işareti nasıl yapılır? Klavyede at işareti (@) yapma

    Klavyede et işareti nasıl yapılır sorusunun cevabı haberimizde. Tıklayın, hem at işaretini kopyalayın hem et işareti (@) nasıl yapılır öğrenin.                  
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    Mail adreslerinde ve sosyal medyada etiketleme için kullanılan "Et işareti nasıl yapılır?" sorusu çokça merak ediliyor. Zira klavyede doğrudan @ işareti olmadığı için bazı kullanıcılar et işaretinin nasıl yapıldığı konusunda bir arayış içerisinde. Bizde e-mail işareti olarak da bilinen at işareti (@) yapma yollarını sizlere anlatıyoruz. 

    klavyede Et işareti yapma (@)
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    Et işareti (@) yapma kısayolları

    Et işareti yapmak klavye türü ve bilgisayara göre değişiklik göstermektedir. Bu bağlamda Gmail başta olmak üzere, e-posta adreslerinde kullanılan at (@) işareti yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

    Windows Q klavyede et işareti (@), Alt gr + Q tuşlarına aynı anda basılarak yapılır.

    Windows F klavyede at işareti (@), Alt gr + F tuşlarına aynı anda basılarak yapılır.

    Mac'te @ işareti, Alt (option) + Q tuşlarına aynı anda basılarak yapılır.

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