Mail adreslerinde ve sosyal medyada etiketleme için kullanılan "Et işareti nasıl yapılır?" sorusu çokça merak ediliyor. Zira klavyede doğrudan @ işareti olmadığı için bazı kullanıcılar et işaretinin nasıl yapıldığı konusunda bir arayış içerisinde. Bizde e-mail işareti olarak da bilinen at işareti (@) yapma yollarını sizlere anlatıyoruz.

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Et işareti (@) yapma kısayolları

Et işareti yapmak klavye türü ve bilgisayara göre değişiklik göstermektedir. Bu bağlamda Gmail başta olmak üzere, e-posta adreslerinde kullanılan at (@) işareti yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Windows Q klavyede et işareti (@), Alt gr + Q tuşlarına aynı anda basılarak yapılır.

Windows F klavyede at işareti (@), Alt gr + F tuşlarına aynı anda basılarak yapılır.

Mac'te @ işareti, Alt (option) + Q tuşlarına aynı anda basılarak yapılır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

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Et işareti nasıl yapılır? Klavyede at işareti (@) yapma