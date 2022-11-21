Dolar işareti nasıl yapılır? Klavyede dolar simgesi yapma

Bilgisayar ve telefon klavyelerinde farklı işlevlere sahip çok sayıda tuş bulunmaktadır. ABD'nin resmi para birimini (USD) ifade eden dolar işareti de bunlardan birisi. Ancak dolar simgesi, klavyedeki tek bir tuşla yapılamıyor. Dolar sembolünün kodlamada sıkça kullanılması da haliyle "Dolar işareti klavyede nasıl yapılır?" sorusunu getiriyor akıllara.

💲 Dolar işareti anlamı nedir? Peso işareti olarak da bilinen dolar sembolü ($), global ölçekteki çeşitli para birimlerini ifade eden bir işarettir. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi para birimi olarak tanınmasıyla öne çıkıyor. Dolar simgesi, çeşitli programlama dillerinde de değişken tanımlamak için kullanılıyor. Bu sebeple "Dolar tuşu hangisi?" sorusu çokça soruluyor. İşte yanıtı:

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Klavyede dolar işareti ($) yapma kısayolu 👇 Tam Boyutta Gör Bilgisayarda $ işareti yapmak için iki tuşa aynı anda basmak gerekiyor. Öyle ki Windows Q ve F klavyede dolar işareti, Alt gr + 4 tuş kombinasyonlarına aynı anda basılarak yapılıyor. Mac bilgisayarda dolar işareti yapma ⬇ Mac'te dolar işareti, Shift + 4 tuşlarına aynı anda basılarak yapılıyor.

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