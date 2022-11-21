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    Anlık Bildirim

    Dolar işareti nasıl yapılır? Klavyede dolar simgesi yapma

    Klavyede dolar işareti yapma tuşu burada. Tıklayın, dem dolar simgesini kopyalayın hem de bilgisayar ve telefonda dolar sembolü nasıl yapılır öğrenin.           
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    Bilgisayar ve telefon klavyelerinde farklı işlevlere sahip çok sayıda tuş bulunmaktadır. ABD'nin resmi para birimini (USD) ifade eden dolar işareti de bunlardan birisi. Ancak dolar simgesi, klavyedeki tek bir tuşla yapılamıyor. Dolar sembolünün kodlamada sıkça kullanılması da haliyle "Dolar işareti klavyede nasıl yapılır?" sorusunu getiriyor akıllara. 

    💲 Dolar işareti anlamı nedir?

    Peso işareti olarak da bilinen dolar sembolü ($), global ölçekteki çeşitli para birimlerini ifade eden bir işarettir. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi para birimi olarak tanınmasıyla öne çıkıyor. Dolar simgesi, çeşitli programlama dillerinde de değişken tanımlamak için kullanılıyor. Bu sebeple "Dolar tuşu hangisi?" sorusu çokça soruluyor. İşte yanıtı:

    Klavyede dolar işareti ($) yapma kısayolu 👇

    klavyede dolar işareti tuşu Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarda $ işareti yapmak için iki tuşa aynı anda basmak gerekiyor. Öyle ki Windows Q ve F klavyede dolar işareti, Alt gr + 4 tuş kombinasyonlarına aynı anda basılarak yapılıyor.

    Mac bilgisayarda dolar işareti yapma ⬇

    mac dolar işareti yapma
    Mac'te dolar işareti, Shift + 4 tuşlarına aynı anda basılarak yapılıyor.
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