Thermaltake'ten yeni oyuncu kasası; Spacecraft VF-I

Thermaltake oyuncular için hazırladığı bilgisayar kasalarına yeni bir model daha ekledi. Spacecraft VF-I adı verilen mid-tower formundaki yeni kasa, 462 x 216 x 485 mm boyutlarında ve 6.1 Kg ağırlığında bir yapıya sahip. Dört adet 5.25-inç, bir adet 2.5-inç ve beş adet 3.5-inç sürücü ile kullanılabilen kasanın giriş-çıkış panelinde harici donanımlar için iki adet USB portuna ve iki adet ses konnektörüne yer veriliyor.

Optik sürücüler ve depolama birimleri için aletsiz kurulum olanağı tanıyan kasanın iç yapısına göz attığımızda, oyuncular için hazırlanan diğer pek çok modelde olduğu gibi güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığını görüyoruz. Su soğutma sistemleri için hazırlıklı olan ve hortum delikleriyle gelen kasada modifiye tutkunları için pencereli yan panele yer veriliyor. Kasa içi soğutma için arka kısma konumlandırılan, 120mm çapında ve 1000 devir/dakika hızında hızında fana (Mavi LED'li) yer verilen Spacecraft VF-I, 6 adet fana ev sahipliği yapabiliyor.

Hem iç hem de dış kısmı siyah renkle kaplı olan ayrıca kırmızı komponentlere yer verilen Thermaltake Spacecraft VF-I, Avrupa'da 52 Avro civarında fiyatla sunuluyor.