Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake'ten yeni oyuncu kasası; Spacecraft VF-I

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
31,7b
1
11
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Thermaltake oyuncular için hazırladığı bilgisayar kasalarına yeni bir model daha ekledi. Spacecraft VF-I adı verilen mid-tower formundaki yeni kasa, 462  x 216 x 485 mm boyutlarında ve 6.1 Kg ağırlığında bir yapıya sahip.  Dört adet 5.25-inç, bir adet 2.5-inç ve beş adet 3.5-inç sürücü ile kullanılabilen kasanın giriş-çıkış panelinde  harici donanımlar için iki adet USB portuna ve iki adet ses konnektörüne yer veriliyor.
Optik sürücüler ve depolama birimleri için aletsiz kurulum olanağı tanıyan kasanın iç yapısına göz attığımızda, oyuncular için hazırlanan diğer pek çok modelde olduğu gibi güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığını görüyoruz. Su soğutma sistemleri için hazırlıklı olan ve hortum delikleriyle gelen kasada modifiye tutkunları için pencereli yan panele yer veriliyor. Kasa içi soğutma için arka kısma konumlandırılan, 120mm çapında ve 1000 devir/dakika hızında hızında fana (Mavi LED'li) yer verilen Spacecraft VF-I, 6 adet fana ev sahipliği yapabiliyor. 
Hem iç hem de dış kısmı siyah renkle kaplı olan ayrıca kırmızı komponentlere yer verilen Thermaltake  Spacecraft VF-I, Avrupa'da 52 Avro civarında fiyatla sunuluyor.    

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alpa07 8 yıl
fiyat acısından ıyı olursa alınır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 8 yıl
Tasarımı hiç te güzel değil daha iyi olmalıydı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 8 yıl
biraz Haf X'ten esinlenilmiş gibi. özellikle sol ve üst kapak. Bunu yapan mühendise sorarlar, arkadaş ne derdin var da öndeki giriş çikiş portlarini o.kadar alta yapiyorsun?eğileceksem arkaya da takarim hani. 12cmlik fan da 1000devirde yeterli hava akimini oluşturur da ses ne.olacak? tabii fiyati uygun.ama en azindan öndeki portlari ve sçma kapamayi fln üste koysalarmiş daha iyi olurmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saintroyo 8 yıl
pek kullanışlı değil gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
dandik duruyor çok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ColDasHeLL 8 yıl
fiyatına göre güzel gibi 120 felan olursa alınır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
fiyatına göre iyi kasa ama 6 120mm fan ile extreme oyuncularına yetecek bir sogutma sunacağını sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 8 yıl
Resimler açılmıyor çok sinirlendim, başka siteden bakmak zorunda kaldım.

Kablo saklaması var ile yok arası olmuş, üste üç kanal daha açmak bu kadar mı zor? İlla ordan burdan çirkin görüntülerle arkadan enteresan şekilde taşımak gerektiriyorlar kabloları, pes vallahi tasarımını hazırlayan mühendisi öpüyorum gözlerinden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
31728 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa, thermaltake
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Panasonic TX-L42E30E 42" LCD TV video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim