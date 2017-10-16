Tip 1 diyabetle mücadelede yapay pankreas sistemi kullanılabilir

Tip 1 diyabet rahatsızlığa sahip kişiler, pankreaslarının insülin üretemez hale gelmesi nedeniyle kan şekeri seviyesini sürekli olarak takip etmeleri ve gerekli anlarda, hekimler tarafından belirlenen dozlarda, insülin almaları gerekir. Bu süreç basit gibi görünse de hastaların insülin almayı unutmaları ya da yanlış dozda insülin kullanmaları çok ciddi tehlikelere yol açabilir. Harvard Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen bir araştırma ise yapay pankreas sisteminin, hastaların düzenli insülin alımını çok daha kolay bir hale getirdiğini gösteriyor.

Alınması Gereken İnsülin Miktarını Öğreniyor

Sağlıklı bir bireydeki pankreas görevini taklik etmek için tasarlanan yapay pankreas; cildin altına yerleştirilen bir insülin pompası ve kan şekerini sürekli olarak takip eden küçük bir sistemden oluşuyor. Akıllı telefonlara bluetooth ile bağlanan yapay pankreas kan şekerine ait verileri akıllı telefonla paylaşıyor ve telefondaki, yapay pankreasa özel uygulama ile vücuda ne kadar insülin pompalaması gerektiğini öğrenebiliyor. Yapay pankreas kan şekerini doğrudan ayarlamak yerine algoritmaların öngördüğü seviyelerde tutmaya çalışıyor.

Tip 1 diyabet rahatsızlığına sahip 30 hasta üzerinde 12 hafta boyunca test edilen yapay pankreas sistemine ait ilk sonuçlar ümit verici. Hastalardaki kan şekerini sürekli takip eden ve insülin verme ayarlarını uygulayan yapay pankreasın, hemoglobin a1c(HbA1c) seviyesini düşürdüğü ve hipoglisemi(kan şekerinin olması gerekenden daha düşük olduğu süreç) süresini önemli ölçüde azalttığı gözlemlendi. Yapay pankreas sisteminin bir tedavi yöntemi olarak hastalara sunulması için daha fazla klinik testten geçmesi gerekiyor ancak görünen o ki yakın bir zamanda, en azından tip 1 diyabet rahatsızlığına sahip olan hastalar, insülin dozları hakkında endişelenmeyecek.

https://www.seas.harvard.edu/news/2017/10/artificial-pancreas-performs-well-in-clinical-trial