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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin’den bir saniyede 200 metredeki hedefi vurabilen lazer silahı

Savunma Sanayii’nde önemli isimlerden biri olan Çin, yeni bir lazer silahı geliştirdiğini duyurdu. Silah, bir saniye içinde 200 metre ötedeki hedefi vurabiliyor ve benzerlerinden çok daha etkili.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Çin’den bir saniyede 200 metredeki hedefi vurabilen lazer silahı
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Çin, terörle mücadele ölçeğinde etkin bir kullanım sağlayacağı düşünülen yeni bir lazer silahı geliştirdiğini duyurdu. Bir saniyelik gecikme ile 200 metre ötedeki hedefi vurabilen silah, Çin devletine bağlı Çin Havacılık ve Uzay Bilimi İşletmesi (CASIC) tarafından geliştirilmiş.


Ateşlendiğinde hiçbir ses veya gözle görülebilir bir ışık yaymıyor oluşu ile türevi silahlardan ayrılan ürün, çok daha yüksek isabet oranı ve düşük gecikme süresi ile fark yaratıyor. Yeniden doldurmak için bir zaman kaybı da yaşanmadığı için bilim kurgu filmlerindeki sahneleri andıran bir kullanım senaryosu hayal etmek mümkün.


Silahı kullanacak kişinin özel bir malzemeden üretilmiş eldiven kullanması gerekiyor. Ayrıca silaha güç sağlamak ve gerekli ateşlemeyi yapmak adına sırt çantası gibi takılan bir çanta kullanılıyor. Kullanım şartlarındaki avantajına rağmen maliyet anlamında daha pahalı olmadığı belirtilen silah üzerinde kısa bir süre içinde çeşitli testler yapılacak deniliyor.

* Görseller temsilidir. 

http://www.globaltimes.cn/content/1070058.shtml Yorum Yaz
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Leipold 1 yıl en beğenilen
Hemen pandalar uzerinde denemisler.
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Guest-B2B7A0AF7 1 yıl
Desenize ayvayı yedik neyse bir şey olmaz biz G3'lerle düşmana saldırırız lazere kafa atıyorum moruq çoh güzel yha diyen tipler türer şimdi...
İşin espirisi bir yana biz hala uçak tank yapamadık adam akıllı adamlar lazer silahı yapıyor...
Desenize ayvayı yedik neyse bir şey olmaz biz G3'lerle düşmana saldırırız lazere kafa atıyorum moruq çoh güzel yha diyen tipler türer şimdi...İşin espirisi...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Galatas4ray 1 yıl
Dünyayı star wars battlefront'a çevirecekler anasını satayım.
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emekli65 1 yıl
Ne olmuş yani lazer silahı varsa
Bizim de her ne kadar çişini tutamasa bile uçağı havada ile tutan hocalarımız var
İki okur üfler onları duman eder Allah'ın izni ile
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lansker 1 yıl
Bizim balistik yelek ve başlıklar çöp
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lansker 1 yıl
Bizim balistik yelek ve başlıklar çöp
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kadirirdem 1 yıl
Eskiden bir ülke daha lazerle silah yapmıştı,yanlış hatırlamıyorsam Japonya'ydı.
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1982-utkan 1 yıl
Ulan Yeni bişey çıksa Tebrik etmek yerine hemen kendi ülkenizi kötüleyin durun
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OverClocK1ng 1 yıl
Geçen senelerde bu siteden artistin teki bana "Biz Çin'lilere duvar bile yaptırmış milletiz hüloooğ" diyordu.
Ben de eski camlar bardak oldu demiştim. Günümüzde Dünyadaki teknolojilerde kullanılan değerli elementlerin %97 si Çin'de çıkıyor.
Yani teknolojide bizden kat kat ilerde oldukları gibi ellerindeki koz bakımından çok avantajlılar. Her şey avuçlarının içinde.
Şu an Çin osursa, biz s.çarız, o derece. Ama hâlâ zamânı Çin seddi zamanlarında sanıp böyle uçanlarımız var.
Tüm Çin aynı anda tükürse, boğulur gideriz. iPhone dahil, Dünyada teknoloji namına ne varsa Çin'de üretiliyor. Türkiye'de değil.
Adamların Xiaomi si var, Lenovo'su var. Her şeyi var..
donanimhaber.com/...
donanimhaber.com/...
donanimhaber.com/...
donanimhaber.com/...
Son Samurai filminin son sahnesindeki gibi bir şey oluruz...

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Kara Börü 1 yıl
ayna tutarım knk
alüminyum folyo da giyilebilir
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BaNgO 1 yıl
Gecen lazer silahi gumruk vergisinin %1000 oldugunu ogrenince 1 konteynerlik siparisimi iptal ettirdim.
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Kerim5100 1 yıl
Star Wars Battlefront 3 kamera arkası :D
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sendemail 1 yıl
Çin Havacılık ve Uzay Bilimi İşletmesi abileri ayna kullanıyorlar mı acaba ,
o kadar lazer yap ,veledin teki ayna tutsun : ))

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