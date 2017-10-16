Çin’den bir saniyede 200 metredeki hedefi vurabilen lazer silahı

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Çin, terörle mücadele ölçeğinde etkin bir kullanım sağlayacağı düşünülen yeni bir lazer silahı geliştirdiğini duyurdu. Bir saniyelik gecikme ile 200 metre ötedeki hedefi vurabilen silah, Çin devletine bağlı Çin Havacılık ve Uzay Bilimi İşletmesi (CASIC) tarafından geliştirilmiş.





Ateşlendiğinde hiçbir ses veya gözle görülebilir bir ışık yaymıyor oluşu ile türevi silahlardan ayrılan ürün, çok daha yüksek isabet oranı ve düşük gecikme süresi ile fark yaratıyor. Yeniden doldurmak için bir zaman kaybı da yaşanmadığı için bilim kurgu filmlerindeki sahneleri andıran bir kullanım senaryosu hayal etmek mümkün.





Silahı kullanacak kişinin özel bir malzemeden üretilmiş eldiven kullanması gerekiyor. Ayrıca silaha güç sağlamak ve gerekli ateşlemeyi yapmak adına sırt çantası gibi takılan bir çanta kullanılıyor. Kullanım şartlarındaki avantajına rağmen maliyet anlamında daha pahalı olmadığı belirtilen silah üzerinde kısa bir süre içinde çeşitli testler yapılacak deniliyor.

* Görseller temsilidir.

http://www.globaltimes.cn/content/1070058.shtml