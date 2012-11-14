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Tivibu'dan ücretsiz HD Spor kanalı ve İngiltere, Fransa ve İtalya liglerinden canlı yayın! Tüm detaylar video röportajımızda

6 yıl
23,3b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İtalya'nın Roma şehrinde gerçekleştirilen ve Donanimhaber.com olarak yerinde takip etme fırsatı bulduğumuz Tivibu lansmanında hem yeni eklenen ücretsiz HD spor kanalı hem de Tivibu'nun bugünü ve geleceği ile ilgili detayları öğrenme fırsatı bulduk. TTNET Pazarlama Müdür Yardımcısı İlker Koçak ile yaptığımız bu özel röportajı kaçırmayın.


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savinelli 6 yıl en beğenilen
dsmart hd kullanıcısı olarak tivibu ev i 2 ay denemeye çalıştıktan sonra iade ettim. çünkü;
*anlık bağlantı kopmalarının sık yaşandığı istanbul taksim civarında oturuyorum. normalde web de gezerken fark etmeyeceğiniz anlık kopmalar yayında 10-15 sn lik takılmalara yol açıyor ki bu çok can sıkıcı
*kanal geçiş hızları kesinlikle iyileştirilmeli. bir kanaldan diğerine geçtiğinizde görüntü gelmeden 3. bir kanala geçemiyorsunuz. benim gibi zap alışkanlığı olan insanlar için kötü haber
*16 mbit adsl 2+ bağlantısı kullandığım ve modemin 13 mbit ile bağlı olduğu evimde tivibu altyapı yeterli olmadığı için hd hizmeti alamayacağımı belirtti. hd kanalları altyapı yüzünden istesem de izleyemeyecekmişim. sebebi de bant genişliğinin yeterli olmaması imiş. 13 mbit yeterli değilse ne kadar lazım? ayrıca istanbul taksimde bağlantı yeterli değilse nerede olacak?
*sd yayınlarda dahi sık sık mozaiklenme sorunu ile karşılaştım. bazen yayın izlenmeyecek derecede mozaikli geldiği için kanal değiştirmek zorunda kaldım.
*hd kanalları izleyecek altyapınız olsa dahi izlenecek adam gibi 2 tane hd kanal yok. eğer amaç diğer platformlarla yarışmaksa mutlaka hd kanal sayısı artırılmalı. en azından kanald atv star gibi kanallar hd olmalı.
*bağlantı için hiç bekletmeyen ttnet iptal için ille de telekom müdürlüğüne gitmeyi şart koştu. iptal etmek istediğinizde hiçbir bayi işlemi yapmıyor. kutuyu en yakın telekom müdürlüğüne götürmeniz gerekiyor. o zaman akla şu soru geliyor bayiler sadece satış yapmak için mi var? hizmet almak için kime gidicez?
dsmart hd kullanıcısı olarak tivibu ev i 2 ay denemeye çalıştıktan sonra iade ettim. çünkü;*anlık bağlantı kopmalarının sık yaşandığı istanbul taksim civarı...
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SystemApps 6 yıl
Gözünüzü seveyim Donanım haber Şu Ttnet Sömürge şirketini bizden uzak tutun.1mb internete 55 lira alan bir şirketin burada yeri yoktur.Olmaz olsun böyle bir şirket...
Gözünüzü seveyim Donanım haber Şu Ttnet Sömürge şirketini bizden uzak tutun.1mb internete 55 lira alan bir şirketin burada yeri yoktur.Olmaz olsun böyle bir şir...
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deadric 6 yıl
aşağı yukarı 10 yıldır internet kullanıcısıyım çok şükür hiç ttnet kullanmadım. Kullanmayı da düşünmüyorum, keşke herkesin imkanı olsa da alternatiflere yönelebilseler. Belki bu Araplar bizi yolmayı o zaman azaltırlar.
aşağı yukarı 10 yıldır internet kullanıcısıyım çok şükür hiç ttnet kullanmadım. Kullanmayı da düşünmüyorum, keşke herkesin imkanı olsa da alternatiflere yöneleb...
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In-ception 6 yıl
Bugün itibariyle adamın son cümlesi yalan oldu.
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ellassar 6 yıl
yorumların geneline bakınca ttneti ne kadar sevdiğimiz ve ne kadar hazzettiğimiz ortada iken, bu sitenin böyle bir reklamı yapabiliyor olması ayıp.. kendi halkına ihanet ediyor gibi..
kaldı ki, ttnet gibi firmaların bu kadar sevilmeyip, bu kadar da vazgeçilmez olabilmesi, herhal devlet eliyle yaratılmış tekelciliğin, böyle kötü günlerde böyle kötü idarelerin ve iradelerin eline düşürülmesi nedeniyle galiba..
welhasıl bu gidişata kuzu kuzu bakıp da tek kelime etmeden, hatta ve hatta anası, babası, kardeşi, oğlu, ve bilimum akrabası bile ölmüş iken, nefretinin son haddinde olmasını bekleyeceğimiz insanoğlunun, ne idüğü belirsiz diğer bir bilumum hayvanatın karşısında takla atıp, göbek atarak dalkavuklanmaya çalışması da konuya çanak tutan bir diğer sebep olsa gerek...
rahmetlinin zübük'ü nasıl da cuk oturmuş tarife.. verdiği yüzdeler bile ne kadar da gerçekçi imiş... konuyu siyasetten çekmek gerek, diyeceğim ama olmuyor.. ttnet kimlerin eline nasıl geçti, düşünmeden edemiyorum..
ne olursa olsun, bir diğer arkadaşın dediği gibi, bırakın ağzı ile kuş tutmayı, münasip yerleri ile bile devekuşu yakalasalar, 100metreden fazla yaklaşmam ttnete.. zoraki bi edevlet şifresi almak için gittiydim bi ara bi ptt şubesine.. epey değişmiş eskiiii devlet postanelerinden.. :)
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Ambarad 6 yıl
Roma'yı ve dolayısıyla Serie A'yı takip eden biri olarak şunu diyebilirim ki; TRT Spor'la ortağız diyorsunuz ama İtalya liginde 2 önemli maç olduğu zaman bile tek maç seçip sadece TivibuSpor kanalından yayın yapıyorsunuz ve sol üstüne TRT Spor logosu koyuyorsunuz. TRT Spor'un sadece 1 kere maç verdiğini gördüm.
Bu yüzden Juventus, Milan, Inter gibi takımların maçları varken, onları seçtiğiniz için, Roma'nın da aynı saatte maçı varsa, kaçırmış oluyorum.
Geçen günlerde Roma'nın maçı vardı, açtım kanalı baktım aynı saatte Juventus'un maçı varmış ve o veriliyordu. TRT Spor'a baktım onda da SL maç özetleri vardı. Bu nasıl ortaklık?
Tabi bu söylediklerim Tivibu Web için geçerli. 'Ev' hizmetinde daha fazla maç verebilmek için yan kanallar mevcut mu bilmiyorum.
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znmr 6 yıl
Bir örneği de burada sikayetvar.com/...
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znmr 6 yıl
Ne TTNET nede TurkTelekom değil ağızı ile, p*posu ile kuş tutsalar bana yaranamazlar.
Dolandırıcılara iletişim bilgilerimizi verenlerden ne bekleyebiliriz ki!
Hatta bu bahsettiğim dolandırıcılara geçen müşteri bilgileri ile ilgili haberler bile yapıldı.
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DH Misafiri 6 yıl
TiviBu'dan uzak durun, aman ha. Kutulu, kutusuz uzak durun.
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acbold 6 yıl
"Bu hızlarla web den hd yayın mümkün değil" bunu anladığınıza sevindim.
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DH Misafiri 6 yıl
Sevgili donanımhaber yetkilileri,
TTNET; bu ülkede kendini yıllar boyu interneti halkına bir hizmet olarak değilde çok büyük bir teknolojik lütuf gibi sunmuş, bu kapsamda kendini medyada yıllar boyunca Avrupanın en hızlı ve en çok abone sayısına ulaşan bir servis sağlayıcısı olarak göstermiş(internetin olmadığı bir ülkede tekelcilik anlayışıyla istediği fiyattan adsl yaygınlaştırarak) sunduğu hız/fiyat oranı ile servetine servet katıp diyetini halktan çıkartmış bir oluşumdur.Yapmış olduğu her reklamda uç zengini daha zenginleştirmiş ve internet tarife ücretlerini hiç düşürmeden artırarak yoluna devam etmektedir.
Türkiye'nin en büyük forum sitelerinden biri olan sizleri TTNET i çok üstün hizmetler veren bir kurum olarak göstermemeniz ricamızdır.
Saygılarımla
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Stradale 6 yıl
foz54
en önemlisi tivibu kota yiyor! bende 16mbps limitsiz paket var gerçekte 13mbps ve 50gbtan sonra 3mbpsye düşüyor. o hızda internet bile yavaşken nasıl TV izleyeceğiz??

iptv bağlattığınızda portlardaki tanımlar değişiyor internet kullanımıyla tv kullanımı ayrılıyor yani kotanızı etkileyen bir durum yok, torrenti kapatırsanız kotanız düşmez..
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babıesrar82 6 yıl
xtyper
SERIE A, LIGUE 1, F.A. CUP, ttnet ile yapılan anlaşma çerçevesinde trtspordan yayınlanacak. zaten Bundesliga da yayınlanıyordu. şimdi dört dörtlük oldu. ayrıcauefa avr. ligi, şamp ligi ve la liga özetleride trtspor tarafından yayınlanıyor.HD yayın için değmez bencehttp://www.trtspor.com.tr/Haber.aspx?id=38156


Abi nerde süper oldu.. Benim hanım iyice evden atar beni. digitürkplayden ingiltere ligi ntvden la ligaya zor dayanıyordu. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum :(
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