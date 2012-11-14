Tivibu'dan ücretsiz HD Spor kanalı ve İngiltere, Fransa ve İtalya liglerinden canlı yayın! Tüm detaylar video röportajımızda

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
İtalya'nın Roma şehrinde gerçekleştirilen ve Donanimhaber.com olarak yerinde takip etme fırsatı bulduğumuz Tivibu lansmanında hem yeni eklenen ücretsiz HD spor kanalı hem de Tivibu'nun bugünü ve geleceği ile ilgili detayları öğrenme fırsatı bulduk. TTNET Pazarlama Müdür Yardımcısı İlker Koçak ile yaptığımız bu özel röportajı kaçırmayın.
Paylaş Tweetle
*anlık bağlantı kopmalarının sık yaşandığı istanbul taksim civarında oturuyorum. normalde web de gezerken fark etmeyeceğiniz anlık kopmalar yayında 10-15 sn lik takılmalara yol açıyor ki bu çok can sıkıcı
*kanal geçiş hızları kesinlikle iyileştirilmeli. bir kanaldan diğerine geçtiğinizde görüntü gelmeden 3. bir kanala geçemiyorsunuz. benim gibi zap alışkanlığı olan insanlar için kötü haber
*16 mbit adsl 2+ bağlantısı kullandığım ve modemin 13 mbit ile bağlı olduğu evimde tivibu altyapı yeterli olmadığı için hd hizmeti alamayacağımı belirtti. hd kanalları altyapı yüzünden istesem de izleyemeyecekmişim. sebebi de bant genişliğinin yeterli olmaması imiş. 13 mbit yeterli değilse ne kadar lazım? ayrıca istanbul taksimde bağlantı yeterli değilse nerede olacak?
*sd yayınlarda dahi sık sık mozaiklenme sorunu ile karşılaştım. bazen yayın izlenmeyecek derecede mozaikli geldiği için kanal değiştirmek zorunda kaldım.
*hd kanalları izleyecek altyapınız olsa dahi izlenecek adam gibi 2 tane hd kanal yok. eğer amaç diğer platformlarla yarışmaksa mutlaka hd kanal sayısı artırılmalı. en azından kanald atv star gibi kanallar hd olmalı.
*bağlantı için hiç bekletmeyen ttnet iptal için ille de telekom müdürlüğüne gitmeyi şart koştu. iptal etmek istediğinizde hiçbir bayi işlemi yapmıyor. kutuyu en yakın telekom müdürlüğüne götürmeniz gerekiyor. o zaman akla şu soru geliyor bayiler sadece satış yapmak için mi var? hizmet almak için kime gidicez?