Tivibu'dan ücretsiz HD Spor kanalı ve İngiltere, Fransa ve İtalya liglerinden canlı yayın! Tüm detaylar video röportajımızda

İtalya'nın Roma şehrinde gerçekleştirilen ve Donanimhaber.com olarak yerinde takip etme fırsatı bulduğumuz Tivibu lansmanında hem yeni eklenen ücretsiz HD spor kanalı hem de Tivibu'nun bugünü ve geleceği ile ilgili detayları öğrenme fırsatı bulduk. TTNET Pazarlama Müdür Yardımcısı İlker Koçak ile yaptığımız bu özel röportajı kaçırmayın.



