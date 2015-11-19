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Tor Ağı'nın hack'lenmesinde üniversite ile işbirliği şüphesi

Birçok kişinin kullandığı, birçok kişinin de korktuğu için adım atmak istemediği Tor dünyası, geçtiğimiz yıl içerisinde bir saldırı yaşamamıştı. Konu hakkında yeni detaylar geldi.
3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Tor Ağı'nın hack'lenmesinde üniversite ile işbirliği şüphesi
Dünya üzerinde konuşlanmış 6000'den fazla gönüllü unsurun oluşturduğu ağ üzerinden Tor web tarayıcısı kullanılarak kullanıcıların gerçek kimliklerini gizleyerek şifreli bir şekilde internete erişmelerine imkân sağlayan Tor ağı, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl içerisinde ciddi bir saldırı yaşamıştı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bazı haberler ile bu saldırılardan Carnegie Mellon Üniversitesi ve FBI'yı sorumlu tutan Tor, Üniversitesi'ye mecburi bir açıklama yaptırmak zorunda kaldı.
Bugün resmi olarak bir basın bülteni yayınlanan Carnegie Mellon Üniversitesi, Tor ağını FBI'ya yardımcı olma noktasında hacklemek için 1 milyon dolar aldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünün devlet desteğiyle çalışma gösterdiğini belirten kurum, bir amaçlarının yazılım ve bilgisayar ağlarındaki açıkları tespit ederek düzeltmek olduğunu, zaman zaman ise yürütülen araştırmalar hakkında bazı yasal isteklerin geldiğini açıklamasında yer verdi.
Üniversite açıklamasını Carnegie Mellon hukuka ve hukukun üstünlüğüne riayet etmektedir ve bunun için bir para almamaktadır şeklinde tamamladı. Tor ağı içerisinde uyuşturucu dağıtımından ve çocuk pornografisine kadar birçok yasa dışı işlemin yapıldığı herkes tarafından biliniyor ve bunların ortadan kaldırılması için böyle bir adımın gizli de olsa atılmış olma ihtimali halen bulunuyor.

http://gizmodo.com/carnegie-mellon-university-denies-being-paid-1m-to-hac-1743466449 Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
Böyle büyük çapta hack işlemleri nasıl yapılıyor acaba?
Format C: falan mı yazıyorlar?
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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AKINCI_ 3 yıl
Yok hıııaaam.......
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bytradm 3 yıl
tor da iz bırakma yok diye bilim. o an için tespit mümkün.
bazı gerçekler anca orda bulunabiliyor. mesela internetin
dünyadışındakilerin dünyalılara hediyesi olması gibi.
adam gibi kullanabilsek örtülü-gizli diye bişi kalmaz.
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lapatid 3 yıl
ilk olarak her ne kadar rezilliği bunyesinde ihtiva etse de bazi seylerin serbestce yayinlanabildigi bir yer.
ikincisi ise tor un gizli oldugunu dusunmuyorum,tor bir proxy oldugu icin ulasmaya calisilan kisiyi direk bulamasa bile proxy sunucusunu rahatlikla hackleyerek ona bagli olan kullanicilarin hepsine ulasilabilir
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
Böyle büyük çapta hack işlemleri nasıl yapılıyor acaba?
Format C: falan mı yazıyorlar?
Yanıtla +4
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ardabeyim 3 yıl
Tor ağı bence sürekli illegal işler peşinde koşan insanları ayırt etmek için turnusol kağıdı. Herkes her an takipte zaten hala bu ağa girip anonim olduğunu sanan var mı acaba? Öğreğin uyuşturucu siparişi verenlerin evlerine gerçekten hiç teslimat yapılmış mıdır? Carnegie Mellon da ya gündeme gelmek için böyle bir açıklamada bulundu ya da gerçekten insanlar ağa tepki gösterdiği için FBI ile böyle bir çalışma yürüttüler.
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Patren 3 yıl
cia yapmistir tek basina yillardir yiardir zaten su snuff videolari kapatamadilar
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EnemyDestroyeD 3 yıl
vay canına
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