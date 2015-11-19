Tor Ağı'nın hack'lenmesinde üniversite ile işbirliği şüphesi

Dünya üzerinde konuşlanmış 6000'den fazla gönüllü unsurun oluşturduğu ağ üzerinden Tor web tarayıcısı kullanılarak kullanıcıların gerçek kimliklerini gizleyerek şifreli bir şekilde internete erişmelerine imkân sağlayan Tor ağı, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl içerisinde ciddi bir saldırı yaşamıştı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bazı haberler ile bu saldırılardan Carnegie Mellon Üniversitesi ve FBI'yı sorumlu tutan Tor, Üniversitesi'ye mecburi bir açıklama yaptırmak zorunda kaldı.

Bugün resmi olarak bir basın bülteni yayınlanan Carnegie Mellon Üniversitesi, Tor ağını FBI'ya yardımcı olma noktasında hacklemek için 1 milyon dolar aldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünün devlet desteğiyle çalışma gösterdiğini belirten kurum, bir amaçlarının yazılım ve bilgisayar ağlarındaki açıkları tespit ederek düzeltmek olduğunu, zaman zaman ise yürütülen araştırmalar hakkında bazı yasal isteklerin geldiğini açıklamasında yer verdi.

Üniversite açıklamasını Carnegie Mellon hukuka ve hukukun üstünlüğüne riayet etmektedir ve bunun için bir para almamaktadır şeklinde tamamladı. Tor ağı içerisinde uyuşturucu dağıtımından ve çocuk pornografisine kadar birçok yasa dışı işlemin yapıldığı herkes tarafından biliniyor ve bunların ortadan kaldırılması için böyle bir adımın gizli de olsa atılmış olma ihtimali halen bulunuyor.

http://gizmodo.com/carnegie-mellon-university-denies-being-paid-1m-to-hac-1743466449