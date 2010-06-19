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Toshiba'dan yeni netbook; Mini N250

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,1b
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Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önemli elektronik firmalarından Toshiba; Mini N250 ismini verdiği yeni bir netbook'u ürün gamına eklerken, mevcut Mini N305 modelinde de revizyona gitti.

Toshiba'dan yeni netbook; Mini N250
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N250

Satış fiyatı 300 dolar olarak belirlenen ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da satışa sunulacak olan Mini N250, gücünü 1.66GHz saat hızındaki N455 Atom işlemcisinden alıyor ve 1GB'lık belleği bulunuyor. 1.3kgf ağırlığındaki N250, 250GB'lık sabit diskinde Windows 7 Starter işletim sistemiyle gelirken, 6 hücrelik bataryası ile 8.5 saate kadar kesintisiz çalışma ömrü sunuyor.

Donanımsal özellikleri Mini N250'i andıran yeni nesil Mini N305 ise, sahip olduğu 3B darbe sensörleri ile depolama birimindeki verileri daha iyi koruma altına alıyor. Bilgisayar üzerinde konumalndırılan üç adet USB'den birisi kullanıcılara bilgisayar kapalı olsa bile elektronik cihazlarını USB üzerinden şarj etme imkanı verirken, Bluetooth 2.1 desteği, Stereo hoparlörleriyle ve sağladığı 11 saatlik pil ömrüyle Mini N250'den ayrılıyor.

Toshiba'dan yeni netbook; Mini N250
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Güncellenen N305'in satış fiyatı 380 dolar olarak belirlenmiş.


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hooper 9 yıl
1.66Ghz'lik tek çekirdek atom işlemcisi yerine 1.8Ghz'lik çift çekirdek VIA Nano DC işlemcisi kullanıp, aynı fiyata satmak yerine intele yalanıp, müşterinin kazanımını düşürmek Toshibaya daha etik gelmiş.
Reklamlarla intel ve atom isimlerini çokça insanların kulağına aşina hale getirerek kaliteye bakmaksızın satışa uğraşıyorlar. Yaramaz Atom işlemcisi.

+1905
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1963bursa 9 yıl
1.66Ghz'lik tek çekirdek atom işlemcisi yerine 1.8Ghz'lik çift çekirdek VIA Nano DC işlemcisi kullanıp, aynı fiyata satmak yerine intele yalanıp, müşterinin kazanımını düşürmek Toshibaya daha etik gelmiş.
Reklamlarla intel ve atom isimlerini çokça insanların kulağına aşina hale getirerek kaliteye bakmaksızın satışa uğraşıyorlar. Yaramaz Atom işlemcisi.
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Batuist 9 yıl
alttaki resim ne kadar güzel görünüyor.. toshiba kalitesi işte.. bu markayı seviyorum...
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