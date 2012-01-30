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Toshiba'nın yeni nesil televizyonları ve dizüstü bilgisayarlarını konuştuk

7 yıl
48,9b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Teknoloji Gündemi'nin yeni bölümünde Toshiba'nın gözlüksüz üç boyut deneyimi yaşatan yeni nesil televizyonlarını ve ultrabook modeli Portege Z830'un da dahil olduğu yeni dizüstü bilgisayar modellerini Türkiye distribütörü TNB A.Ş'nin genel müdürü Aytaç Biter ile konuştuk.
 

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DH Misafiri 7 yıl
Buraya yorum yazan bir cok arkadas sanırım ekmegini Samsungdan veya baska markalardan kazaniyor olmali veya bir ürün alirken dogru düzgün incelemiyor olmali yoksa teknoloji ve dizayn anlaminda en iyi ödülleri toplamis olan marka ve modellere böylesine acimasiz ve bilgisizce yorum yapmak baskalarinin isi olamaz..
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ruyanfa0203 7 yıl
Bu konuda bir zorlamada yok zaten...
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DH Misafiri 7 yıl
Toshiba son derece iyi bir marka. Aytaç beyde işini iyi bilen konuya hakim biri.
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DH Misafiri 7 yıl
TNB bilgisayarı servis hizmeti bakımından kınıyorum. 1TB USB hardiskim için düşmüş diyerek garanti dışı bıraktılar. Düştüğünü test cihazıyla saptamışlar. Bu cihaz hangisidir çok merak ediyorum. Harddiskten hiç ses gelmiyor yani dönmüyor bile. Bu sizin aracılığınızla açıklamalarını bekliyorum. Tabi açıklarlarsa ya da siz iletirseniz..
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deadric 7 yıl
Ben gözlüksüz 3d ye inanmıyorum :p Görmeden inanmam yani öyle diyeyim.
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dammak 7 yıl deadric
deadric

Ben gözlüksüz 3d ye inanmıyorum :p Görmeden inanmam yani öyle diyeyim.

Ne diyelim...

Bu konuda bir zorlamada yok zaten...
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Nehalem 7 yıl
Adamın dediklerinide dikkate almamışsınız.Bir tane ultrabook'tan bahsetti oyn oynamak için çok iyi imiş 2 gb lık ram'i ve 32 gb ssd varmış.bu sisteme Crysis 2 yüklesek kesinlikle full hd oynarız.
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DH Misafiri 7 yıl
Samsungda çalışan yada satan arkadaşların rakipleri takip edip b.. atması güzel onlarında olayı bu işte:) Mış gibi yapmak....Rakamlarla ilklerle, teknoloji ile konuşmak lazım yoksa yaz yaz gitsin nolcak...
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dammak 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Samsungda çalışan yada satan arkadaşların rakipleri takip edip b.. atması güzel onlarında olayı bu işte:) Mış gibi yapmak....Rakamlarla ilklerle, teknoloji ile konuşmak lazım yoksa yaz yaz gitsin nolcak...

Bu forumdaki tek bulunuş nedenleri; "rakibe çamur atmak" olanları herkes biliyor ve tanıyor...


Böyle insanların yazdıklarını kimsenin ciddiye aldığını sanmıyorum... Böylelerine "he" deyip gülüp geçmek lazım...
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free4200 7 yıl

Yok abi bu işler eskisi gibi değil artık.
Samsung her alanda hepsini ezdi geçti.
Tüm markaları doldurdu çuvala vurdu duvara :-)
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DH Misafiri 7 yıl
Aytaç bey bu sektörün duayenidir yıllardır tanımırım ben markasını bu kadar seven birini görmedim..Ürünler harika notebookda Toshibanın üstüne tanımam ama bu 3d gözlüksüz olayıda iyimis çok merak ettim
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dammak 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Aytaç bey bu sektörün duayenidir yıllardır tanımırım ben markasını bu kadar seven birini görmedim..Ürünler harika notebookda Toshibanın üstüne tanımam ama bu 3d gözlüksüz olayıda iyimis çok merak ettim

Bu gözlüksüz 3D TV ye iyi demek biraz tevazu olur... Bu cihaz tam anlamıyla iyi ötesi; tek kelime ile "HARİKA"
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haliserbilgin 7 yıl
Yabancı bir forum sitesinde Portege z830 kullanıcısının fan gürültüsünden aşırı derecede rahatsız olduğunu okudum.Tam almayı düşündüğüm bir ultrabook modeliydi.Geldiği zaman incelemek lazım.
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