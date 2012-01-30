Toshiba'nın yeni nesil televizyonları ve dizüstü bilgisayarlarını konuştuk

Teknoloji Gündemi'nin yeni bölümünde Toshiba'nın gözlüksüz üç boyut deneyimi yaşatan yeni nesil televizyonlarını ve ultrabook modeli Portege Z830'un da dahil olduğu yeni dizüstü bilgisayar modellerini Türkiye distribütörü TNB A.Ş'nin genel müdürü Aytaç Biter ile konuştuk.
Ne diyelim...
Bu konuda bir zorlamada yok zaten...
Bu forumdaki tek bulunuş nedenleri; "rakibe çamur atmak" olanları herkes biliyor ve tanıyor...
Böyle insanların yazdıklarını kimsenin ciddiye aldığını sanmıyorum... Böylelerine "he" deyip gülüp geçmek lazım...
Yok abi bu işler eskisi gibi değil artık.
Samsung her alanda hepsini ezdi geçti.
Tüm markaları doldurdu çuvala vurdu duvara :-)
Bu gözlüksüz 3D TV ye iyi demek biraz tevazu olur... Bu cihaz tam anlamıyla iyi ötesi; tek kelime ile "HARİKA"