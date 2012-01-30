Toshiba'nın yeni nesil televizyonları ve dizüstü bilgisayarlarını konuştuk

Teknoloji Gündemi'nin yeni bölümünde Toshiba'nın gözlüksüz üç boyut deneyimi yaşatan yeni nesil televizyonlarını ve ultrabook modeli Portege Z830'un da dahil olduğu yeni dizüstü bilgisayar modellerini Türkiye distribütörü TNB A.Ş'nin genel müdürü Aytaç Biter ile konuştuk.

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