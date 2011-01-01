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Transcend USB 3.0 genişleme kartları video inceleme

8 yıl
59,5b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Transcend'in PNU3 ve PDU3 USB 3.0 genişleme kartlarıyla USB 3.0'sız Notebook ve PC kalmayacak! PNU3, Expresscard yuvasına sahip dizüstü bilgisayarlara USB 3.0 portu kazandırırken, PDU3'ü PCIe slotuna sahip bütün anakartlarda kullanabiliyorsunuz.


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DH Misafiri 8 yıl
4x kart takıldığında ekran kartının hızı düşüyormu.
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Deathbringer 8 yıl
Peki bu Transcend ExpressCard TR'de nerede satılıyor ? Usb 3.0 hdd var 3.0 port yok
1 tane ExpressCard almak gerek

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NarutoMania 8 yıl
Merhaba sayın adminler.Bu mesajı okuyorsanız size bir sorum var.
Benim anakartım ASUS IPMIP-H55-GEN.
Usb 3.0 a uyuyor mu?Uymuyorsa bununla usb 3.0 yapabilir miyim?
Dipnot:Kuzenimin usb 3.0 destekli HDD si bende çalışmadı.Acaba güç yetmiyor mu?
Birine sorduğumda çift çıkışlı usb çoklayıcı kablo al çözülür dedi.Unknown Device diyor çoğu şeyde.Yardım ederseniz sevinirim forumdan pm atabilirsiniz.
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highbrow 8 yıl
Burda var. hizlidepo.com/...
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highbrow 8 yıl
Ya arkadaşlar piyasada bu pcı kartlar 60-80 TL civarında satılıyor. Benim anakartın sitesinde bu karttan görmüştüm. msi.com/...
Bi araştırma yaptım. 10 Tl'ye aldım arkadaşlar :). (biraz araştrırısanız bazı sitelerde satılıyo). pcı 4x e taktım. driverini kurdum. usb 3.0 destekli harici hd'yi denedim. 30mb/sn iken 70mb/sn çalıştı. Sorun yok yani. Tüm intel MB ile çalışıyo sanırsam
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rodri 8 yıl
usb 3.0 destekli cihazlar, usb 2.0 destekli portlarda çalışıyor mu?
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UzmaN345 8 yıl
Güzel bir urun gerçekten USB 3 ihtiyaç duyarsan bu kartı alabilirim TŞK tanıtım için
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aspirin_00 8 yıl
ya bu millet ne kadar tezat konuşuyorlar hani usb3 ler kat daha hızlıydı esata daha mantıklı bu haliyle gözümde
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DH Misafiri 8 yıl
iyide bu ürün piyasa mevcutmu,fiatı ne kadar
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Reddemon35 8 yıl
USB 3.0 IN İki X86 Üreticisi tarafından doğal destek bulamaması çok kafa karıştırıcı bir durum. Bizim bilmediğimiz ve teknolojiye yön verecekleri başka bir bağlantı biçimiyle uğraşıyorlarmış gibime geliyor :?????????
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ooppss 8 yıl
Reddemon35

USB 3.0 IN İki X86 Üreticisi tarafından doğal destek bulamaması çok kafa karıştırıcı bir durum. Bizim bilmediğimiz ve teknolojiye yön verecekleri başka bir bağlantı biçimiyle uğraşıyorlarmış gibime geliyor :?????????

evet intel başka bir bağlantı birimi üzerinde çalışıyor o nedenle usb3,0 ın yaygınlaşmasını istemiyor..
amd de intel koymadığı için boşuna maliyet artırmak istemiyor
donanimhaber.com/...
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JerryDrake 8 yıl
Asus U3S6 PCI Express x4 slotuna takılan bir kart. Çoğu anakartta PCI-E X1 var. Dikkatli olun. Uyumsuz kart almayın.
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Master_Evil 8 yıl
fiyatı uygun ihtiyacım olsa alırdım
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