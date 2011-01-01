Transcend USB 3.0 genişleme kartları video inceleme

Transcend'in PNU3 ve PDU3 USB 3.0 genişleme kartlarıyla USB 3.0'sız Notebook ve PC kalmayacak! PNU3, Expresscard yuvasına sahip dizüstü bilgisayarlara USB 3.0 portu kazandırırken, PDU3'ü PCIe slotuna sahip bütün anakartlarda kullanabiliyorsunuz.
Reddemon35 USB 3.0 IN İki X86 Üreticisi tarafından doğal destek bulamaması çok kafa karıştırıcı bir durum. Bizim bilmediğimiz ve teknolojiye yön verecekleri başka bir bağlantı biçimiyle uğraşıyorlarmış gibime geliyor :?????????
Benim anakartım ASUS IPMIP-H55-GEN.
Usb 3.0 a uyuyor mu?Uymuyorsa bununla usb 3.0 yapabilir miyim?
Dipnot:Kuzenimin usb 3.0 destekli HDD si bende çalışmadı.Acaba güç yetmiyor mu?
Birine sorduğumda çift çıkışlı usb çoklayıcı kablo al çözülür dedi.Unknown Device diyor çoğu şeyde.Yardım ederseniz sevinirim forumdan pm atabilirsiniz.
Bi araştırma yaptım. 10 Tl'ye aldım arkadaşlar :). (biraz araştrırısanız bazı sitelerde satılıyo). pcı 4x e taktım. driverini kurdum. usb 3.0 destekli harici hd'yi denedim. 30mb/sn iken 70mb/sn çalıştı. Sorun yok yani. Tüm intel MB ile çalışıyo sanırsam
evet intel başka bir bağlantı birimi üzerinde çalışıyor o nedenle usb3,0 ın yaygınlaşmasını istemiyor..
amd de intel koymadığı için boşuna maliyet artırmak istemiyor
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