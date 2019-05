Treo Microsoft Ekibi Eğitim Kurumlarını Uyarıyor

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı

Eğitim kurumlarının akademik lisans çözümleri yanı sıra, Open Value Eğitim Çözümleri Anlaşması gibi Microsoft yazılım çözümleri ile eğitim kurumunun en güncel teknolojilerden sürekli faydalanmasını ve bu güncel teknolojiler ile öğrencilerin çağdaş eğitim sisteminden yararlanmasını sağlayabilmelerini hedefleyen Treo Bilgi Teknolojileri Microsoft Ekibi toplam kullanım maliyetinin düşüklüğü, satınalmada ve bütçelemede kolaylık, yazılım envanteri yönetiminde kolaylık, kullanılan ürün versiyonlarında standartlık ve BT yönetim maliyetinin azalması, son versiyon kullanımı ve ürün çeşitliliği gibi avantajlar sunan (OVS-ES) Microsoft Open Value Eğitim Çözümleri Anlaşmasını eğitim kurumlarına önermektedir.Haziran 2013'te Sabancı Müzesi The Seed'te gerçekleşen Microsoft Eğitim Çözümleri Zirvesi'nde yer alarak eğitim kurumlarına lisanslama ile ilgili akılcı çözümler ve paketler önerildi.Etkinliğe katılan eğitim kurumlarının IT yöneticileri, öğretmenleri arasında özellikle eğitime yönelik üretilen teknolojiler ve eğitim standardını arttıracak yapıdaki gelişmeler olumlu bir izlenimin oluşmasına yol açtı.Özellikle Fatih projesi ile birlikte söz konusu olan mobilite ve bunun getireceği yönetim zorluklarının nasıl çözümlendiği ve Office 365 ile öğretmen ve öğrencilere sunulan paylaşım, iletişim gibi imkânlardan bahsedildi. Eğitim için zaman ve mekân sınırını ortadan kaldıran bu çözümler sayesinde öğrencilerin sürekli bir eğitim sisteminin içerisinde yer almalarını sağlamaktadır.Güncel teknolojilerin ve mobilite kavramının tüm olanaklarından faydalanabilmek için eğitim kurumlarının büyük bütçeler yatırmasına gerek yoktur konusuna dikkat çeken Treo Microsoft Takımı bu konuda eğitim kurumlarının mevcut kısıtlı bütçelerini yatırım yaparken çok iyi değerlendirebilecekleri konusunda eğitim kurumlarını uyarmaktadır.