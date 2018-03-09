Tüketici Hakem Heyetine nasıl başvuru yapılır? Tüketici Haklı

Genel Yayın Yönetmeni
Haftalık Tüketici Hakları programımız, Tüketici Haklı ilk bölümüyle karşınızda. Tüketici Başcuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile Tüketici Hakları konusunda merak edilenleri anlatacağız.
Donanım Haber olarak siz sevenlerimize yeni bir haftalık program daha sunuyoruz. Tüketici Haklı isimli programımızda Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile birlikte Tüketici Hakları konusunda merak edilen konuları ayrıntıları ile açıklayacağız.
İlk bölümde Tüketici Hakem Heyetine nasıl başvuru yapabileceğinizi detayları ile konuşuyoruz.
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Firmalara verilen en büyük ceza zaten ilk başta yapması gerekeni yapmak olunca firmada git thhye başvur diyor. 100 kişiden en az 90ı lanet edip başvurmuyor zaten. E 10uda kazansa karar çıkması firmanın ödemesi vs 3-5 aydan önce olmuyor. Adamlar hem 3-5 ay fazladan parayı çeviriyor hemde hakkını aramayan 90 kişinin parasını kar yapıyor. Devletin müşteriyi böyle madur eden firmalara ekstra ceza vermesi lazım. Öyle bir ceza verecekki adamlar thhye gitme paranı hemen verelim diye yalvaracak. Mesela her müşteriye fatura tutarının 10 katı ödeme yapılmalı diye kanun çıkmalı. Düşünsene 5 bin tllik telefona karar çıkıyor ve firma 50 bin tl ödüyor. Bak bakalım ondan sonra firmalar nasıl müşterinin ayağına kapanıyor. Hatta thhye gitme biz 10 bin tl verelim derler. Devletin verdiği en büyük ceza zaten firmanın taa ilk başta yapması gereken kadar olunca firmalarda başımdan defol git thhde uğraş 6 ay sonra kazanırsan alırsın paranı modunda takılıyor.[:\-]
Ha birde devletin müşteriyi bu kadar mağdur eden firmaların lisansını iptal etmesi gerekiyor. Mesela aylık kota olmalı aylık 100 kişiden fazla kişiyi mağdur ettiysen lisansını iptal ediyorum demeli. Firmalar ülkede nasıl olsa kanun yok soyabildiğim kadar soyarım diye düşünüyor. Mesela x firması müşteriyi aynı şekilde amerikada mağdur etsin bakalım. Bak lgye amerikada eşek gibi g4lere tazminat ödüyor.
Hükümetin buna el atması ve ağır cezalar vererek firmaların bizleri geröekten dikkate alması için ağır cezalar vermeliler.
Hersene aynı hikaye. Ben 4 kere hakem heyetine başvurdum ve kaybeddiğim zamanımı geri alamadım.
Allah aşkına çoğu lanet olsun harcadığım zamana yazık diyerek bırakıyor .
Kanun var uygulayan yok uygulayan var oda kanunsuz iş yapanlara.