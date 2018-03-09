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Tüketici Hakem Heyetine nasıl başvuru yapılır? Tüketici Haklı

1 yıl
10,5b
1
tüketici hakları
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Haftalık Tüketici Hakları programımız, Tüketici Haklı ilk bölümüyle karşınızda. Tüketici Başcuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile Tüketici Hakları konusunda merak edilenleri anlatacağız.
Donanım Haber olarak siz sevenlerimize yeni bir haftalık program daha sunuyoruz. Tüketici Haklı isimli programımızda Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile birlikte Tüketici Hakları konusunda merak edilen konuları ayrıntıları ile açıklayacağız.
İlk bölümde Tüketici Hakem Heyetine nasıl başvuru yapabileceğinizi detayları ile konuşuyoruz. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gokhans19 1 yıl en beğenilen 1ses1
Orijinalden alıntı: 1ses1
Tüketici hakem heyetine baş vurmaya gerek kalmadan işimizin hallolması gerek. Adamlar diyorki gidin mahkemeye verin diyor . Okadar rahatki firmalar tüketici haklı olduğu halde istedikleri gibi at koşturuyorlar.
Hükümetin buna el atması ve ağır cezalar vererek firmaların bizleri geröekten dikkate alması için ağır cezalar vermeliler.
Hersene aynı hikaye. Ben 4 kere hakem heyetine başvurdum ve kaybeddiğim zamanımı geri alamadım.
Allah aşkına çoğu lanet olsun harcadığım zamana yazık diyerek bırakıyor .
Kanun var uygulayan yok uygulayan var oda kanunsuz iş yapanlara.

Firmalara verilen en büyük ceza zaten ilk başta yapması gerekeni yapmak olunca firmada git thhye başvur diyor. 100 kişiden en az 90ı lanet edip başvurmuyor zaten. E 10uda kazansa karar çıkması firmanın ödemesi vs 3-5 aydan önce olmuyor. Adamlar hem 3-5 ay fazladan parayı çeviriyor hemde hakkını aramayan 90 kişinin parasını kar yapıyor. Devletin müşteriyi böyle madur eden firmalara ekstra ceza vermesi lazım. Öyle bir ceza verecekki adamlar thhye gitme paranı hemen verelim diye yalvaracak. Mesela her müşteriye fatura tutarının 10 katı ödeme yapılmalı diye kanun çıkmalı. Düşünsene 5 bin tllik telefona karar çıkıyor ve firma 50 bin tl ödüyor. Bak bakalım ondan sonra firmalar nasıl müşterinin ayağına kapanıyor. Hatta thhye gitme biz 10 bin tl verelim derler. Devletin verdiği en büyük ceza zaten firmanın taa ilk başta yapması gereken kadar olunca firmalarda başımdan defol git thhde uğraş 6 ay sonra kazanırsan alırsın paranı modunda takılıyor.[:\-]
Ha birde devletin müşteriyi bu kadar mağdur eden firmaların lisansını iptal etmesi gerekiyor. Mesela aylık kota olmalı aylık 100 kişiden fazla kişiyi mağdur ettiysen lisansını iptal ediyorum demeli. Firmalar ülkede nasıl olsa kanun yok soyabildiğim kadar soyarım diye düşünüyor. Mesela x firması müşteriyi aynı şekilde amerikada mağdur etsin bakalım. Bak lgye amerikada eşek gibi g4lere tazminat ödüyor.
Orijinalden alıntı: 1ses1Tüketici hakem heyetine baş vurmaya gerek kalmadan işimizin hallolması gerek. Adamlar diyorki gidin mahkemeye verin diyor . Oka...
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1ses1 1 yıl
Tüketici hakem heyetine baş vurmaya gerek kalmadan işimizin hallolması gerek. Adamlar diyorki gidin mahkemeye verin diyor . Okadar rahatki firmalar tüketici haklı olduğu halde istedikleri gibi at koşturuyorlar.
Hükümetin buna el atması ve ağır cezalar vererek firmaların bizleri geröekten dikkate alması için ağır cezalar vermeliler.
Hersene aynı hikaye. Ben 4 kere hakem heyetine başvurdum ve kaybeddiğim zamanımı geri alamadım.
Allah aşkına çoğu lanet olsun harcadığım zamana yazık diyerek bırakıyor .
Kanun var uygulayan yok uygulayan var oda kanunsuz iş yapanlara.
Tüketici hakem heyetine baş vurmaya gerek kalmadan işimizin hallolması gerek. Adamlar diyorki gidin mahkemeye verin diyor . Okadar rahatki firmalar tüketici hak...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Nightmare70 1 yıl
Arkadaşlar Ticaret İl Müdürlüğünde çalışıyorum. 2018 yılı itibari ile değeri 4 bin 570 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde 4 bin 570 Türk Lirası ile 6 bin 860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6 bin 860 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir. Özellikle e-devlet üzerinden yapılan başvurularda destan yazar gibi hikaye yazıyorlar tüketici sorununu anlatmış ama talebini belirtmiyor. Seçimlik haklarınızdan birini belirtmelisiniz. Para iadesi, ayıpsız misli ile değişimi, ücretsiz onarımı gibi haklardan birini belirtmelisiniz. Kısa ve öz olarak anlatıp gerekli evrakları yükleyip talebinizi mutlaka belirtiniz.
Arkadaşlar Ticaret İl Müdürlüğünde çalışıyorum. 2018 yılı itibari ile değeri 4 bin 570 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyet...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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heatherbyy 1 ay yeni yorumcu
İlçe kaymakamlığına yaptığımız başvuruyu nereden takip edebiliyoruz. E devlet üzerinden ilgili sayfada bir bilgiye rastlamadım. Video için teşekkürler
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Epicus 1 ay
Vatan Bilgisayar'dan aldığım Hometech alfa 400c (ht14s) marka notebook'un klavyesini kendi kendine harf basması nedeniyle servise gönderdim. Bağlantı parçasının değiştiği söylenerek tarafıma verildi ancak 1 ay içinde aynı arıza tekrar etti ve yine Vatan Bilgisayar aracılığıyla servise gitti.Bu seferde bana sıvı teması nedeniyle kullanıcı hatası olduğunu ve klavye değişimi için 110 tl ödemem gerektiğini söylediler.vatana bilgisayar da servisi uyardığını söyledi ancak servisin tutumunda bi değişiklik olmadı, ben de bunu kabul etmedim ve tüketici hakem heyetine gideceğimi söyledim. şuan notebook vatanbilgisayarda bekliyor. süreci nasıl işletmeliyim, şikayetvara da benzer şeyleri yazdım. sonuç lehime olur mu sizce
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wars123 1 yıl
Herkese merhaba. Vatan bilgisayar'dan aldigim laptop'um 4. ay icinde arıza cikarinca iade talebiyle götürdum ve servise gonderip ardindan arizanin onaylatilmasi gerektiğini soylediler. Tamam dedik vatan bilgisayar araciligiyla teleservice'e gönderdik. Ardindan alo 175'i aradim. Şunu sordum. Yasal tamir iş günü suresi olan 20 iş gününü vatan'a verdigim tarihten mi hesaplamaya baslayayim yoksa onlarin dedigi gibi servise vardığı gunden itibaren mi ?? Hattaki kişi vatana verdiğiniz gunden itibaren dedi. Ertesi gun yine aradim baska birisi cikti o da ayni seyi soyledi. 3. Kez aramamda ise hattaki kadin servise vardığı gunden itibaren dedi. ( 3 kez arama sebebim her seferinde internette başka yorumlar görmem) Şimdi bu alo müşteri hizmetleri hattina nasil güvenebiliriz size soruyorum.
Ayrica beni 20 iş günü konusunda bilgilendirirseniz sevinirim.
Teşekkürler
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drfatih.k34 1 yıl
yararlı bilgiler için teşekküler. bilinçli tüketici olmassak üretici ve satıcılar istedikleri gibi at koşturuyor bunun önüne gecmek lazım..
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freedom058 1 yıl
Arkadaşlar merhaba bende yapı kredi için kart aidatlari için başvurdum
Sonuç budur
Şimdi ne yapmam gerekiyor teşekkürler
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2
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okirgil 1 yıl
Tt yi verdim haklı çıktım. Nasıl internetimi kapatırım.
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mustafada 1 yıl
internet alışverişlerinde,14 günlük süre içinde cayma hakkımı kullandığımı satıcıya ilettiğim tarihten itibaren,satıcı kaç gün içerisinde parayı iade etmek zorunda.
varsayalım satıcı parayı iade etmedi,bunun için THH ne başvursam,kazanma ihtimalim var mı?
tşkler
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kartal1000 1 yıl mustafada
Cayma bildirimi yapıldığına dair bildirim satıcıya ulaştıktan 14 gün içerisinde varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere teslim etmek zorundadır. İade etmediği taktirde hakem heyetlerine başvurabilirsin fakat cayma bildiriminde bulunduğuna dair kanıtlamak zorundasın bilgin olsun.
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CeyKalDa 1 yıl
bugün şikayet dilekçemi ibraz ettiğim thh telefonla arayarak
sen ikametinin olduğu ilçenin thh ne şikayet edeceksin bu yanlış olmuş
ben de bugüne kadar başka thh lerden bir sürü karar çıkardığımı hatta icraya verdiğimi söyleyince
onlar da tüketici mahkemesine itiraz ederlerse sırf bu yüzden kaybedersin deyip kapattı
vakit kaybetmeden kamu denetçisine durumun düzeltilmesi için dilekçemi verdim
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Karargahx 1 yıl CeyKalDa
Orijinalden alıntı: CeyKalDa
bugün şikayet dilekçemi ibraz ettiğim thh telefonla arayarak
sen ikametinin olduğu ilçenin thh ne şikayet edeceksin bu yanlış olmuş
ben de bugüne kadar başka thh lerden bir sürü karar çıkardığımı hatta icraya verdiğimi söyleyince
onlar da tüketici mahkemesine itiraz ederlerse sırf bu yüzden kaybedersin deyip kapattı
vakit kaybetmeden kamu denetçisine durumun düzeltilmesi için dilekçemi verdim

yetki alanı diye birşey var bu mahkemelerdede mevcut bu yetki alanı olmasa belli Tüketici Hakem Heyetlerinde iş yükü oluşmaya başlar herkes kafasına göre hareket eder düzen olmaz yani. Hizmeti aldığın yer yada ikametgah adresin neresiyse oraya başvuracaksın. Mahkemelerdede bu durum var olmasıda gerekiyor. Üstelik E-Devlet üzerinden başvuru imkanıda mevcut, Hakem Heyetine gitmene gerek yoktu.
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sonersec 1 yıl
Kargo şirketlerini Thh ye şikayet edebiliyor muyuz?
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Karargahx 1 yıl sonersec
sonersec
Kargo şirketlerini Thh ye şikayet edebiliyor muyuz?

Hocam hizmet aldığın tüm ticari firmaları Tüketici Hakem Heyetine şikayet edebilirsin..
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DH Misafiri 1 yıl
Aslında bu işlem tamamen masrafsız değil, dolaylı olarak bir masraf var ve o da KEP denilen işlem için. KEP epostası almadan e devlet üstünden vidyoda bahsedilen işlemi yapamıyoruz. PTT'den 1 yıllık KEP satın almak 35 TL.
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