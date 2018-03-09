Tüketici Hakem Heyetine nasıl başvuru yapılır? Tüketici Haklı

Haftalık Tüketici Hakları programımız, Tüketici Haklı ilk bölümüyle karşınızda. Tüketici Başcuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile Tüketici Hakları konusunda merak edilenleri anlatacağız.

Donanım Haber olarak siz sevenlerimize yeni bir haftalık program daha sunuyoruz. Tüketici Haklı isimli programımızda Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile birlikte Tüketici Hakları konusunda merak edilen konuları ayrıntıları ile açıklayacağız.

İlk bölümde Tüketici Hakem Heyetine nasıl başvuru yapabileceğinizi detayları ile konuşuyoruz.