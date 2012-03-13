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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tüm zamanların en iyi saatleri aynı katalogda buluştu

7 yıl
10b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Saat tutkunları için hazırlanan dünyaca ünlü katalog Armband Uhren, bu yıl ilk defa ülkemizde de satışa sunuldu. Saatolog adıyla çıkan katalog,  150'den fazla saat markasının 1400'den fazla modeline ait detaylı teknik bilgi, fiyat ve marka tarihçilerini içermekte. Düzenli olarak her yıl okuyucuların katılımıyla belirlenen "Yılın Saati" oylaması için katılım kuponuyla gelen Saatolog ile birlikte okuyuculara Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek Swiss Time in Istanbul fuarına çift kişilik davetiye de hediye ediliyor.
2000 yılından bu yana başta İsviçre ve Almanya olmak üzere Avrupa'da saat tutkunlarına rehberlik eden ve sektöre yön veren Saatolog, D&R ve seçkin kitapçılarda satışa sunulmuş durumda. Bu özel katalog hakkında daha fazla bilgi almak için www.saatolog.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 

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