Turkcell, Türkiye'yi küresel veri merkezi üssü yapmayı hedefliyor

Turkcell, 4’ü yeni nesil olmak üzere toplam 33 veri merkezinde yaklaşık 32 bin metrekare aktif beyaz alan ile hizmet veriyor. Yaklaşık 4 bin yerli ve yabancı şirkete bulut ve veri depolama hizmeti sunuluyor. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, “Teknolojinin ve verinin güç olduğu bu yeni dünyada Turkcell olarak pozisyonumuzu güçlendiriyoruz, Türkiye’yi bölgenin veri üssü haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.
Turkcell grubu bünyesinde TDC Veri Barındırma Hizmetleri adında bir şirket kurulacak. Bu şirket, Türkiye’yi veri ve bulut teknolojileri üstlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor. Ali Taha Koç, "Avrupa Veri Merkezimizle birlikte, bu alanda bugüne kadar yaptığımız yatırımlar 350 milyon doları aştı. Bu adımları, Türkiye’yi yakın coğrafyanın veri üssüne dönüştürmek için attık." dedi.
Ali Taha Koç ayrıca yapay zeka teknolojisinin gelişimine vurgu yaptı ve yapay zeka için veri sahipliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Teknoloji dünyasında gücün veriye sahip olan, veriyi depolayan, işleyen ve analiz edenlerde olduğunu belirtti.
2030 yılında dünya genelinde yapay zeka teknolojilerinin ekonomik büyüklüğünün 2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. TDC Veri Barındırma Hizmetleri, bu ekonomik büyüklükten pay alarak ülke ekonomisine pozitif yönde katkı sağlamayı amaçlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.