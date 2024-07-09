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    Turkcell, Türkiye'yi küresel veri merkezi üssü yapmayı hedefliyor

    Turkcell'in 30'uncu yılını New York Borsası'nda gong töreniyle birlikte kutladı. Törende Turkcell'in Türkiye'yi  veri merkezi üssü haline getirme hedefi açıklandı.
    Turkcell, Türkiye'yi küresel veri merkezi üssü yapmayı hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Turkcell’in 30’uncu yılı 8 Temmuz Pazartesi günü New York Borsası’ndaki (NYSE) kapanışın ardından gong töreniyle kutlandı. 30’uncu yılı kutlandı. Düzenlenen törende Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, veri merkezi yatırımlarına vurgu yaptı.

    Turkcell, 4’ü yeni nesil olmak üzere toplam 33 veri merkezinde yaklaşık 32 bin metrekare aktif beyaz alan ile hizmet veriyor. Yaklaşık 4 bin yerli ve yabancı şirkete bulut ve veri depolama hizmeti sunuluyor. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, “Teknolojinin ve verinin güç olduğu bu yeni dünyada Turkcell olarak pozisyonumuzu güçlendiriyoruz, Türkiye’yi bölgenin veri üssü haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

    Turkcell grubu bünyesinde TDC Veri Barındırma Hizmetleri adında bir şirket kurulacak. Bu şirket, Türkiye’yi veri ve bulut teknolojileri üstlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor. Ali Taha Koç, "Avrupa Veri Merkezimizle birlikte, bu alanda bugüne kadar yaptığımız yatırımlar 350 milyon doları aştı. Bu adımları, Türkiye’yi yakın coğrafyanın veri üssüne dönüştürmek için attık." dedi.

    Ali Taha Koç ayrıca yapay zeka teknolojisinin gelişimine vurgu yaptı ve yapay zeka için veri sahipliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Teknoloji dünyasında gücün veriye sahip olan, veriyi depolayan, işleyen ve analiz edenlerde olduğunu belirtti.

    2030 yılında dünya genelinde yapay zeka teknolojilerinin ekonomik büyüklüğünün 2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. TDC Veri Barındırma Hizmetleri, bu ekonomik büyüklükten pay alarak ülke ekonomisine pozitif yönde katkı sağlamayı amaçlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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