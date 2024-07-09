Turkcell, Türkiye'yi küresel veri merkezi üssü yapmayı hedefliyor

Tam Boyutta Gör Turkcell’in 30’uncu yılı 8 Temmuz Pazartesi günü New York Borsası’ndaki (NYSE) kapanışın ardından gong töreniyle kutlandı. 30’uncu yılı kutlandı. Düzenlenen törende Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, veri merkezi yatırımlarına vurgu yaptı.

Turkcell, 4’ü yeni nesil olmak üzere toplam 33 veri merkezinde yaklaşık 32 bin metrekare aktif beyaz alan ile hizmet veriyor. Yaklaşık 4 bin yerli ve yabancı şirkete bulut ve veri depolama hizmeti sunuluyor. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, “Teknolojinin ve verinin güç olduğu bu yeni dünyada Turkcell olarak pozisyonumuzu güçlendiriyoruz, Türkiye’yi bölgenin veri üssü haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

Turkcell grubu bünyesinde TDC Veri Barındırma Hizmetleri adında bir şirket kurulacak. Bu şirket, Türkiye’yi veri ve bulut teknolojileri üstlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor. Ali Taha Koç, "Avrupa Veri Merkezimizle birlikte, bu alanda bugüne kadar yaptığımız yatırımlar 350 milyon doları aştı. Bu adımları, Türkiye’yi yakın coğrafyanın veri üssüne dönüştürmek için attık." dedi.

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Ali Taha Koç ayrıca yapay zeka teknolojisinin gelişimine vurgu yaptı ve yapay zeka için veri sahipliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Teknoloji dünyasında gücün veriye sahip olan, veriyi depolayan, işleyen ve analiz edenlerde olduğunu belirtti.

2030 yılında dünya genelinde yapay zeka teknolojilerinin ekonomik büyüklüğünün 2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. TDC Veri Barındırma Hizmetleri, bu ekonomik büyüklükten pay alarak ülke ekonomisine pozitif yönde katkı sağlamayı amaçlıyor.

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