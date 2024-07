Samsung Galaxy Unpacked 2024 etkinliği tamamlandı: İşte tüm detaylar

Tam Boyutta Gör Samsung, bugün düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde iki adet katlanabilir telefon, akıllı saatler, kulaklıklar ve Oura ile rekabet eden akıllı yüzük de dahil olmak üzere birçok yeni ürününü tanıttı. İşte etkinliğin tüm özeti:

Galaxy AI ekosistemi genişliyor

Açılış konuşmasında, Başkan ve MX Business Başkanı Dr. TM Roh, insanların nerede olurlarsa olsunlar ve ne zaman isterlerse istedikleri hedeflerine sorunsuz bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olmak için çapraz cihaz zekasına dayalı yapay zeka (AI) vizyonunu paylaştı.

Samsung, Ocak ayındaki Galaxy Unpacked etkinliğinde ilk kez tanıtılan bir dizi yetenek olan Galaxy AI'yı bu yıl 200 milyondan fazla cihazda kullanılabilir hale getirerek bunu gerçekleştiriyor.

Roh, Samsung'un Galaxy AI ile hibrit bir yaklaşım benimsediğini, cihaz içi güvenlik ve gizliliği bulut tabanlı yaratıcı AI özellikleriyle birleştirdiğini açıkladı. Bu, kullanıcılara hangi verileri paylaşacakları konusunda seçimlerini korurken parmaklarının ucunda daha fazla kaynak sağlıyor.

Samsung Health

Dr. Matthew Wiggins, Galaxy'nin günlük sağlıklı yaşamı nasıl dönüştürdüğüne dair bir örnek verdi. Samsung Health'teki yeni bir sağlık endeksi, uyku, kalp atış hızı ve kalp atış hızı değişkenliği gibi sağlık ölçümlerini birleştirerek kullanıcılara vücutlarının güne hazır olma durumunun kişiselleştirilmiş bir anlık görüntüsünü sunabiliyor.

Galaxy AI, bilgileri işleyerek gün boyunca kişiye özel sağlıklı yaşam ipuçları sunuyor ve kullanıcıları daha iyi bir gece uykusu almak veya sağlıklı bir kiloya ulaşmak gibi kişisel sağlık hedeflerine yönlendiriyor.

Galaxy Ring

Samsung Health'teki yenilikler, sağlığınızın kontrolünü yeniden ele geçirmenin ve onu tekrar elinize almanın bir yoluyken, Galaxy Ring bunu daha da ileri götürecek ve onu parmağınıza taşıyacak. Güçlü titanyumdan yapılmış ancak hafif ve rahat olacak şekilde tasarlanmış, böylece 7/24 takılabilen Galaxy Ring, uyku aktivitesini, kalp atış hızını ve daha fazlasını ölçmek için üç sensör içeriyor.

Ayrıca Samsung Health uygulamasıyla sürekli senkronize olarak güçlü kişiselleştirilmiş sağlık içgörülerinin kilidini açıyor. Wiggins, bunların hepsinin abonelik gerektirmediğini ekledi. Bu kesintisiz izleme seviyesini destekleyen, tek bir şarjla yedi güne kadar dayanan güçlü pilidir. Galaxy Ring ayrıca değişen sıcaklıklara, nem seviyelerine ve yüzlerce şarj döngüsüne dayanabilir.

Galaxy Watch Ultra

Wiggins ayrıca Google ile WearOS 5 çalıştıran ve farklı iklimlerde, sıcaklıklarda ve yüksekliklerde macera yaşamak için ideal bir giyilebilir cihaz olan Galaxy Watch Ultra'yı da tanıttı. Galaxy Watch Ultra, dayanıklılığı artırmak için titanyum yastık çerçeveler eklerken Samsung'un imzası niteliğindeki daire saat tasarımına dayanıyor.

Üç nanometrelik bir uygulama işlemcisi, cihazın selefinden üç kat daha hızlı olduğu ve güç tasarrufu modunda 100 saate kadar dayanacak şekilde geliştirilmiş güç yönetimi içerdiği anlamına geliyor. Galaxy Watch Ultra, Samsung'un iki uydu sinyalini kullanarak artırılmış konum doğruluğu sunan ilk hassas, çift frekanslı GPS sistemini işaret ediyor.

Samsung, Wiggins'in günlük sağlıklı yaşamı teşvik ederek biyometri ve motivasyon konusunda derinlemesine bir anlayış sağlayabileceğini söylediği Galaxy Watch7'yi de tanıttı.

Galaxy Z Fold 6

Samsung, Galaxy AI'yı yalnızca en yeni ve en son giyilebilir cihazlarına değil, aynı zamanda şimdiye kadarki en güçlü katlanabilir cihazlarına da getiriyor. Bunlar arasında, ekranı daha rahat bir görüntüleme için daha geniş ve uzun olmasının yanı sıra daha fazla dayanıklılık ve sürdürülebilirlik için seçilmiş malzemelerden üretilen Galaxy Z Fold 6 da yer alıyor.

Örneğin Samsung, farklı basınç türlerine uyum sağlayan yepyeni bir kesme kalınlaştırıcı sıvı tasarladı ve bunu ekranın koruma katmanına kapladı. Bu STF kaplamasıyla Galaxy Z Fold 6, düzlüğünü iyileştirirken dayanıklılığını koruyor. Bu arada, yeni bir çift raylı menteşe, cihaza günlük yaşamın darbelerine dayanacak şekilde katlama kenarında yapı ve güç sağlıyor.

Google ile arama yapmak için çember oluşturun

Samsung Marka ve Kanal Pazarlama Yöneticisi Annika Bizon'un açıkladığı gibi, Circle to Search with Google, Galaxy S24 kullanıcılarının ekranda bir kelime veya nesnenin etrafını çizmek için parmaklarını kullanarak bilgi arama şeklini çoktan değiştirdi.

Galaxy Z Fold 6, Circle to Search with Google'ı, özellikle iş seyahatindeyken bir belge veya menüyü incelemesi gereken bir profesyonel için kullanışlı olabilecek anında tam ekran çeviri sunarak daha da ileri taşıyor. Circle to Learn with Google, kullanıcıların bir problemi (örneğin bir çocuğun matematik ödevi sorusu) daire içine alabildiği ve sorunu nasıl çözeceklerine dair adım adım talimatlar alabildiği yeni bir inovasyon alanı sunuyor.

Google Gemini entegrasyonu

Unpacked'deki özel konuklar arasında Google'da Gemini Kullanıcı Deneyimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Jenny Blackburn da vardı. Samsung ve Google'ın, Google'ın Gemini üretken AI teknolojisini Galaxy Z Fold 6 gibi cihazlara derinlemesine entegre etmek ve optimize etmek için nasıl birlikte çalıştıklarını açıkladı.

Örneğin bir kişinin YouTube videosu izlerken bir soru sorabilecek ve Gemini doğrudan klipten alınan cevaplarla yanıt verebilecek. Gemini, çoklu pencere görüntüleme deneyimini destekleyen Galaxy Z Fold 6 gibi bir ekran için ideal olan bir yan panel olarak sunulacak.

Note Assist özelliği

Bizon, Samsung'un Google gibi ortaklarla yaptığı çalışmanın, yapay zekayı çok modlu bir deneyim olarak sunma misyonuna katkıda bulunduğunu söyledi. Bu, sorular yazabileceğiniz, S Pen'i kullanabileceğiniz, kamerayı yönlendirebileceğiniz veya cevap almak için sesinizi kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

Örneğin Ses Kaydedici'nin Samsung Notes'a entegre edilmesi. Bizon, kullanıcıların yalnızca bir toplantıyı kaydetmelerine değil, aynı zamanda Galaxy AI ile Note Assist'i kullanarak onu yazıya dökmelerine ve özetlemelerine olanak tanıyacağını söyledi. Yazıya dökme, 10'a kadar ayrı konuşmacıyı ayırabilir ve notları otomatik olarak sesle senkronize edebilir, böylece kaydı oynatırken takip edebilirsiniz.

Taslaktan resme dönüştürme

Galaxy Z Fold 6 kadar büyük ve geniş bir ekran yaratıcı ifade için idealdir. Ancak hepimiz doğuştan sanatçı değiliz. Samsung, Galaxy AI ile Sketch to Image kullanarak Eyfel Kulesi gibi bir nesnenin kabataslak bir taslağının nasıl ilgi çekici bir tam renkli görüntü olarak işlenebileceğini gösterdi.

Bizon, bunun cihazınızdaki fotoğraflarla da çalıştığını ve anlık görüntüleri iyileştirmek ve görüntüleri farklı stillerde nasıl yeniden hayal edebileceğinizi önermek için Galaxy AI ile Photo Assist ile birleştirilebileceğini söyledi.

Galaxy Z Flip 6

Samsung ayrıca, 50 megapiksel geniş sensör ve yepyeni ProVisual motoruyla desteklenen bir dizi AI aracı sunarak Galaxy Z Flip 6'yı yeniden tasarladı. Cihaz nesneleri algılamak, ışık koşullarını analiz etmek ve hassas yüz özelliklerini izole etmek için yapay zekayı kullanacak.

ProVisual motoru ayrıca cilt tonları ve hatta kirpikler gibi ayrıntıları optimize edecek. Galaxy Z Flip 6 ayrıca yüksek kaliteli 10X yakınlaştırma performansına sahip. Popüler FlexCam, Otomatik Yakınlaştırma ile daha da geliştirildi. Bu, Galaxy AI her çekim için en iyi sahneyi otomatik olarak bulurken ve gerekli ayarlamaları yaparken eller serbest bir deneyimin keyfini çıkarabileceğiniz anlamına geliyor.

Samsung Akıllı Telefon Pazarlama Yöneticisi Stephanie Chosen ayrıca, ProVisual Engine'in harekete göre akıllıca ek kareler oluşturduğu Galaxy Z Flip 6'nın anında ağır çekim özelliğine de dikkat çekti.

Canlı Çeviri ve FlexCam

Galaxy Z Flip Serisi, Canlı Çeviri ve FlexCam gibi Galaxy AI özellikleriyle kullanıldığında daha da güçlü hale gelen çok yönlü FlexCam'iyle tanınıyor. Samsung, Canlı Çeviri'nin Temmuz ayında 16 dile ve yıl sonuna kadar 20 dile genişleyeceğini açıkladı.

Galaxy Buds 3 Pro

Samsung Giyilebilir Ürün Yönetimi Uzmanı Malika Chraibi'nin açıkladığı gibi, Galaxy Buds 3 Pro, ses sızıntısını ölçmek ve en iyi sesi elde etmek için ses eğrisini ve aktif gürültü engellemeyi dinamik olarak ayarlamak için yerleşik mikrofonları kullanıyor.

Bu arada, Uyarlanabilir Gürültü Kontrolü istenmeyen arka plan gürültüsünü azaltabilecek. Ancak, bir ambulans sireni gibi seslerin duyulması gerektiğinde, dengeyi yeniden ayarlayacak ve çevrenize karşılık verebilecek duyarlılıkta olacak.

Kişisel bilgi grafiği

Bizon, Samsung'un her kullanıcı için kişisel bir bilgi grafiği geliştirmek için AI algoritmalarını nasıl kullandığını ve zaman içinde kullanımınızdan öğrenerek giderek daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunduğunu açıkladı. Her kişisel bilgi grafiği, daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için bağlamlarını anlayarak birden fazla veri noktasını entegre edebilir.

Örneğin, düşük bir enerji puanınız varsa, Galaxy AI programınızı analiz edecek ve sabahki dersinize ara vermenizi önerecektir. Bu düzeyde entegrasyon, cihazda güvenli bilgi analizi yoluyla elde edilebilir.

Ancak Knox ile öncülük ettiği güvenlik odaklı yaklaşıma uygun olarak Samsung, Galaxy AI panosunun bulut işlemeyi kontrol etmenizi ve güvenlik ayarlarını tercihlerinize göre uyarlamanızı sağlayacak. Cihazda hangi özelliğin çalıştırılacağını seçebilecek veya bulut tabanlı hizmetleri tercih edebileceksiniz.

Bu, Samsung'un sürekli gelişen Galaxy AI yeteneklerinin tüm avantajlarından Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Ring ve diğer cihazlarda yararlanmaya devam ederken gizliliğinizin kontrolünüzde kalacağı anlamına geliyor.

