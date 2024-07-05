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    Turknet yeni internet abonelik fiyatlarını açıkladı

    TurkNet internet fiyatı yüzde 25 oranında artırıldı. TurkNet abonelik fiyatı fiyat artışından sonra aylık 399 TL yerine 499 TL’ye yükseldi. Firma, 12 ay sabit fiyat fırsatına da devam ediyor.
    Turknet yeni internet abonelik fiyatlarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Taahhütsün ve limitsiz internet erişimi sağlayan TurkNet, bugün yaptığı açıklamada internet abonelik fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Yapılan zam ile birlikte TurkNet fiyatı 399 TL’den 499,90 TL’ye yükseldi. Yapılan zam oranı ise yaklaşık olarak yüzde 25 olarak gerçekleşti. Firma aynı zamanda 12 ay sabit fiyat kampanyasının süresini de uzattı.

    TurkNet internet fiyatı ne kadar?

    TurkNet tarafından yapılan açıklamaya göre yeni fiyatlandırma 15 Temmuz 2024 tarihinden sonra geçerli olacak. TurkNet fiyatı ise 499,90 TL’ye çıkacak. TurkNet, fiyat artışının sektörde yaşanan son düzenlemeler ve maliyetlerdeki artıştan kaynaklandığını belirtiyor. Öte yandan TurkNet’in tek fiyat politikasında ise bir değişik bulunmuyor. Dolayısıyla TurkNet GigaFiber dahil olmak üzere tüm hızlarda bu fiyat geçerli olacak.

    Yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi: “15 Temmuz 2024 tarihinden sonra geçerli olacak yeni fiyatlandırmamız öncesi ise mevcut kullanıcılarımıza çok avantajlı bir fırsat sunuyoruz. İsterlerse 31 Temmuz 2024’e kadar geçerli olacak 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı ile peşin ödemede aldıkları hizmetin fiyatını 499,90 TL yerine 399,90 TL’den ödeyebilir, internet hizmet ücretini bir yıl boyunca sabitleyebilirler.

    12 ay sabit fiyat kampanyası

    Turknet yeni internet abonelik fiyatlarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    TurkNet, fiyat değişikliğini minimum düzeyde tuttuklarını belirterek 12 ay sabit fiyat kampanyasını da 31 Temmuz’a kadar 399.90 TL’den sabitlediklerini açıkladı. Kampanya kapsamında aylık 399,90 TL’den internet hizmetinizin ücretini peşin ödeyerek 12 ay boyunca sabitlemek mümkün. Tek çekim veya banka tarafından sunulan 6 aya varan taksit imkanı kullanıcılara sunuluyor.

    TurkNet yine zirvede

    Yapılan açıklamaya göre TurkNet, SpeedTest’e göre hız konusunda 10. kez üst üste zirvede yer aldı. Ortalama indirme hızı 66,57 Mbps, ortalama gecikme süresi 13ms ve hız tutarlılığı ise yüzde 81,5 olarak gerçekleştir. Ayrıca Bilgi Teknolojileri Kurumu’na göre TurkNet kullanıcıları Türkiye geneline oranla yüzde 38 daha fazla veri kullanımı gerçekleştiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 3 gün önce

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    H
    Halilcv 5 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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