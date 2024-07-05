Turknet yeni internet abonelik fiyatlarını açıkladı

TurkNet internet fiyatı ne kadar?
TurkNet tarafından yapılan açıklamaya göre yeni fiyatlandırma 15 Temmuz 2024 tarihinden sonra geçerli olacak. TurkNet fiyatı ise 499,90 TL’ye çıkacak. TurkNet, fiyat artışının sektörde yaşanan son düzenlemeler ve maliyetlerdeki artıştan kaynaklandığını belirtiyor. Öte yandan TurkNet’in tek fiyat politikasında ise bir değişik bulunmuyor. Dolayısıyla TurkNet GigaFiber dahil olmak üzere tüm hızlarda bu fiyat geçerli olacak.
Yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi: “15 Temmuz 2024 tarihinden sonra geçerli olacak yeni fiyatlandırmamız öncesi ise mevcut kullanıcılarımıza çok avantajlı bir fırsat sunuyoruz. İsterlerse 31 Temmuz 2024’e kadar geçerli olacak 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı ile peşin ödemede aldıkları hizmetin fiyatını 499,90 TL yerine 399,90 TL’den ödeyebilir, internet hizmet ücretini bir yıl boyunca sabitleyebilirler.”
12 ay sabit fiyat kampanyası
TurkNet yine zirvede
Yapılan açıklamaya göre TurkNet, SpeedTest’e göre hız konusunda 10. kez üst üste zirvede yer aldı. Ortalama indirme hızı 66,57 Mbps, ortalama gecikme süresi 13ms ve hız tutarlılığı ise yüzde 81,5 olarak gerçekleştir. Ayrıca Bilgi Teknolojileri Kurumu’na göre TurkNet kullanıcıları Türkiye geneline oranla yüzde 38 daha fazla veri kullanımı gerçekleştiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
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O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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