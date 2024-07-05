Turknet yeni internet abonelik fiyatlarını açıkladı

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Tam Boyutta Gör Taahhütsün ve limitsiz internet erişimi sağlayan TurkNet, bugün yaptığı açıklamada internet abonelik fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Yapılan zam ile birlikte TurkNet fiyatı 399 TL’den 499,90 TL’ye yükseldi. Yapılan zam oranı ise yaklaşık olarak yüzde 25 olarak gerçekleşti. Firma aynı zamanda 12 ay sabit fiyat kampanyasının süresini de uzattı.

TurkNet internet fiyatı ne kadar?

TurkNet tarafından yapılan açıklamaya göre yeni fiyatlandırma 15 Temmuz 2024 tarihinden sonra geçerli olacak. TurkNet fiyatı ise 499,90 TL’ye çıkacak. TurkNet, fiyat artışının sektörde yaşanan son düzenlemeler ve maliyetlerdeki artıştan kaynaklandığını belirtiyor. Öte yandan TurkNet’in tek fiyat politikasında ise bir değişik bulunmuyor. Dolayısıyla TurkNet GigaFiber dahil olmak üzere tüm hızlarda bu fiyat geçerli olacak.

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Yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi: “15 Temmuz 2024 tarihinden sonra geçerli olacak yeni fiyatlandırmamız öncesi ise mevcut kullanıcılarımıza çok avantajlı bir fırsat sunuyoruz. İsterlerse 31 Temmuz 2024’e kadar geçerli olacak 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı ile peşin ödemede aldıkları hizmetin fiyatını 499,90 TL yerine 399,90 TL’den ödeyebilir, internet hizmet ücretini bir yıl boyunca sabitleyebilirler.”

12 ay sabit fiyat kampanyası

Tam Boyutta Gör TurkNet, fiyat değişikliğini minimum düzeyde tuttuklarını belirterek 12 ay sabit fiyat kampanyasını da 31 Temmuz’a kadar 399.90 TL’den sabitlediklerini açıkladı. Kampanya kapsamında aylık 399,90 TL’den internet hizmetinizin ücretini peşin ödeyerek 12 ay boyunca sabitlemek mümkün. Tek çekim veya banka tarafından sunulan 6 aya varan taksit imkanı kullanıcılara sunuluyor.

TurkNet yine zirvede

Yapılan açıklamaya göre TurkNet, SpeedTest’e göre hız konusunda 10. kez üst üste zirvede yer aldı. Ortalama indirme hızı 66,57 Mbps, ortalama gecikme süresi 13ms ve hız tutarlılığı ise yüzde 81,5 olarak gerçekleştir. Ayrıca Bilgi Teknolojileri Kurumu’na göre TurkNet kullanıcıları Türkiye geneline oranla yüzde 38 daha fazla veri kullanımı gerçekleştiriyor.

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