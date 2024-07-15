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    Vodafone, Qualcomm ve Xiaomi, yeni 5G teknolojisiyle 1,8 Gbps hıza ulaştı

    Vodafone, Qualcomm ve Xiaomi, saniyede yaklaşık 1,8 gigabit indirme hızına ulaşan yeni 5G teknolojisini başarılı bir şekilde test ettiklerini duyurdu. Peki bu hıza nasıl ulaşıldı?
    Vodafone, Qualcomm ve Xiaomi, 5G'de 1,8 Gbps hıza ulaştı Tam Boyutta Gör
    Vodafone, Qualcomm ve Xiaomi, saniyede yaklaşık 1,8 gigabit indirme hızına ulaşan yeni 5G teknolojisini başarılı bir şekilde test ettiklerini duyurdu.

    1024 QAM modülasyon kullanıldı

    Almanya ve İspanya'da gerçekleştirilen testlerde, mevcut 256 QAM (karesel genlik modülasyonu) sisteminden daha verimli olan 1024 QAM veri iletim yöntemi kullanıldı. 1024 QAM modülasyonun her iletimde daha fazla verinin paketlenmesine izin verdiği, dolayısıyla daha yüksek indirme hızlarına çıkılabildiği belirtiliyor.

    Testler, Qualcomm'un Snapdragon X75 5G modem ile donatılan Xiaomi 14 Ultra ile gerçekleştirildi. Farklı konumlarda gerçekleştirilen testlerde sonuçlarda değişikli gösterdi. Almanya'da yapılan testte, ticari bir ağa 600 metrelik bir mesafede yaklaşık %20'lik bir verim artışı tespit edildi.  Vodafone'un İspanya'daki test merkezinde yapılan testlerde ise 1,8 Gbps'lik indirme hızına ulaşıldı.

    Vodafone, hız ve veri çıkışındaki artışın ağ kapasitesini artıracağını ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık alanlarda daha fazla kullanıcıya hizmet sunulabileceğini söylüyor. Şirket, teorik olarak elde edilen 1,8 Gbps hızın, ideal koşullarda %25'e kadar kapasite artışı sağlayabileceğini iddia ediyor.

    Vodafone, bu yeni teknolojinin 2025 yılına kadar yaygın olarak kullanıma sunulmasını bekliyor. Ancak mevcut 5G cihazların tamamının bu teknolojiyle uyumlu olmadığını belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    citoles kullananlar honda city mi toyota corolla mı erkek görmeyince unutur mu yanları al üstü kalsın ordu tıp fakültesi yorumlar

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