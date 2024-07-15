Vodafone, Qualcomm ve Xiaomi, yeni 5G teknolojisiyle 1,8 Gbps hıza ulaştı

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Tam Boyutta Gör Vodafone, Qualcomm ve Xiaomi, saniyede yaklaşık 1,8 gigabit indirme hızına ulaşan yeni 5G teknolojisini başarılı bir şekilde test ettiklerini duyurdu.

1024 QAM modülasyon kullanıldı

Almanya ve İspanya'da gerçekleştirilen testlerde, mevcut 256 QAM (karesel genlik modülasyonu) sisteminden daha verimli olan 1024 QAM veri iletim yöntemi kullanıldı. 1024 QAM modülasyonun her iletimde daha fazla verinin paketlenmesine izin verdiği, dolayısıyla daha yüksek indirme hızlarına çıkılabildiği belirtiliyor.

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Testler, Qualcomm'un Snapdragon X75 5G modem ile donatılan Xiaomi 14 Ultra ile gerçekleştirildi. Farklı konumlarda gerçekleştirilen testlerde sonuçlarda değişikli gösterdi. Almanya'da yapılan testte, ticari bir ağa 600 metrelik bir mesafede yaklaşık %20'lik bir verim artışı tespit edildi. Vodafone'un İspanya'daki test merkezinde yapılan testlerde ise 1,8 Gbps'lik indirme hızına ulaşıldı.

Vodafone, hız ve veri çıkışındaki artışın ağ kapasitesini artıracağını ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık alanlarda daha fazla kullanıcıya hizmet sunulabileceğini söylüyor. Şirket, teorik olarak elde edilen 1,8 Gbps hızın, ideal koşullarda %25'e kadar kapasite artışı sağlayabileceğini iddia ediyor.

Vodafone, bu yeni teknolojinin 2025 yılına kadar yaygın olarak kullanıma sunulmasını bekliyor. Ancak mevcut 5G cihazların tamamının bu teknolojiyle uyumlu olmadığını belirtelim.

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