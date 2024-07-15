Vodafone, Qualcomm ve Xiaomi, yeni 5G teknolojisiyle 1,8 Gbps hıza ulaştı

1024 QAM modülasyon kullanıldı
Almanya ve İspanya'da gerçekleştirilen testlerde, mevcut 256 QAM (karesel genlik modülasyonu) sisteminden daha verimli olan 1024 QAM veri iletim yöntemi kullanıldı. 1024 QAM modülasyonun her iletimde daha fazla verinin paketlenmesine izin verdiği, dolayısıyla daha yüksek indirme hızlarına çıkılabildiği belirtiliyor.
Testler, Qualcomm'un Snapdragon X75 5G modem ile donatılan Xiaomi 14 Ultra ile gerçekleştirildi. Farklı konumlarda gerçekleştirilen testlerde sonuçlarda değişikli gösterdi. Almanya'da yapılan testte, ticari bir ağa 600 metrelik bir mesafede yaklaşık %20'lik bir verim artışı tespit edildi. Vodafone'un İspanya'daki test merkezinde yapılan testlerde ise 1,8 Gbps'lik indirme hızına ulaşıldı.
Vodafone, hız ve veri çıkışındaki artışın ağ kapasitesini artıracağını ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık alanlarda daha fazla kullanıcıya hizmet sunulabileceğini söylüyor. Şirket, teorik olarak elde edilen 1,8 Gbps hızın, ideal koşullarda %25'e kadar kapasite artışı sağlayabileceğini iddia ediyor.
Vodafone, bu yeni teknolojinin 2025 yılına kadar yaygın olarak kullanıma sunulmasını bekliyor. Ancak mevcut 5G cihazların tamamının bu teknolojiyle uyumlu olmadığını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.