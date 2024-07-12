Almanya, Huawei ve ZTE'yi 5G ağından çıkarıyor

Almanya, Huawei ve ZTE'yi dışlıyor
Aktarılanlara göre Almanya, kritik altyapısını potansiyel bir güvenlik riski olarak görülen Çin'den korumayı amaçlıyor. Deutsche Telekom, Vodafone ve Telefonica Deutschland ile yapılan görüşmeden sonra açıklanan anlaşma da bu amaca hizmet ediyor. Bununla birlikte Bakan Faeser, Çin'in söz konusu anlaşma hakkında bilgilendirildiğini ve Pekin'den herhangi bir misilleme beklenmediğini söyledi: "Alman ekonomisinin merkezi sinir sistemini, vatandaşların, şirketlerin ve devletin iletişimini koruyoruz."
Öte yandan Çin'in Almanya büyükelçiliği Huawei'nin kısıtlanması ya da dışlanması durumunda bunun sonuçsuz kalmayacağının altını çizdi. Büyükelçilik, Almanya'nın planını rekabeti bastırmak için "acımasız bir girişim" olarak nitelendirdi: "Ağ güvenliğine yönelik iddia edilen riskler sadece bahane olarak kullanılıyor. Gerçek şu ki, hiçbir ülke Huawei ekipmanlarının ne ölçüde güvenlik riski oluşturduğuna dair kesin bir kanıt sunmuş değil."
Aktarılanlara göre Alman operatörler 2026 yılında ülkenin 5G veri merkezlerinin çekirdek ağından Çin yapımı teknolojileri kaldırmaya başlayacak. İkinci aşamada ise antenler, iletim hatları ve kuleler gibi altyapı bileşenlerinde kullanılan Çinli markaların parçaları 2029 yılına kadar kaldırılacak. Öte yandan İngiltere, Danimarka, İsveç, Letonya, Estonya ve Litvanya gibi diğer Avrupa ülkeleri Huawei ve ZTE bileşenlerine yönelik yasakları çoktan uygulamaya koymuş durumda. ABD ise 2019'dan bu yana zaten kullanmıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.