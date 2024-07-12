Almanya, Huawei ve ZTE'yi 5G ağından çıkarıyor

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Tam Boyutta Gör Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Almanya'nın 2029 yılından itibaren Huawei veya ZTE gibi Çinli şirketleri ülkenin 5G ağ ürünlerinden dışlamak için telekom sağlayıcılarıyla bir anlaşma yaptığını söyledi. Bakan Faeser, bunun Avrupa'nın en büyük ekonomisinde dijital güvenlik için çok önemli bir konu olduğunu söyledi.

Almanya, Huawei ve ZTE'yi dışlıyor

Aktarılanlara göre Almanya, kritik altyapısını potansiyel bir güvenlik riski olarak görülen Çin'den korumayı amaçlıyor. Deutsche Telekom, Vodafone ve Telefonica Deutschland ile yapılan görüşmeden sonra açıklanan anlaşma da bu amaca hizmet ediyor. Bununla birlikte Bakan Faeser, Çin'in söz konusu anlaşma hakkında bilgilendirildiğini ve Pekin'den herhangi bir misilleme beklenmediğini söyledi: "Alman ekonomisinin merkezi sinir sistemini, vatandaşların, şirketlerin ve devletin iletişimini koruyoruz."

Öte yandan Çin'in Almanya büyükelçiliği Huawei'nin kısıtlanması ya da dışlanması durumunda bunun sonuçsuz kalmayacağının altını çizdi. Büyükelçilik, Almanya'nın planını rekabeti bastırmak için "acımasız bir girişim" olarak nitelendirdi: "Ağ güvenliğine yönelik iddia edilen riskler sadece bahane olarak kullanılıyor. Gerçek şu ki, hiçbir ülke Huawei ekipmanlarının ne ölçüde güvenlik riski oluşturduğuna dair kesin bir kanıt sunmuş değil."

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Aktarılanlara göre Alman operatörler 2026 yılında ülkenin 5G veri merkezlerinin çekirdek ağından Çin yapımı teknolojileri kaldırmaya başlayacak. İkinci aşamada ise antenler, iletim hatları ve kuleler gibi altyapı bileşenlerinde kullanılan Çinli markaların parçaları 2029 yılına kadar kaldırılacak. Öte yandan İngiltere, Danimarka, İsveç, Letonya, Estonya ve Litvanya gibi diğer Avrupa ülkeleri Huawei ve ZTE bileşenlerine yönelik yasakları çoktan uygulamaya koymuş durumda. ABD ise 2019'dan bu yana zaten kullanmıyor.

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