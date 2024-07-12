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    Anlık Bildirim

    Almanya, Huawei ve ZTE'yi 5G ağından çıkarıyor

    5G için önemli isimlerden olan Çinli Huawei ve ZTE dışlanıyor. Almanya, Çinli şirketleri 5G ağ ürünlerinden dışlamak için telekom şirketleriyle bir anlaşma yaptığını açıkladı.
    Almanya, Huawei ve ZTE'yi 5G ağından çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Almanya'nın 2029 yılından itibaren Huawei veya ZTE gibi Çinli şirketleri ülkenin 5G ağ ürünlerinden dışlamak için telekom sağlayıcılarıyla bir anlaşma yaptığını söyledi. Bakan Faeser, bunun Avrupa'nın en büyük ekonomisinde dijital güvenlik için çok önemli bir konu olduğunu söyledi.

    Almanya, Huawei ve ZTE'yi dışlıyor

    Aktarılanlara göre Almanya, kritik altyapısını potansiyel bir güvenlik riski olarak görülen Çin'den korumayı amaçlıyor. Deutsche Telekom, Vodafone ve Telefonica Deutschland ile yapılan görüşmeden sonra açıklanan anlaşma da bu amaca hizmet ediyor. Bununla birlikte Bakan Faeser, Çin'in söz konusu anlaşma hakkında bilgilendirildiğini ve Pekin'den herhangi bir misilleme beklenmediğini söyledi: "Alman ekonomisinin merkezi sinir sistemini, vatandaşların, şirketlerin ve devletin iletişimini koruyoruz."

    Öte yandan Çin'in Almanya büyükelçiliği Huawei'nin kısıtlanması ya da dışlanması durumunda bunun sonuçsuz kalmayacağının altını çizdi. Büyükelçilik, Almanya'nın planını rekabeti bastırmak için "acımasız bir girişim" olarak nitelendirdi: "Ağ güvenliğine yönelik iddia edilen riskler sadece bahane olarak kullanılıyor. Gerçek şu ki, hiçbir ülke Huawei ekipmanlarının ne ölçüde güvenlik riski oluşturduğuna dair kesin bir kanıt sunmuş değil."

    Aktarılanlara göre Alman operatörler 2026 yılında ülkenin 5G veri merkezlerinin çekirdek ağından Çin yapımı teknolojileri kaldırmaya başlayacak. İkinci aşamada ise antenler, iletim hatları ve kuleler gibi altyapı bileşenlerinde kullanılan Çinli markaların parçaları 2029 yılına kadar kaldırılacak. Öte yandan İngiltere, Danimarka, İsveç, Letonya, Estonya ve Litvanya gibi diğer Avrupa ülkeleri Huawei ve ZTE bileşenlerine yönelik yasakları çoktan uygulamaya koymuş durumda. ABD ise 2019'dan bu yana zaten kullanmıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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